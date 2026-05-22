Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ακίνητα 22.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση(Airbnb) καθώς και ρυθμίσεις για ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και αγροτών και διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου.

Το πολυνομοσχέδιο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ ώστε οι περισσότερες παρεμβάσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Tο προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό βάζει στο τραπέζι περιορισμούς για τα Airbnb σε νεόδμητες κατοικίες στα νησιά

Για βραχυχρόνια μίσθωση

Στο νομοσχέδιο «κλειδώνει» το νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη.

Η κυβέρνηση προχωρά σε απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η στεγαστική πίεση και η εκτόξευση των ενοικίων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Airbnb

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου. Η παρέμβαση θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο κομβική για την αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκη, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τη δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδμητων σπιτιών στα νησιά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Προβλέπει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορούν να περιορίζονται ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες. Ακόμη, οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της (τουριστικής) φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Καμία από τις συγκεκριμένες προβλέψεις δεν έχει άμεση εφαρμογή.

Στο επίκεντρο των νέων προβλέψεων βρίσκεται η αναστολή της καταχώρησης και έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για νεόδμητες κατοικίες στα νησιά.

Το πακέτο μέτρων

Επίσης, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται ακόμη:

  • Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες.
  • Η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Συγκεκριμένα για άγαμους το ετήσιο εισόδημα αυξάνει στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ. Για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ.
    Δικαιούχοι τη ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.
  • Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.
  • Η παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.
  • Η άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.
  • Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.
  • Η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατ. φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 οι οποίες θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Ακίνητα
ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος - Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

Αλέξανδρος Κλώσσας
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei

H νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ θα αντικαταστήσει τη σημερινή e-katanalotis

Μαρία Σιδέρη
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προτείνει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την στήριξη επιχειρήσεων με εργαλεία ρευστότητας - Οι γενικευμένες επιδοτήσεις και τα πλαφόν θεωρούνται λύσεις έσχατης ανάγκης

Γιώργος Πολύζος
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία αγορά αμυντικών αγαθών
Economy

Πιερρακάκης: Πώς η ευρωπαϊκή άμυνα θα ξεπεράσει τον κατακερματισμό

Στον τρόπο αντιμετώπισης του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies