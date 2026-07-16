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Uber: Εξαγοράζει την Delivery Hero προς 14,8 δισ.

Τι προβλέπει η συγχώνευση Uber και Delivery Hero - Η ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners

World 16.07.2026, 10:18
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Uber: Εξαγοράζει την Delivery Hero προς 14,8 δισ.
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Συμφωνία επιχειρηματικής συγχώνευσης σύναψε η Uber Technologies με την Delivery Hero, επεκτείνοντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα μετακινήσεων και παραδόσεων στον κόσμο σε συνολικά 99 αγορές, με συνολικές προ-φόρμα ακαθάριστες κρατήσεις ύψους 236 δισ. δολαρίων το 2025.

Το αίσιο τέλος ανακοινώθηκε μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. του περασμένου Μαΐου και την επαναπροσέγγιση του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero από την Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των εταιρειών, «με τους όρους της εθελοντικής προσφοράς εξαγοράς, η Uber θα προσφέρει στους μετόχους της Delivery Hero αντάλλαγμα σε μετρητά ύψους 41,50 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε αξία ιδίων κεφαλαίων ύψους 14,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (υπολογιζόμενη για το 100% της εταιρείας) ή 13,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσαρμοσμένη για τις προηγούμενες αγορές μετοχών από την Uber».

H συμφωνία με την SSW Partners

Η Delivery Hero έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει ηγηθεί διασυνοριακών επενδύσεων σε συνεργασία με παγκόσμιες επιχειρήσεις. Η SSW θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε συνολικά 14 αγορές, ιδίως σε εκείνες όπου η Uber Eats και η Delivery Hero ήδη αλληλεπικαλύπτονται, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Προσφοράς Εξαγοράς της Uber και άλλων συνήθων όρων, έναντι τιμήματος περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Uber δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που θα μεταβιβαστούν στην SSW, ενώ η SSW θα ηγηθεί ανεξάρτητα της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικών εταίρων που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη θέση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Ανάμεσα στις 14 αυτές εταιρείες, ξεχωρίζει η efood στην Ελλάδα και η Foody στην Κύπρο. Οι υπόλοιπες είναι οι εταιρείες foodora (Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία, Σουηδία), Glovo (Μολδαβία, Πολωνια, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία), PedidosYa (Χιλή, Εκουαδόρ) και Yemeksepeti (Τουρκία).

Οι πρώτες αντιδράσεις

«Η ταλαντούχα ομάδα της Delivery Hero έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική επιχείρηση, με αγαπημένες τοπικές μάρκες και ηγετικές θέσεις σε πολλές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές διανομής παγκοσμίως», δήλωσε ο Ντάρα Χοσροουσάχι, Διευθύνων Σύμβουλος της Uber. «Συνδυάζοντας τις πλατφόρμες μας, θα προσφέρουμε προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες διανομής σε πολλά εκατομμύρια ακόμη άτομα σε πολλές από τις πιο δυναμικές οικονομίες του κόσμου, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες για εμπόρους και διανομείς. Μαζί, θα διπλασιάσουμε σχεδόν τον αριθμό των αγορών στις οποίες προσφέρουμε υπηρεσίες μετακίνησης και παράδοσης, επεκτείνοντας μια δοκιμασμένη πλατφόρμα που πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την ευκαιρία με την Uber και τις δυνατότητες που προσφέρει στους υπαλλήλους, τους μετόχους και τους συνεργάτες μας. Η παγκόσμια πλατφόρμα κινητικότητας και παράδοσης της Uber και η κοινή μας δέσμευση στην καινοτομία καθιστούν αυτή τη συνεργασία την ιδανική για να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της Delivery Hero στην τοπική παράδοση φαγητού και στο Quick Commerce, και να προωθήσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας για την «Everyday App» προς όφελος των πελατών μας», δήλωσε ο Niklas Östberg, Διευθύνων Σύμβουλος της Delivery Hero. «Είμαι ευγνώμων προς το προσωπικό μας που έχτισε αυτή την εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια, και ανυπομονούμε να γράψουμε μαζί αυτό το υπέροχο επόμενο κεφάλαιο».

Πώς θα γίνει η μετάβαση

Η συγχώνευση αναμένεται να επιταχύνει την καινοτομία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, τους εμπόρους, τους διανομείς και τους οδηγούς. Συνδυάζοντας την παγκόσμια μηχανική πλατφόρμα της Uber με τα ισχυρά τοπικά εμπορικά σήματα, τις σχέσεις με τους εμπόρους και τις δυνατότητες παράδοσης της Delivery Hero, οι ενοποιημένες επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση να προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, αυξημένη αξία και μια πιο ομαλή εμπειρία μέλους του Uber One για ένα ευρύτερο φάσμα των καθημερινών αναγκών τους. Για τους εμπόρους, η μεγάλη, ιδιαίτερα ενεργή και αυξανόμενη βάση χρηστών της Uber αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση, υποστηριζόμενη από βελτιωμένα εργαλεία διαφήμισης, προώθησης και τοπικού εμπορίου. Για τους διανομείς και τους οδηγούς, ένα πυκνότερο ενοποιημένο δίκτυο αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο όγκο παραγγελιών, βελτιωμένη αξιοποίηση και ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών κέρδους από τις υπηρεσίες παράδοσης και μετακίνησης.

Η συναλλαγή σχεδόν διπλασιάζει τον αριθμό των αγορών στις οποίες η Uber θα προσφέρει τόσο υπηρεσίες μετακίνησης όσο και παράδοσης, από 34 σε 58 αγορές, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση-στόχο για την αποδεδειγμένη στρατηγική της Uber που βασίζεται στη διαπλατφορμική προσέγγιση. Στις υπάρχουσες αγορές της Uber, η διαπλατφορμική αφοσίωση αποτελεί ένα εξαιρετικά αποδοτικό κανάλι προσέλκυσης νέων πελατών, ενώ παράλληλα αυξάνει την αφοσίωση, καθώς οι διαπλατφορμικοί χρήστες δημιουργούν περίπου τριπλάσιες ακαθάριστες κρατήσεις και κέρδη σε σύγκριση με τους χρήστες ενός μόνο προϊόντος. Η Uber αναμένει ότι η συναλλαγή θα συμβάλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει μη GAAP κατά την ολοκλήρωσή της και θα επιφέρει αύξηση της τάξης του υψηλού μονοψήφιου ποσοστού έως το τρίτο έτος.

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