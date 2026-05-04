eBay: Επιθετική προσφορά εξαγοράς από την GameStop με 56 δολ.

Με επιθετική προσφορά ύψους 56 δισ. δολ. με μετρητά και μετοχές η GameStop επιδιώκει να εξαγοράσει την eBay, με τον CEO Ράιαν Κόεν να δηλώλει ότι είναι έτοιμος να υποβάλει την προσφορά απευθείας στους μετόχους, σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο της eBay δεν την αποδεχτεί.

Η άλλοτε μικρή GameStop που έγινε διάσημη κατά τη διάρκεια της φρενίτιδας των μετοχών-meme πριν από πέντε χρόνια προσφέρεται να πληρώσει 125 δολάρια ανά μετοχή σε ένα μείγμα 50-50 μετρητών και μετοχών, ανέφερε ο Κοέν σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της eBay. Με βάση το κλείσιμο της eBay την Παρασκευή, η προσφορά ισοδυναμεί με ένα πριμ περίπου 20%.

Η eBay έχει κεφαλαιοποίηση σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή της GameStop, γεγονός που καθιστά την προσφορά εξαγοράς μια φιλόδοξη προσπάθεια. Αλλωστε, ο CEO της δεύτερης δήλωσε την Κυριακή στη WSJ ότι επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή απέναντι στην Amazon.

Η GameStop έχει ήδη συγκεντρώσει μερίδιο 5% στην eBay μέσω μετοχών και παραγώγων, ανέφερε ο Κοέν στην επιστολή του, η οποία περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο ίδιος ανέφερε στην επιστολή του ότι η GameStop θα μείωνε τα ετήσια έξοδα της eBay κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας.

Τα 1.600 καταστήματα της GameStop στις ΗΠΑ θα προσφέρουν στην eBay ένα εθνικό δίκτυο για την πιστοποίηση, την παραλαβή, την εκτέλεση παραγγελιών και το live commerce, πρόσθεσε.

«Η eBay θα έπρεπε να αξίζει -και θα αξίζει- πολύ περισσότερα χρήματα», δήλωσε ο Κοέν στη συνέντευξή του στη WSJ. «Σκέφτομαι να μετατρέψω την eBay σε κάτι που θα αξίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», είπε χαρακτηριστικά.

Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street εκφράζουν ήδη σκεπτικισμό ως προς το αν ο Κοέν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει μια εξαγορά, γράφει η WSJ. Οι επενδυτές έχουν «αγκαλιάσει» την εστίαση της eBay στα συλλεκτικά αντικείμενα και σε άλλες εξειδικευμένες κατηγορίες. «Γιατί να τα αναστατώσουμε όλα; Η ανασυγκρότηση αποδίδει», ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein σε σημείωμα προς τους πελάτες τους σχετικά με την eBay.

Τολμηρός Κοέν

Ο Κοέν απέκτησε σημαντικό μερίδιο στη GameStop το 2020 και επέκρινε την εταιρεία για την αργή της πρόοδο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Άρχισε να αποκτά φανατικούς οπαδούς μεταξύ των διαδικτυακών επενδυτών λιανικής και προχώρησε σε μια σειρά άλλων ακτιβιστικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων και η Bed Bath & Beyond.

Η GameStop απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη φήμη κατά τη διάρκεια της μανίας των meme-stock του 2021, κατά την οποία μεμονωμένοι επενδυτές ανέβασαν την τιμή της μετοχής του λιανοπωλητή.

Το 2023, η εταιρεία όρισε τον Κοέν, ο οποίος ήδη υπηρετούσε ως πρόεδρος, ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο.

Υπό την εποπτεία του, η GameStop έκλεισε εκατοντάδες καταστήματα και αποχώρησε από μεγάλο μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της.

Έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, όπως συλλεκτικές κάρτες, ρετρό παιχνίδια και κονσόλες που προκαλούν νοσταλγία στους αγοραστές.

Ο Κοέν δήλωσε ότι είδε τρόπους να ενσωματώσει τα φυσικά καταστήματα της GameStop με τις διαδικτυακές δραστηριότητες της eBay, προκειμένου να βοηθήσει στην επέκταση και των δύο εταιρειών.

Ο ίδιος ανέφερε στην επιστολή του προς το eBay ότι θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της συγχωνευθείσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Δήλωσε ότι δεν θα λαμβάνει μισθό και ότι η αμοιβή του θα βασίζεται αποκλειστικά στην απόδοση της συγχωνευθείσας επιχείρησης.

«Τα επόμενα χρόνια θα είμαι εξίσου αφοσιωμένος στην eBay και θα συμμετέχω προσωπικά σε αυτό, όπως έκανα και στην ανασυγκρότηση της GameStop», είπε μιλώντας στη WSJ.