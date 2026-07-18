 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε

Αμέσως μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση»

Πολιτική 18.07.2026, 11:42
Σχολιάστε
ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη η Ρένα Δούρου, μετά την απόσυρση του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη.

Αμέσως μετά την εκλογή της η κ. Δούρου έστειλε το πρώτο μήνυμα.

«Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας με σοβαρότητα συντροφικότητα σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε αναδιάταξη κοινοβουλευτική ομάδας για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση. Κάνεις δεν περισσεύει», είπε για να προσθέεσει.

«Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα αριστερών γυναικών και αντρών που θεώρησαν 3 χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το σπίτι τους», ανέφερε έπειτα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι προσήλθαν στις κάλπες

Στις κάλπες προσήλθαν και ψήφισαν οι εξής βουλευτές .

Συγκεκριμένα στην αίθουσα 15ο της Βουλής όπου διεξήχθη η ψηφοφορία προσήλθαν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού και βεβαίως η Ρένα Δούρου.

ΣΥΡΙΖΑ

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε και ο Παύλος Πολάκης χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου ως προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως έγινε γνωστό, υπέρ της υποψηφιότητας Δούρου τάχθηκαν 7 βουλευτές ενώ ένας ψήφισε λευκό.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης τόνισε.

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος είναι από αυτή την στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στην νέα πρόεδρο με την εμπειρία κι τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας» σημείωσε.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI
Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000
Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero
Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola
World

Γιατί η κομμουνιστική κόλα σημειώνει ακόμα επιτυχία
Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Πολιτική
Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε
Πολιτική

Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

Αμέσως μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση»

Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια
Κοινωνία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών που εμφάνισαν ρωγμές στην Κυψέλη, εξακολουθούν να αγωνιούν, ζητώντας διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους

ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο
Πολιτική

Στο «κόκκινο» η ένταση ΗΠΑ και Ιράν - Κλιμακώνεται η ένταση

Αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Latest News
Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000

Σκέψεις για παράταση του μέτρου - Ποιες δαπάνες στα ακίνητα αφορά η έκπτωση

Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola
World

Γιατί η κομμουνιστική κόλα σημειώνει ακόμα επιτυχία

Εταιρείες και επιχειρηματίες από την Αργεντινή και τον Καναδά ως τη Νιγηρία επενδύουν σε τοπικά συστικά και δημιουργούν αναψυκτικά-εναλλακτικές στο δημοφιλές αναψυκτικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Μητσοτάκης, προέβη σε θριαμβολογίες για την έκθεση της ΕΕ για το κράτος Δικαίου, προσπερνώντας τις αναφορές για τις υποκλοπές και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγορεί για «έωλες κατηγορίες»

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών ΙΧ

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα
Economy

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

Χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές

Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν
Ακίνητα

Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το ελληνικό real estate

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς στα ακίνητα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Real Estate Services, Γιάννη Γκάνο

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties
English Edition

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties

France and Germany deepen military cooperation, with Berlin joining a French nuclear exercise for the first time as they move past the failed FCAS jet program

Ψηφιακό Κράτος: Πώς η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων εξοικονομεί 180 εκατ. ευρώ ετησίως
Economy

Η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων αρχείων του Δημοσίου εξοικονομεί 180 εκατ. ετησίως

Τι αποκαλύπτει μελέτη για το ψηφιακό κράτος

Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς

Η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε
Πολιτική

Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

Αμέσως μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση»

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes
English Edition

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes

Eligible beneficiaries of several government-backed home renovation and energy efficiency programs will now have until November 30, 2026, to complete approved projects under revised funding arrangements.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies