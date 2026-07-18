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Θερινές εκπτώσεις: Ανοικτά αύριο τα καταστήματα – Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο

Economy 18.07.2026, 08:14
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Θερινές εκπτώσεις: Ανοικτά αύριο τα καταστήματα – Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού
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Ανοικτά θα είναι αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στην αγορά, σε μία περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Έτσι, τα περισσότερα μικρομεσαία εμπορικά καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Θερινές εκπτώσεις

Ο κρίσιμος ρόλος των τουριστών

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων καταγράφουν διαχρονικά αυξημένη κίνηση στις εμπορικές αγορές, ενώ η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί για τους εμπόρους μια επιπλέον ευκαιρία προσέλκυσης καταναλωτών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η εμπορική κίνηση της αυριανής ημέρας θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις καιρικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Οι προσδοκίες

Οι προσδοκίες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις εμπορικές αγορές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των δημοφιλών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των φετινών θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής ή της διαγραμμένης παλαιάς τιμής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Θερινές εκπτώσεις: Σημαντική περίοδος για το λιανεμπόριο

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενίσχυσης του κύκλου εργασιών τους και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές.

Όπως τονίζει, προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

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