 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

World 05.07.2026, 10:45
Σχολιάστε
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Φρένο» στο μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης επέκτασης της διανομής τροφίμων στην Ευρώπη έβαλε η Uber, την ίδια ώρα που η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθειά της να αποκτήσει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της στην ήπειρο.

Ειδικότερα, η εταιρεία θα «παγώσει» την είσοδό της σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, της Νορβηγίας και της Ελλάδας, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις πέντε μήνες αφότου η Uber είχε ανακοινώσει την επέκταση της διανομής φαγητού στη Γηραιά Ήπειρο, η οποία περιελάμβανε επίσης λανσαρίσματα στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την επίτευξη επιπλέον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ακαθάριστες κρατήσεις τα επόμενα τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η πιθανότητα πλήρους εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber είχε προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο. Συγκεκριμένα,  μετά τις πληροφορίες περί εξαγοράς, η μετοχή της Uber κατέγραψε πτώση 1,6%, καθώς η αγορά αξιολόγησε το πιθανό κόστος και τις στρατηγικές συνέπειες μιας τόσο μεγάλης συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος αποσκοπεί σταθερά στην εξαγορά της Delivery Hero, αφότου η προσφορά της ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ απορρίφθηκε από την εταιρεία με έδρα το Βερολίνο τον Μάιο.

Όμως ο δρόμος για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας, η Prosus, εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του μεριδίου της σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ματαιώσει την εξαγορά της Uber, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ αναμένεται να ελέγξουν την οποιαδήποτε εξαγορά.

Από την πλευρά της, η Uber δήλωσε στους FT ότι αποφάσισε να σταματήσει την επέκτασή της μετά την «τεράστια επιτυχία» των λανσαρισμάτων στη Φινλανδία και τη Δανία, με σκοπό να «επικεντρωθεί στη συνέχιση της δυναμικής» στις υπάρχουσες αγορές.

Uber

Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι η παύση θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξομάλυνση οποιασδήποτε αναθεώρησης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την εξαγορά της Delivery Hero, η οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει έλεγχο, εάν η Uber καταλήξει σε συμφωνία λόγω της μεγάλης επικάλυψης μεταξύ των αγορών των δύο εταιρειών.

Η μάρκα Foodora της Delivery Hero είναι παρούσα στην Αυστρία, τη Νορβηγία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η υπηρεσία «efood» είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και η μάρκα Glovo στη Ρουμανία. Ο όμιλος υπηρεσιών επιδιώκει να αναπτύξει την διεθνή προσφορά παράδοσης φαγητού σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη λειτουργία του και να αντιμετωπίσει τις Wolt και Deliveroo, ιδιοκτησίας DoorDash.

Uber: Τα εμπόδια στην επέκταση

Ωστόσο, τα σχέδια επέκτασης αντιμετώπισαν δυσκολίες, με την Σούζαν Άντερσον, Global Head of Delivery, να ανακοινώνει την αποχώρησή της τον περασμένο μήνα μετά από μόλις 12 μήνες στη θέση.

Ενώ η Uber Eats έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, την ίδια ώρα έχει χάσει έδαφος στις ΗΠΑ από την DoorDash, η οποία έχει διευρύνει το μερίδιο αγοράς της στο 64%, το υψηλότερο επίπεδο από το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκριτικά, η Uber κατέχει μερίδιο 31% στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με την YipitData.

Η Uber Eats έχει επίσης αντιμετωπίσει ένα τεχνικό πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, το οποίο άφησε ορισμένα συνεργαζόμενα εστιατόρια να μην μπορούν να λάβουν παραγγελίες, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι το ανωτέρω πρόβλημα δεν επηρέασε την απόδοση της διανομής παραγγελιών.

Η παρουσία της Delivery Hero στην Ελλάδα

Η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood, την δημοφιλή πλατφόρμα delivery φαγητού και όχι μόνο.

Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών της Online Delivery (efood) το 2024 πραγματοποίησε άλμα 22%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 211 εκατ. ευρώ (από 163,8 εκατ. ευρώ το 2023) ενώ έδωσε… μέρισμα στη μητρική (Delivery Hero) ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του πολυεθνικού κολοσσού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις
Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει «ειδικό» δικαίωμα διέλευσης στα Στενα του Ορμούζ για «φίλες» χώρες
World

Στενά του Ορμούζ: Ειδική μεταχείριση για «φιλικές» χώρες εξετάζει το Ιράν
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα
Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028
Αγορά εργασίας: Όταν η Gen Z και οι 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
World

Γιατί Gen Z και 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Η επόμενη ημέρα του πλαφόν – Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων
Economy

To πλαφόν έφυγε, οι μειώσεις έρχονται - Τι μπαίνει στο καλάθι

Τι ανέφερε στον ΟΤ και το Meganews, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς

Αθανασία Ακρίβου
Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]
Economy

Ο πυρετός του χρυσού χτύπησε τους Έλληνες [πίνακες]

Πόσες χρυσές λίρες ρευστοποίησαν οι Έλληνες το πρώτο εξάμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028

Στην στροφή των καταναλωτικών επιλογών σε ψηφιακές αγορές αποδίδεται από αναλυτές της αγοράς η απόφαση-σταθμός της Sony

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά εργασίας: Όταν η Gen Z και οι 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
World

Γιατί Gen Z και 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας

Οι παραδοσιακές entry-level θέσεις έχουν μειωθεί, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι έμπειροι εργαζόμενοι στρέφονται προς αυτές

Αλεξάνδρα Τάνκα
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου
Πετρέλαιο

Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου

Ο Μόντι εγκαινίασε το πρώτο νέο διυλιστήριο στην Ινδία εδώ και μια δεκαετία

Latest News
Νερό: Η νέα εθνική στρατηγική – Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων
Κλιματική αλλαγή

Εθνική προτεραιότητα το νερό - Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης για το νερό την ώρα που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις, με αυξανόμενα φαινόμενα λειψυδρίας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής

Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε επί της αρχής να αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει «ειδικό» δικαίωμα διέλευσης στα Στενα του Ορμούζ για «φίλες» χώρες
World

Στενά του Ορμούζ: Ειδική μεταχείριση για «φιλικές» χώρες εξετάζει το Ιράν

Ειδική μεταχείριση για τη διέλευση του θαλασσίου περάσματος προετοιμάζει το Ιράν σε φιλικές χώρες - Τι δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης στο Πεκίνο

Δημοπρασία: Πορτρέτο του Δούκα του Ουέλινγκτον πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών
Tέχνη και Ζωή

Το πορτρέτο που πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών

Το πορτρέτο πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's, σε τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ για έργο του Λόρενς

Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Πανηγυρικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε
Πολιτική

Πανηγυρικός εβδομαδιαίος απολογισμός Μητσοτάκη

Στις μειώσεις τιμών που θα γίνουν από Σεπτέμβριο, στις συντάξεις χηρείας και στο έκτακτο επίδομα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του

Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028

Στην στροφή των καταναλωτικών επιλογών σε ψηφιακές αγορές αποδίδεται από αναλυτές της αγοράς η απόφαση-σταθμός της Sony

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκε αριθμός ρεκόρ πριν την καταληκτική ημερομηνία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ρεκόρ υποβολής φορολογικών δηλώσεων πριν την «αυλαία»

Με τα στοιχεία έως Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις

Τραμπ: Προεκλογικό ύφος και αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Η ομιλία του για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ
Κόσμος

Σε προεκλογικό ύφος η ομιλία Τραμπ για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ

Γενικόλογες εκκλήσεις για πατριωτισμό με ευθείες επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων ιδεολογικών απειλών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιλάμβανε η ομιλία Τραμπ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6 με 10 Iουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι 10 Ιουλίου - Οι δικαιούχοι

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους

Θερινές εκπτώσεις: Συκρατημένα αισιόδοξη η αγορά – Περιμένει αύξηση τζίρου 2% με 5% σε σχέση με το 2025
Economy

Θερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ

Η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση - Ζητούμενο οι θερινές εκπτώσεις να αυξήσουν την πραγματική κατανάλωση

Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές
Commodities

Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου

Την έκθεση στην αγορά πετρελαίου επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Θα κρατήσει το ενδιαφέρον ότι «ξεθωριάσουν» τα πρωτοσέλιδα;

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώνονται με την ανακοίνωση των βάσεων για τις σχολές - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies