Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber

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Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ανακοίνωσε πως βρίσκεται η Delivery Hero με την Uber Technologies σχετικά με μια πιθανή προσφορά εξαγοράς της, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα δημοσιεύματα ότι η αμερικανική εταιρεία υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης φαγητού επιδιώκει την εξαγορά του γερμανικού ομίλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ενδεχομένως η συμφωνία να κλείσει μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτιμούσε πιθανότατα την Delivery Hero σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσής της, που κυμαίνεται γύρω στα 36 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία με έδρα το Βερολίνο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 62% φέτος, με αποτέλεσμα η αγοραία αξία της να ανέρχεται σε περίπου 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Delivery Hero αρνήθηκε να σχολιάσει τις εικασίες σχετικά με την τιμή της προσφοράς, αλλά ανέφερε ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσφορά θα απευθυνόταν σε όλους τους μετόχους, ενώ η Uber από την πλευρά της αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι μετοχές της Uber σημείωσαν πτώση σχεδόν 2%, ενώ η Delivery Hero έκλεισε με άνοδο 5,76% στα 39,10 ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις ακολουθούν μήνες εικασιών σχετικά με το μέλλον της Delivery Hero, καθώς η Uber είχε προσεγγίσει την εταιρεία τον Μάιο με προσφορά 38 ευρώ ανά μετοχή, την οποία οι επενδυτές θεώρησαν πολύ χαμηλή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τι σημαίνει η εξαγορά για την Uber

Η εξαγορά της Delivery Hero θα επεκτείνει το δίκτυο παράδοσης φαγητού της Uber Eats στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, αλλά θα προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον των αντιμονοπωλιακών αρχών, δεδομένης της αλληλεπικάλυψης της γεωγραφικής κάλυψης των δύο εταιρειών.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και ο έντονος ανταγωνισμός έχουν επιταχύνει τη συγκέντρωση στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν καλύτερα περιθώρια κέρδους.

Η Uber έχει επίσης επεκταθεί πέρα από τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στην παράδοση φαγητού και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στα είδη παντοπωλείου, στα ταξίδια και στο τοπικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισόδου της στον τομέα των κρατήσεων ξενοδοχείων.

Νωρίτερα φέτος, η Uber ανακοίνωσε την επέκταση των υπηρεσιών παράδοσης φαγητού σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Δανία και η Νορβηγία, αναμένοντας να αποφέρει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ακαθάριστες κρατήσεις τα επόμενα τρία χρόνια.