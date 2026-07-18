Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola

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Μπορεί η Coca Cola να έχει κυριαρχήσει στα αναψυκτικά παγκοσμίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μικρότεροι ανταγωνιστές δεν επιχειρούν περιφερειακά να ανταγωνιστούν τον κολοσσό με τις δικές τους εναλλακτικές, ενσωματώνοντας τοπικά συστατικά και προσφέροντας νέες γευστικές εμπειρίες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι δύο «ψυχροπολεμικά» ποτά, που δημιουργήθηκαν για να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος στον αμερικανικό γίγαντα.

Η Kofola δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στην Τσεχοσλοβακία, με τη φόρμουλά της να περιέχει μια μυστική συνταγή από 14 φυτικά και φρουτώδη εκχυλίσματα, καθώς και καφεΐνη, ενώ σήμερα αποτελεί αγαπημένο ποτό στην τσέχικη αγορά.

Το ποτό αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας κρατικής ανάθεσης, που δόθηκε στην United Pharmaceutical Works, για τη δημιουργία ενός καθαρά τσεχοσλοβακικού ποτού που θα είχε τα «φόντα» να ανταγωνιστεί τα αναψυκτικά της Δύσης.

Αν και μοιάζει πολύ με Coca-Cola στην εμφάνιση, η Kofol έχει πιο φυτική γεύση, αφού στα 14 συστατικά της περιλαμβάνεται το σμέουρο, το βατόμουρο, η φράουλα, η κανέλα, η γλυκόριζα, η καραμέλα, το μήλο, το κεράσι και η φλούδα πορτοκαλιού.

Ένα ακόμή ποτό που ξεκίνησε στον Ψυχρό Πόλεμο ήταν η Cockta, με τη φόρμουλα να δημιουργείται το 1952 από τον Emerik Zelinka, καθηγητή χημείας στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα στην τότε Γιουγκοσλαβία.

Πλέον αποτελεί το διασημότερο αναψυκτικό της Σλοβενίας, ενώ έχει επιτυχία και στο εξωτερικό, καθώς διανέμεται σε 18, μεταξύ αυτών και στις ΗΠΑ.

Φυσική καφεΐνη

Μια πολύ πρόσφατη προσθήκη στη σειρά αναψυκτικών που προσπαθούν να «χτυπήσουν» τον γίγαντα Coca Cola είναι το νιγηριανό αναψυκτικό Ojaja Cola – δημιούργημα της Αυτού Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας Ooni Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja II, του 51ου μονάρχη του Ife και πνευματικού ηγέτη του λαού Γιορούμπα.

Το ποτό περιέχει 100% τοπικά συστατικά, όπως ξηρούς καρπούς κόλα που παρέχουν φυσική καφεΐνη.

«Κάθε πτυχή της μάρκας Ojaja αντανακλά μια ακλόνητη δέσμευση στην εθνική υπερηφάνεια και τη βιομηχανική πρόοδο», έγραψε ο Ooni στο Instagram κατά την παρουσίαση του αναψυκτικού.

Αναψυκτικά: Η απάντηση από το Νότιο Ημισφαίριο

Μια αργεντίνικη μάρκα ίσως να έκανε το μεγαλύτερο ταξίδι από οποιαδήποτε άλλη κόλα στον κόσμο.

Αφού ταξίδεψε στην Ινδία του 19ου αιώνα, ο William Cunnington, ένας Άγγλος λόρδος, ανέπτυξε μια φόρμουλα ανθρακούχου τονωτικού νερού, για την οποία ο Αργεντινός Juan Vicente Sangiácomo απέκτησε τα δικαιώματα παραγωγής τη δεκαετία του 1920.

Τις επόμενες δεκαετίες, νέοι ιδιοκτήτες ανέλαβαν τα ηνία και εισήγαγαν νέα αναψυκτικά, οδηγώντας στην κυκλοφορία της Cunnington Cola το 2008.

Η γεύση της περιγράφεται ως λιγότερο γλυκιά και αφρώδης από μια Coca-Cola. Ίσως το πιο σημαντικό για πολλούς Αργεντινούς είναι ότι αναμειγνύεται καλά με το Fernet, και έτσι μπορεί κανείς να φτιάξε το «Fernandito», το «ανεπίσημο» εθνικό ποτό της Αργεντινής.

Ποτό με επαίνους

Στο μικροσκοπικό νησί Kikaijima, 324 χιλιόμετρα νότια της ηπειρωτικής Ιαπωνίας, βρίσκεται η πατρίδα ενός πολύ ιδιαίτερου αναψυκτικού, ονόματι Toba Toba Cola.

Το ποτό αυτό έχει αποκτήσει φήμη και πολλούς επαίνους, π.χ. στο «Elle Japan» και στο «National Geographic France». Πού οφείλεται η φήμη και οι έπαινοι όμως;

Φαίνεται ότι το μείγμα κόλας δεν μοιάζει με κανένα άλλο: Ο καρπός κόλα «παντρεύεται» με το τοπικό εσπεριδοειδές Shiikuwasa του νησιού μαζί με ακατέργαστη καστανή ζάχαρη και ένα μείγμα 14 μπαχαρικών –μερικά από τα οποία αλέθονται στο χέρι– για να δημιουργηθεί τελικά ένα αρκετά… ευέλικτο σιρόπι στο χρώμα της κόλας.

Πάει μαζί με ανθρακούχο νερό για τη δημιουργία αναψυκτικού κόλα, όμως ταιριάζει εξίσου καλά με τσάι, γάλα, κρασί, μπύρα και ουίσκι.

Η καναδικη εκδοχή

Όταν Ιταλοί μετανάστες στον Καναδά προσπάθησαν να καταπραΰνουν τη νοσταλγία τους με το Chinotto, ένα αναψυκτικό που κυκλοφόρησε στην Ιταλία τη δεκαετία του 1930, έφεραν στη νέα τους πατρίδα το εκχύλισμα του εσπεριδοειδούς που χρησιμοποιούνταν στο ποτό.

Έτσι, το 1959 ξεκίνησε η ιστορία του Brio Chinotto, μια εκδοχή του ιταλικού αναψυκτικού με χρώμα κόλα και γλυκόπικρη γεύση σαν Campari.

Στο επίκεντρο η υγεία

Τι γίνεται όταν σε μια αυστραλιανή κόλα προστεθούν πρεβιοτικά και αφαιρεθούν συντηρητικά, καφεΐνη και τεχνητά αρώματα, και μειωθεί η ζάχαρη; Ένα αναψυκτικό που ισορροπεί μεταξύ γεύσης και υγείας.

Το ποτό λέγεται Bobby Cola και ιδρύθηκε από τον Kristian Johannsen, ο οποίος λάνσαρε το αναψυκτικό το 2021 με επένδυση 60.000 δολαρίων. Σήμερα, διατίθεται σε 3.500 καταστήματα λιανικής σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ από το 2025 σημείωσε μηνιαία αύξηση εσόδων 430%, αναφέρει το BBC.

μεσοτιτλος

Το 2023 η Βρετανίδα επιχειρηματίας Aykiz Shah λάνσαρε την Salaam Cola, η οποία συνδυάζει πολιτικό και κοινωνικό ακτιβισμό στη φόρμουλά της, με έμφαση στη Μέση Ανατολή.

Από τη μέρα που ξεκίνησε το λανσάρισμα, το ποτό έχει σημειώσει εκρηκτική ανάπτυξη.

Μέσα σε 16 μήνες η κόλα κυκλοφόρησε προς πώληση σε 18 χώρες, με την εταιρεία να έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις παραγωγής στην Τουρκία. Τρία χρόνια αργότερα, πωλείται σε 34 χώρες.

Το δέκα τοις εκατό των κερδών του διατίθεται για την υποστήριξη έργων σε συνεργασία με το Muslims in Need, μια φιλανθρωπική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως δηλώνει η Shah, «η Salaam Cola δημιουργήθηκε όχι μόνο για να παρέχει βοήθεια αλλά και για να ξαναχτίσει ζωές».