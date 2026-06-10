Υβριδικά αυτοκίνητα: Λίφτινγκ στις φοροαλλαγές μετά τις αντιδράσεις

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Σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Στο υπουργείο Οικονομικών αξιολογούν τα σχόλια που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται τόσο διορθωτικές παρεμβάσεις όσο και το ενδεχόμενο πλήρους απόσυρσης των επίμαχων διατάξεων, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να περιοριστεί η αναστάτωση στην αγορά και στους επαγγελματίες του κλάδου.

Στο υπουργείο Οικονομικών αξιολογούν τα σχόλια που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μετά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου και πριν πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Τα φορο-μέτρα για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων για τα υβριδικά αυτοκίνητα βρίσκεται η πρόβλεψη για ενιαία έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σήμερα ισχύει κλιμακωτό σύστημα κινήτρων, με τα υβριδικά οχήματα που εκπέμπουν έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο να απολαμβάνουν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ για τα υπόλοιπα η έκπτωση περιορίζεται στο 50%.

Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την αγορά αυτοκινήτου

Για παράδειγμα, το τέλος ταξινόμησης για ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο, που σήμερα με την έκπτωση 75% ανέρχεται σε 5.700 ευρώ, με τη μείωση της έκπτωσης στο 50% το τέλος ταξινόμησης αυξάνεται στα 6.650 ευρώ, κάτι που αυξάνει τη λιανική τιμή πώλησης του αυτοκινήτου κατά περίπου 1.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι διατηρείται η απαλλαγή 75% για τα υβριδικά οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπομπές CO₂ έως 75 γρ./χλμ.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι απαλλαγές από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που σχετίζονται με υβριδικά οχήματα εκπομπών έως 50 γρ./χλμ., ενώ διατηρούνται αποκλειστικά για οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Επιπλέον καταργείται η εξαίρεση που ίσχυε για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών οχημάτων χαμηλών ρύπων προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους η οποία διατηρείται μόνο για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπό την προϋπόθεση ότι το όριο λιανικής τιμής προ φόρων δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Αντιδράσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Οι προτεινόμενες αλλαγές για τα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Εισαγωγικές εταιρείες και εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι η συρρίκνωση των κινήτρων θα πλήξει ιδιαίτερα την αγορά των plug-in hybrid μοντέλων, η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε λόγω των φορολογικών κινήτρων.