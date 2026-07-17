Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ανθεκτικές αγορές αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη, καθώς η υποχώρηση της προσφοράς και η ισχυρή τιμολογιακή δύναμη αντισταθμίζουν τη μικρή κάμψη της ζήτησης. Τον Ιούνιο, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της AirDNA, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που παρατηρείται από την αρχή του 2026.

Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης έχει περιοριστεί σημαντικά από το 6% του Ιανουαρίου, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά σταθεροποιείται μετά την πρώτη επίδραση των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Οι αλλαγές απομάκρυναν από την αγορά μέρος των χαμηλότερης ποιότητας καταλυμάτων και συγκέντρωσαν τις κρατήσεις σε έναν μικρότερο, αλλά ισχυρότερο πυρήνα επαγγελματιών.

Βραχυχρόνια μίσθωση: Η εικόνα στην Ελλάδα

Η εικόνα στην Ελλάδα διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε επίπεδο Ευρώπης, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 4,07 εκατομμύρια, σημειώνοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Απρίλιο του 2022. Η ζήτηση, αντίθετα, μειώθηκε κατά 3,3%, στις 46,1 εκατ. διανυκτερεύσεις, με αποτέλεσμα η μέση πληρότητα να υποχωρήσει κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 60,3%.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση περιορίστηκε κατά 2,1%, δηλαδή λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η πληρότητα διατηρήθηκε σταθερή στο 64,5%. Η επίδοση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη από το 60,3% της Ευρώπης και δείχνει ότι η μείωση των διαθέσιμων καταλυμάτων απορροφά μέρος των πιέσεων από την ασθενέστερη ζήτηση.

Η μεγάλη διαφοροποίηση βρίσκεται, πάντως, στις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 178,8 ευρώ, όταν στην ευρωπαϊκή αγορά η άνοδος ήταν 7,5%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 150,1 ευρώ. Αντίστοιχα, το έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 11%, στα 115,4 ευρώ, έναντι ευρωπαϊκής ανόδου 4,8%, στα 90,5 ευρώ.

Η σύγκριση δείχνει ότι η ελληνική αγορά δεν στηρίζεται πλέον τόσο στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών όσο στην ισχυρότερη τιμολόγηση και στην αναβάθμιση του διαθέσιμου προϊόντος.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η πορεία της προσφοράς διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ισπανία, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 12,5%, μετά τις εκτεταμένες διαγραφές καταλυμάτων που ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Πτώση σημειώθηκε επίσης στην Κροατία, κατά 3,4%, ενώ η Ελλάδα υποχώρησε κατά 2,5%.

Στον αντίποδα, η προσφορά αυξήθηκε κατά 3,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 3,4% στην Ιταλία, 2,9% στη Γαλλία και 2,7% στη Γερμανία. Ακόμη ταχύτερη ήταν η ανάπτυξη στην Πολωνία, με 7,2%, στη Δανία με 6,2%, στη Σουηδία με 8,3% και στη Νορβηγία με 8%.

Στη ζήτηση, η Ιταλία ξεχώρισε μεταξύ των μεγάλων αγορών, καθώς οι νέες κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι διανυκτερεύσεις κατά 0,7%. Αντίθετα, η Ισπανία κατέγραψε πτώση 9,4% τόσο στις κρατήσεις όσο και στη ζήτηση, ενώ η Κροατία εμφάνισε υποχώρηση των διανυκτερεύσεων κατά 14%.

Ισχυρότερη εικόνα για το υπόλοιπο καλοκαίρι

Η εικόνα για τους επόμενους μήνες είναι πιο θετική. Σε επίπεδο Ευρώπης, οι κρατήσεις για τον Ιούλιο κινούνται 5,3% υψηλότερα από πέρυσι, για τον Αύγουστο 5,4% και για τον Σεπτέμβριο 9,6%. Η εξέλιξη δείχνει ότι οι ταξιδιώτες δεν ακυρώνουν απαραίτητα τα ταξίδια τους, αλλά τα μεταθέτουν προς την κορύφωση και το τέλος της θερινής περιόδου.

Στην Ελλάδα, η ήδη καταγεγραμμένη ζήτηση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,9%, η αναμενόμενη πληρότητα κατά 0,7%, ενώ οι μέσες τιμές κινούνται 17,8% υψηλότερα από πέρυσι. Για το σύνολο του τρίτου τριμήνου, η ελληνική ζήτηση βρίσκεται 6,4% πάνω από τα περυσινά επίπεδα.

Η επίδοση είναι θετική, αλλά χαμηλότερη από τις εντυπωσιακές αυξήσεις που καταγράφονται στη Βόρεια Ευρώπη. Η ζήτηση του τρίτου τριμήνου αυξάνεται κατά 30,2% στη Δανία, 21% στη Φινλανδία, 14,3% στη Σουηδία και 12,2% στην Πολωνία. Η Ιταλία κινείται 10,7% υψηλότερα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 9,1%, ενώ η Ισπανία και η Κροατία παραμένουν σε αρνητικό έδαφος.

Η τάση των λεγόμενων «coolcations», δηλαδή των διακοπών σε ψυχρότερους προορισμούς, αναδιαμορφώνει τον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα στρέφουν μέρος των ταξιδιωτών προς τις βόρειες και σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κινούνται 14% έως 21% υψηλότερα από πέρυσι.