Είδη πολυτελείας: Πώς αλλάζουν την αγορά οι εκατομμυριούχοι της ΑΙ

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Διαθέτοντας περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια στην SpaceX ο Τσιπ, πρώην επιστήμονας δεδομένων στον αεροδιαστημικό κολοσσό του Ίλον Μασκ, αγόρασε πρόσφατα μετεωρίτες αξίας 10.000 δολαρίων και ένα πυροσβεστικό όχημα αξίας 5.000 δολαρίων.

Ο 50χρονος λάτρης του διαστήματος δεν είναι σίγουρος πώς θα χρησιμοποιήσει το φορτηγό – ίσως ως ατραξιόν για το πάρτι γενεθλίων του 3χρονου παιδιού του. Αλλά ο νέος του πλούτος που συνδέεται με την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο του έχει δώσει την ελευθερία να αγοράζει «ανόητα» πράγματα, δήλωσε στο Reuters.

Ο Τσιπ, ο οποίος ζήτησε να χρησιμοποιήσει μόνο το μικρό του όνομα για να συζητήσει τα προσωπικά του οικονομικά, έχει βάλει στο μάτι το ρολόι TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph στην τιμή των 8.000 δολαρίων, εμπνευσμένο από την αποστολή του αστροναύτη της NASA Τζον Γκλεν το 1962 σε τροχιά γύρω από την Γη.

Παρά τον ενθουσιασμό, εξακολουθεί να είναι αβέβαιο αν οι περίπου 440.000 εκατομμυριούχοι των ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν από τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς πέρυσι και, πιο πρόσφατα, από τις δημόσιες καταχωρίσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, θα αποτελέσουν μια νέα χρυσή εποχή για τον παγκόσμιο τομέα των ειδών πολυτελείας.

«Αυτή η βιομηχανία ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο με άλλες βιομηχανίες και με άλλα πακέτα πιθανών δαπανών και αγορών», δήλωσε στο Reuters η Φεντερίκα Λεβάτο, συνεργάτης της συμβουλευτικής εταιρείας Bain & Company.

Οι μάρκες πολυτελείας που δυσκολεύονται στρέφονται στην άνθηση των εκατομμυριούχων της τεχνολογίας για μια σανίδα σωτηρίας, καθώς αντιμετωπίζουν επίμονη αδυναμία στην Κίνα και ανησυχία των καταναλωτών παγκοσμίως.

Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας, η οποία αποτιμάται σε 358 δισεκατομμύρια ευρώ (406 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, έχει συρρικνωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ανέφερε η Bain σε μελέτη τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Βόρεια Αμερική ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων περιοχών για τους ομίλους πολυτελών προϊόντων LVMH, Richemont, Hermès και την Gucci της Kering στο τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Richemont, Νίκολας Μπος, δήλωσε στους αναλυτές τον Μάιο ότι ένα «υψηλό επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Αμερική» μεταφράζεται σε ισχυρές πωλήσεις.

Τα ιδιαίτερα γούστα κόντρα στην αγορά πολυτελείας

Καθώς προσπαθούν να πουλήσουν σε νέους εκατομμυριούχους τεχνολογίας, οι μάρκες πρέπει να λάβουν υπόψη το μοναδικό τους γούστο και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα που αποσπούν την προσοχή από τα παραδοσιακά είδη πολυτελείας.

«Έπαιξα βόλεϊ στο λύκειο και στο κολέγιο», δήλωσε στο Reuters ο στρατηγικός αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης Ζακ Κας, ο οποίος ηγήθηκε της μονάδας go-to-market του δημιουργού του ChatGPT, OpenAI, μέχρι το 2023 και κατέχει ένα άγνωστο μερίδιο στην SpaceX. «Πήρα κυριολεκτικά τα κέρδη μου από το OpenAI και αγόρασα μια επαγγελματική αθλητική ομάδα», είπε, αναφερόμενος σε μια ομάδα βόλεϊ.

Ο πρώην μηχανικός της SpaceX, Ρόμπερτ, του οποίου οι μετοχές αξίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια και ο οποίος ζήτησε επίσης να χρησιμοποιήσει μόνο το μικρό του όνομα, δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του αγόρασαν πρόσφατα νέα Apple Watches καθώς διπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στη γυμναστική, ενώ σχεδιάζουν να επανεπενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου τους πλούτου μετά την έναρξη μιας κρουαζιέρας γύρω από την Αλάσκα.

Ωστόσο, η ευκαιρία παραμένει για τα παραδοσιακά ρολόγια πολλών χιλιάδων δολαρίων από κορυφαίες μάρκες, όπως η Rolex και η Cartier της Richemont, χάρη και στην επενδυτική τους ελκυστικότητα, καθώς η τιμή μεταπώλησής τους είναι συχνά υψηλότερη από τις τιμές λιανικής.

«Δεν φοράτε το έξυπνο ρολόι σας με το σμόκιν σας ή το κοστούμι σας», δήλωσε στο Reuters σύμβουλος ευεξίας.

Οι ΗΠΑ ήταν η κύρια αγορά προορισμού για τα ελβετικά ρολόγια το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 17% των παγκόσμιων εξαγωγών παρά τις σημαντικές διαταραχές από τους δασμούς εισαγωγής, δήλωσε η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών τον Ιανουάριο.

Οι μάρκες ένδυσης, ωστόσο, θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλες βιομηχανίες πέρα από την παραδοσιακή πολυτέλεια για το μερίδιό τους στις δαπάνες.

Οι νεόπλουτοι ξοδεύουν περίπου το ένα τρίτο λιγότερο σε κομψά ρούχα και δερμάτινα είδη σε σύγκριση με εκείνους με γενεαλογικό πλούτο.

Αντίθετα, η κορυφαία προτεραιότητά τους στις δαπάνες είναι τα διαρκή περιουσιακά στοιχεία όπως τα ακίνητα, τα γιοτ και τα αυτοκίνητα, είπε.

Ωστόσο, μάρκες όπως η Chanel και η Hermes φέρουν λογότυπα που οι εύποροι πελάτες είναι συχνά πρόθυμοι να φορέσουν.

Ο Τσιπ, πρώην υπάλληλος της SpaceX, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αγοράσει πολυτελή ρούχα, εκτός από μια πιθανή αναβάθμιση της συλλογής ρούχων για υπαίθριες δραστηριότητες. Το τελευταίο μπουφάν που αγόρασε ήταν από το κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών Goodwill.

«Φοράω μπλουζάκια και σορτς εδώ και χρόνια», είπε. «Με αυτά νιώθω άνετα – δεν βλέπω να αλλάζει αυτό».