Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Economy 02.06.2026, 14:08
Αλλαγές στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα εισάγει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Το σχέδιο για τα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται πλέον από το 50% του τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μέχρι σήμερα,  προβλεπόταν απαλλαγή 50% για υβριδικά με εκπομπές CO₂ από 51 γρ./χλμ. και πάνω, ενώ για υβριδικά με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ. προβλέπεται απαλλαγή 75%.

Έτσι, με βάση το νομοσχέδιο δεν γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν το υβριδικό όχημα έχει πολύ χαμηλές ή υψηλότερες εκπομπές CO₂. Η απαλλαγή εφαρμόζεται ενιαία στο 50%.

Αντιθέτως, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και τα οχήματα με κυψέλες υδρογόνου μηδενικών εκπομπών, συνεχίζουν να απαλλάσσονται πλήρως από την επιβολή τέλους ταξινόμησης.

Η μεταβατική περίοδος

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και τις 31 Μαΐου 2026, εφόσον εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο.

Για την κατηγορία αυτή εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά ΙΧ, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών, βάσει των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα, κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου.

