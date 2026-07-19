Πολυτέλεια: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αποθέματα – Τι αλλάζει

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Καθοριστική για τη διαχείριση των αποθεμάτων των ομίλων πολυτελείας είναι η νέα διάταξη της ΕΕ που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 19 Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται να προχωρούν στην αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή απολύτως μη πωληθέντων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων. Το μέτρο εγκρίθηκε το 2024 ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της υπερπαραγωγής, τη μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση των υλικών σε κυκλοφορία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η καταστροφή θα συνεχίσει να επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια, των προϊόντων απομίμησης ή των προϊόντων που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Οι κανόνες θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, την πρόβλεψη της ζήτησης και τον καλύτερο συντονισμό του στοκ μεταξύ καταστημάτων και αποθηκών.

Το νέο πλαίσιο ωθεί τα brands όπως LVMH, Prada, Chanel και Inditex προς τη δωρεά, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά ταυτόχρονα τα αναγκάζει σε δύσκολους συμβιβασμούς όσον αφορά το πλεόνασμα αποθεμάτων, επισημαίνουν οι FT. Οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να επωμιστούν υψηλότερο κόστος διατήρησης αποθεμάτων, να επεκτείνουν τα προσεκτικά διαχειριζόμενα κανάλια εκπτώσεων ή να μειώσουν εξ αρχής τους όγκους παραγωγής.

Μια δικαστική υπόθεση αυτή την εβδομάδα αναδεικνύει επίσης πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα για τον κλάδο των ειδών πολυτελείας, αποκαλύπτοντας ότι η Chanel κατέστρεφε συστηματικά χιλιάδες μη πωληθέντα προϊόντα στο Χονγκ Κονγκ ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης των αποθεμάτων της. Η Chanel δήλωσε στους FT ότι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο δικαστήριο δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες παγκόσμιες πρακτικές της και αναφέρει ότι τα προϊόντα που δεν μπορούν να πουληθούν τυγχάνουν πλέον διαχείρισης μέσω της L’Atelier des Matières, της επιχείρησης ανακύκλωσης που ίδρυσε η ίδια το 2019 με σκοπό την ανάκτηση υλικών για κυκλικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Πίεση στα περιθώρια κέρδους

Η αλλαγή που φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις μάρκες υψηλής κατηγορίας, καθώς περιορίζει έναν παραδοσιακό τρόπο διατήρησης της σπανιότητας, της τιμολογιακής ισχύος και της θέσης της μάρκας στην αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ 4% και 9% των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ευρώπη, ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 264.000 έως 594.000 τόνους ετησίως, καταστρέφεται πριν από τη χρήση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, αν και δεν υπάρχει δημόσια ανάλυση που να δείχνει τι ποσοστό προέρχεται από ομίλους ειδών πολυτελείας έναντι των εταιρειών fast-fashion.

Αναλυτές και στελέχη αναφέρουν ότι η πίεση είναι πιθανό να πέσει βαρύτερα στους οίκους πολυτελείας, οι οποίοι βασίζονται στην αυστηρά ελεγχόμενη διανομή και τη σπανιότητα για την προστασία της αξίας του εμπορικού σήματός τους. Η διοχέτευση περισσότερων μη πωληθέντων προϊόντων σε εκπτωτικά καταστήματα (outlets), δίκτυα δωρεών ή δευτερογενείς αγορές ενέχει τον κίνδυνο βαθύτερων εκπτώσεων και περισσότερων πωλήσεων στην παράλληλη αγορά, ενώ η επισκευή, η αποθήκευση και η ανάκτηση υλικών μπορούν να αυξήσουν το κόστος.

Έως και το 40% των αγαθών πολυτελείας πουλήθηκε με έκπτωση το 2025, σύμφωνα με την Bain και την ιταλική ένωση βιομηχανιών Altagamma, καθώς η ασθενέστερη ζήτηση και το πλεόνασμα αποθεμάτων αύξησαν την εξάρτηση από τα outlets και τις μειώσεις τιμών.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν τα brands θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τους κανόνες, εάν αγαθά που πωλούνται σε διανομείς του εξωτερικού καταστρέφονται μεταγενέστερα εκτός της ΕΕ.

Στελέχη και αναλυτές αναφέρουν ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, την πρόβλεψη της ζήτησης και τον καλύτερο συντονισμό του στοκ μεταξύ καταστημάτων και αποθηκών. Η Giulia Iuticone, εταίρος της Heidrick & Struggles με έδρα το Μιλάνο, αναφέρει ότι η αλλαγή αυτή θα επαναπροσδιορίσει τη λήψη αποφάσεων επειδή, εάν το μη πωληθέν απόθεμα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, η ποιότητα του προγραμματισμού μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.