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Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Business 18.07.2026, 15:00
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Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Από τον προηγούμενο Φεβρουάριο τα απόνερα από την αναταραχή που επικρατούσε στη διεθνή αγορά του delivery είχε φτάσει και στις εγχώριες πλατφόρμες.

Τότε ήταν που ξεκίνησαν οι πρώτες φήμες που επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα δημοσίευμα των Financial Times για την είσοδο του μεγαλύτερου παίκτη διεθνώς στο mobility, Uber, με τη δραστηριότητα της Eats. Ακολούθησε ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας όπως και δήλωση της Courtney Tims, Περιφερειακής Γενικής Διευθύντριας της Uber Eats για τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, για το πλάνο επέκτασης σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές, που περιλάμβανε και την Ελλάδα.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ωστόσο, με φόντο τις έντονες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά delivery και τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται, η πρόταση εξαγοράς της γερμανικής Delivery Hero και μητρικής της efood, από την αμερικανική Uber.

Με το αποκορύφωμα, την ανακοίνωση για το πάγωμα της εισόδου της αμερικανικής εταιρείες στις νέες αγορές και την ολοκλήρωση της περίφημης εξαγοράς πριν από δύο ημέρες. Και ακολούθησε η απόλυτη σύγχυση.

delivery

Τα μπρος πίσω στο delivery από την Uber

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιουνίου αναρτήθηκαν , όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν πως συστάθηκε η εταιρεία Uber Eats Greece ΕΠΕ, με έδρα στο Ψυχικό στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας και Ολυμπιονικών 340.

Πρόκειται για την ίδια διεύθυνση που εμφανίζεται ως έδρα του Uber Greenlight (γνωστό και ως Greenlight Hub), δηλαδή του φυσικού κέντρου υποστήριξης της εταιρείας για υποψήφιους και ενεργούς οδηγούς. Εκεί, οι συνεργάτες λαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια πρόσωπο με πρόσωπο για οτιδήποτε αφορά τον λογαριασμό τους.

Η νέα εταιρεία έχει αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και βασικό μέτοχο με ποσοστό 99% την ολλανδική Uber Portier BV, η οποία αποτελεί το διεθνές όχημα μέσω του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα delivery του ομίλου. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στην Uber International Holding BV.

Διαχειρίστριες της εταιρείας ορίστηκαν οι Giorgiana Ozana Alexandru και Shi Jie Zhan, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα.

Ως κύρια δραστηριότητα εμφανίζονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για πωλήσεις τροφίμων και ποτών, δηλαδή η κλασική λειτουργία του Uber Eats.

Ένα μόλις μήνα αργότερα, οι Financial Times ήταν που αποκάλυψαν επίσης ότι η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Delivery Hero και η efood

Η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood. Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε τότε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Στα 280,5 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε ο κύκλος εργασιών της το 2025, καταγράφοντας αύξηση 32,94% σε σχέση με τα 211 εκατ. ευρώ το 2024, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να εμφανίζουν μείωση της τάξης του -42%.

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση των παραγγελιών μέσω της πλατφόρμας efood, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από προμήθειες (40,6 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2024).

delivery

Η SSW Partners

Η ανακοίνωση της εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber γνωστοποίησε την ξεχωριστή της συμφωνία με την επενδυτική SSW Partners.

Η SSW θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε συνολικά 14 αγορές, ιδίως σε εκείνες όπου η Uber Eats και η Delivery Hero ήδη αλληλεπικαλύπτονται, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Προσφοράς Εξαγοράς της Uber και άλλων συνήθων όρων, έναντι τιμήματος περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Uber δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που θα μεταβιβαστούν στην SSW, ενώ η SSW θα ηγηθεί ανεξάρτητα της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικών εταίρων που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη θέση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Ανάμεσα στις 14 αυτές εταιρείες, ξεχωρίζει η efood στην Ελλάδα και η Foody στην Κύπρο. Οι υπόλοιπες είναι οι εταιρείες foodora (Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία, Σουηδία), Glovo (Μολδαβία, Πολωνια, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία), PedidosYa (Χιλή, Εκουαδόρ) και Yemeksepeti (Τουρκία).

Η φιλανδική Wolt

Η Wolt, μετά την εξαγορά της από την DoorDash το 2022, διαθέτει την οικονομική ισχύ ενός παγκόσμιου κολοσσού, καθώς δραστηριοποιείται σε 32 από τις συνολικά 35 χώρες όπου έχει παρουσία η DoorDash, όπου λειτουργούν με τα προϊόντα και το εμπορικό σήμα της Wolt.

Η έλευσή της στην ελληνική αγορά το 2019, έφερε την ψηφιακή πλατφόρμα στα αστικά κέντρα, ενώ αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από logistics, μέχρι λογισμικό λιανικής και χρηματοοικονομικές λύσεις, προχώρησε στη λειτουργία των δικών της καταστημάτων με την επωνυμία Wolt Market.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (του 2024) μιλούσαν για θετικούς ρυθμούς και δείκτες τζίρου που άγγιξαν τα 99.258.747,69 με ποσοστό αύξησης 65,02%.

Στρατηγικές κινήσεις όπως η επέκταση του δικτύου Wolt Market, η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και η πρόσφατη τοποθέτηση του Ηλία Πίτσαβου στη θέση του επικεφαλής για την ελληνική αγορά από τον Φεβρουάριο του 2026 ενισχύουν την ηγετική της θέση στον κλάδο.

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Η BOX της Cosmote

Και το BOX, με τη στήριξη της Cosmote, αξιοποιεί το τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα και τη βάση πελατών του.

Διαθέτει περισσότερα από 11.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε περισσότερες από 70 πόλεις. Πέρα από έτοιμο φαγητό και καφέ, έχει επεκταθεί στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, προσφέροντας online παραδόσεις μέσω συνεργασιών με αλυσίδες όπως ο Μασούτης και ο Κρητικός.

Η πορεία της ενισχύθηκε σημαντικά τα πρώτα χρόνια με την απορρόφηση του Skroutz Food, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί πλήρως στην ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική του ομίλου ΟΤΕ μαζί με τις εφαρμογές Payzy και My COSMOTE.

Μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero

Όλες μαζί οι εταιρείες έχουν ήδη οικοδομήσει ισχυρά δίκτυα, έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή και – κυρίως – έχουν διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης.

Η αγορά έτοιμου φαγητού και καφέ μέσω delivery κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών delivery) που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Μετά την εξαγορά, όμως, η κυρίαρχη στο εγχώριο delivery efood εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο τελικός ιδιοκτήτης της.

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