eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop

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Με παρασκηνιακές κινήσεις και αθόρυβη μεθοδική προσπάθεια επιμένει η GameStop να θέλει να εξαγοράσει την eBay, παρά την απόρριψη της πρώτης προσφοράς που υπέβαλε και έκανε τη Wall Street να γελάει ειρωνικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, Ράιαν Κόεν, δεν το έβαλε κάτω και συγκέντρωσε αθόρυβα ένα μερίδιο σχεδόν 10% στο διαδικτυακό marketplace.

Επιμένει να απαντήσει στην απόρριψη από την eBay της πρότασης εξαγοράς της, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, τον περασμένο Μάιο. Η απόρριψη εκείνη ασκούσε κριτική στη χρηματοδότηση της συμφωνίας, στα επίπεδα μόχλευσης του ενοποιημένου ομίλου και στα οικονομικά κίνητρα του ίδιου του Κόεν.

«Η δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει τη ζωή μου ούτε στο ελάχιστο», δήλωσε ο Κόεν στους FT. «Το μόνο που κάνω είναι να δουλεύω. Θέλω να αποκτήσω το eBay — αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι». Η προσπάθεια του Κόεν να αγοράσει μια εταιρεία πενταπλάσια σε μέγεθος από την εταιρεία του, την GameStop, χλευάστηκε από τη Wall Street, και ο ισχυρισμός του σε συνέντευξη στο CNBC ότι η συμφωνία χρηματοδοτήθηκε 50% – 50% με μετρητά και μετοχές έγινε γρήγορα διαδικτυακό meme.

Καθρέφτης της νέας εταιρικής Αμερικής

Η αδυσώπητη καταδίωξη της eBay από τον Κόεν αποτελεί απόδειξη του μεταβαλλόμενου προσώπου της εταιρικής Αμερικής. Ο Κόεν, υποστηριζόμενος από έναν στρατό μικροεπενδυτών που στήριξαν την ταχεία εξαγορά της GameStop από τον ίδιο, προσπαθεί να αποκτήσει ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα ηλεκτρονικού εμπορίου της Αμερικής.

Η GameStop έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό της στο eBay και ο Κόεν απέσυρε ένα σχέδιο μπόνους το οποίο είχε επικρίνει το διοικητικό συμβούλιο της eBay, το οποίο θα μπορούσε να του αποφέρει έως και 35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το αφεντικό της GameStop αναδιαμόρφωσε επίσης την ομάδα των νομικών και δημοσίων σχέσεων συμβούλων του, επανασυνδέοντας την ομάδα που τον βοήθησε να καταλάβει την GameStop, και βολιδοσκοπεί τη γνώμη ορισμένων από τους άλλους μεγαλύτερους επενδυτές της eBay, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην υπόθεση που μίλησαν στους FT.

Ολες οι επιλογές στο τραπέζι

Όλοι αυτοί οι ελιγμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον προθάλαμο για τη μεταφορά της προσφοράς του Κόεν απευθείας στους μετόχους. «Κρατάμε όλες τις επιλογές μας στο τραπέζι», δήλωσε ο Κόεν. «Ο αισιόδοξος μέσα μου μού λέει ότι πρέπει να κάνουν το σωστό και να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά ο απαισιόδοξος μού λέει ότι πρόκειται να περιμένουν μέχρι την ετήσια συνέλευση. Υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε από τώρα μέχρι τότε».

Παρά τον σκεπτικισμό της Wall Street για την επιδίωξη του Κόεν, το αφεντικό της GameStop έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει σχέδια για το πώς θα αναδιοργάνωνε ριζικά το eBay εάν καταφέρει ποτέ να μπει στην ανώτατη διοικητική ομάδα. Πρώτος στόχος είναι η επιθετική μείωση του κόστους, ώστε να ευθυγραμμιστούν τα λειτουργικά έξοδα του eBay με εκείνα της Chewy -της διαδικτυακής εταιρείας πώλησης τροφών για κατοικίδια που ίδρυσε ο Κόεν- και ανταγωνιστών όπως η Wayfair.

Ο Κόεν αποκάλυψε ότι έστειλε email στον CEO της eBay τον Μάιο, αμέσως μετά τη δημόσια απόπειρα εξαγοράς του, προκειμένου να προσπαθήσει να κανονίσει μια συνάντηση κοντά στα κεντρικά γραφεία της eBay στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Όμως το αφεντικό της eΒay δεν ήταν πρόθυμο να συναντηθεί με τον άνθρωπο που στοχεύει τη θέση του. «Πρόκειται πραγματικά για μια ψηφοφορία σχετικά με το ποιον θέλουν οι μέτοχοι να διοικεί την επιχείρηση», δήλωσε ο Κόεν. «Πρόκειται για το ποιον θέλουν να είναι ο διευθύνων σύμβουλος — εμένα ή αυτόν που έχουν τώρα».