Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero

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«Φρένο» στο μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης επέκτασης της διανομής τροφίμων στην Ευρώπη έβαλε η Uber, την ίδια ώρα που η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθειά της να αποκτήσει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της στην ήπειρο.

Ειδικότερα, η εταιρεία θα «παγώσει» την είσοδό της σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, της Νορβηγίας και της Ελλάδας, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις πέντε μήνες αφότου η Uber είχε ανακοινώσει την επέκταση της διανομής φαγητού στη Γηραιά Ήπειρο, η οποία περιελάμβανε επίσης λανσαρίσματα στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την επίτευξη επιπλέον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ακαθάριστες κρατήσεις τα επόμενα τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η πιθανότητα πλήρους εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber είχε προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο. Συγκεκριμένα, μετά τις πληροφορίες περί εξαγοράς, η μετοχή της Uber κατέγραψε πτώση 1,6%, καθώς η αγορά αξιολόγησε το πιθανό κόστος και τις στρατηγικές συνέπειες μιας τόσο μεγάλης συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος αποσκοπεί σταθερά στην εξαγορά της Delivery Hero, αφότου η προσφορά της ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ απορρίφθηκε από την εταιρεία με έδρα το Βερολίνο τον Μάιο.

Όμως ο δρόμος για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας, η Prosus, εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του μεριδίου της σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ματαιώσει την εξαγορά της Uber, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ αναμένεται να ελέγξουν την οποιαδήποτε εξαγορά.

Από την πλευρά της, η Uber δήλωσε στους FT ότι αποφάσισε να σταματήσει την επέκτασή της μετά την «τεράστια επιτυχία» των λανσαρισμάτων στη Φινλανδία και τη Δανία, με σκοπό να «επικεντρωθεί στη συνέχιση της δυναμικής» στις υπάρχουσες αγορές.

Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι η παύση θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξομάλυνση οποιασδήποτε αναθεώρησης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την εξαγορά της Delivery Hero, η οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει έλεγχο, εάν η Uber καταλήξει σε συμφωνία λόγω της μεγάλης επικάλυψης μεταξύ των αγορών των δύο εταιρειών.

Η μάρκα Foodora της Delivery Hero είναι παρούσα στην Αυστρία, τη Νορβηγία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η υπηρεσία «efood» είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και η μάρκα Glovo στη Ρουμανία. Ο όμιλος υπηρεσιών επιδιώκει να αναπτύξει την διεθνή προσφορά παράδοσης φαγητού σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη λειτουργία του και να αντιμετωπίσει τις Wolt και Deliveroo, ιδιοκτησίας DoorDash.

Uber: Τα εμπόδια στην επέκταση

Ωστόσο, τα σχέδια επέκτασης αντιμετώπισαν δυσκολίες, με την Σούζαν Άντερσον, Global Head of Delivery, να ανακοινώνει την αποχώρησή της τον περασμένο μήνα μετά από μόλις 12 μήνες στη θέση.

Ενώ η Uber Eats έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, την ίδια ώρα έχει χάσει έδαφος στις ΗΠΑ από την DoorDash, η οποία έχει διευρύνει το μερίδιο αγοράς της στο 64%, το υψηλότερο επίπεδο από το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκριτικά, η Uber κατέχει μερίδιο 31% στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με την YipitData.

Η Uber Eats έχει επίσης αντιμετωπίσει ένα τεχνικό πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, το οποίο άφησε ορισμένα συνεργαζόμενα εστιατόρια να μην μπορούν να λάβουν παραγγελίες, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι το ανωτέρω πρόβλημα δεν επηρέασε την απόδοση της διανομής παραγγελιών.

Η παρουσία της Delivery Hero στην Ελλάδα

Η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood, την δημοφιλή πλατφόρμα delivery φαγητού και όχι μόνο.

Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών της Online Delivery (efood) το 2024 πραγματοποίησε άλμα 22%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 211 εκατ. ευρώ (από 163,8 εκατ. ευρώ το 2023) ενώ έδωσε… μέρισμα στη μητρική (Delivery Hero) ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του πολυεθνικού κολοσσού.