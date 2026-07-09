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ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος

Καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος

Πολιτική 09.07.2026, 20:10
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ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος
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Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, επιβεβαιώνοντας την έντονη φημολογία που κυκλοφορούσε από το πρωί, στον απόηχο της έντονης πίεσης και της αμφισβήτησης που του ασκεί από τη μια πλευρά ο Παύλος Πολάκης και από την άλλη μια νέα ετερόκλητη συμμαχία με τη συμμετοχή των Παππά και Δούρου. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στον ΣΥΡΙΖΑ, στον αέρα η Κεντρική Επιτροπή, ενώ ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής.

Η παραίτησή μου, τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος στο μήνυμά του «έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Το μήνυμα που έστειλε ο Φάμελλος

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα:

Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση.

Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.

Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές.

Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο.

Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό.

Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής.

Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία.

Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές.

Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.

Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.

Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.

Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.

Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.

Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.

Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.

Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.

Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή.

Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση.

Το παρασκήνιο της παραίτησης

Από το πρωί κυκλοφόρησε η φήμη για παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από πρόεδρος του κόμματος στον απόηχο της έντονης πίεσης και της αμφισβήτησης που του ασκεί από τη μια πλευρά ο Παύλος Πολάκης και από την άλλη μια νέα ετερόκλητη συμμαχία με τη συμμετοχή των Παππά και Δούρου.

Μετά τις αποχωρήσεις δεκάδων μελών και από το ανώτερο όργανο του κόμματος, αλλά και εξαιτίας των διαρκών μετατοπίσεων του ίδιου του προέδρου σε σχέση με την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές μετά την πόρτα Τσίπρα σε οποιοδήποτε σενάριο συμπόρευσης της ΕΛΑΣ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο συσχετισμός φαίνεται ότι άλλαξε στην Κεντρική Επιτροπή.

Όπως έχει ήδη γράψει το in ο Σωκράτης Φάμελλος είχε διαμηνύσει εδώ και μια εβδομάδα ότι δεν θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος αν δεν έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή.

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