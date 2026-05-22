Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση(Airbnb) καθώς και ρυθμίσεις για ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και αγροτών και διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου.

Το πολυνομοσχέδιο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ ώστε οι περισσότερες παρεμβάσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Στο νομοσχέδιο «κλειδώνει» το νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη.

Η κυβέρνηση προχωρά σε απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η στεγαστική πίεση και η εκτόξευση των ενοικίων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου. Η παρέμβαση θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο κομβική για την αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκη, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τη δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδμητων σπιτιών στα νησιά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Προβλέπει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορούν να περιορίζονται ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες. Ακόμη, οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της (τουριστικής) φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Καμία από τις συγκεκριμένες προβλέψεις δεν έχει άμεση εφαρμογή.

Στο επίκεντρο των νέων προβλέψεων βρίσκεται η αναστολή της καταχώρησης και έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για νεόδμητες κατοικίες στα νησιά.

Το πακέτο μέτρων

Επίσης, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται ακόμη: