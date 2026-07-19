Βρετανία: Οι πρώτες αντιδράσεις στις «φωτιές» για τα βασικά αγαθά που άναψε ο Αντι Μπέρναμ

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Πρόθυμη να συζητήσει την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου, δηλώνει η ομάδα επενδυτών που επιδιώκει μια προσφορά διάσωσης για την υπερχρεωμένη Thames Water, την ώρα που εντείνονται οι αναφορές ότι ο νέος αρχηγος των Εργατικών στη Βρετανία, Αντι Μπέρναμ , ενδέχεται να εθνικοποιήσει προσωρινά την εταιρεία.

Η London & Valley Water ένα κονσόρτσιουμ 100 θεσμικών επενδυτών που κατέχουν 17 δισ. λίρες από το χρέος της εταιρείας ύψους 21 δισ. λιρών, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στη συμμετοχή της κυβέρνησης στην Thames Water, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό δεν περιλαμβάνει την κρατική ιδιοκτησία της προβληματικής εταιρείας, αναφέρει ο Guardian.

Ο Mike McTighe, ο ειδικός στην επίλυση εταιρικών προβλημάτων που ηγείται της αναμόρφωσης της διακυβέρνησης και της συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου που προτείνεται για την Thames, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της Βρετανίας, δήλωσε ότι η κοινοπραξία επιθυμεί να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον Μπέρναμ όταν αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

«Επιθυμούμε να συναντηθούμε με τους νέους υπουργούς το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε προς το συμφέρον των πελατών, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας», δήλωσε. «Θα συνεργαστούμε με τον Αντι Μπέρναμ την κυβέρνησή του και τους επικεφαλής των τοπικών αρχών για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην Thames Water και στον ευρύτερο κλάδο».

Προσωρινή ιδιοκτησία και εθνικοποίηση

Οι δηλώσεις του McTighe, ο οποίος πιθανότατα θα αναλάβει τη θέση του προέδρου της Thames Water εάν το κονσόρτσιουμ καταφέρει να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας διάσωσης ύψους 10 δισ. λιρών από την κυβέρνηση, έρχονται σε συνέχεια αναφορών ότι ο Μπέρναμ σχεδιάζει να θέσει την εταιρεία υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης (SAR), μια μορφή προσωρινής δημόσιας ιδιοκτησίας, αφότου αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

Ο Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα πρέπει να υπάρχει «μεγαλύτερος δημόσιος έλεγχος» της Thames Water και ανέφερε στην εφημερίδα Guardian ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εθνικοποίηση.

Η πρόταση για το SAR θα μεταφέρει το κόστος λειτουργίας της εταιρείας στους φορολογούμενους, με τους πιστωτές της Thames Water να υποστηρίζουν ότι το κόστος θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισ. λίρες.

«Αν η διατήρηση της εταιρείας σε λειτουργία πρόκειται να κοστίσει στους φορολογούμενους 2 δισ. λίρες, τότε οι φορολογούμενοι πρέπει να λάβουν κάτι σε αντάλλαγμα· αυτό σημαίνει έλεγχο, ώστε να μπορέσουμε να εξυγιάνουμε την εταιρεία και να διασφαλίσουμε την παροχή νερού για χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις», δήλωσε ένας σύμμαχος του Μπέρναμ στην εφημερίδα «The Sunday Times».

L&VW (London & Valley Water) , στην οποία συμμετέχουν διαχειριστές κεφαλαίων όπως οι Apollo Global Management, Elliott Management, Farallon Capital Management και Silver Point Capital, έχει επίσης προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση της νομικής της θέσης, προκειμένου να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση εθνικοποίησης της Thames.

Η κοινοπραξία έχει προσλάβει την κορυφαία δικηγορική εταιρεία Pallas Partners, ειδικευμένη σε υποθέσεις διαφορών και δικαστικών αγώνων, για να συνεργαστεί με την Akin Gump, τη δικηγορική εταιρεία που συμβουλεύει την κοινοπραξία σχετικά με τους όρους των προτάσεων αναδιάρθρωσης.

«Οι πιστωτές αξιολογούν όλες τις πιθανές εξελίξεις που μπορεί να πάρει η κατάσταση όσον αφορά την Thames Water», δήλωσε πρόσωπο κοντά στην κοινοπραξία, σημειώνει ο Guardian. «Θέλουν, και πρέπει, να είναι έτοιμοι. Δεν έχει αναληφθεί καμία νομική δράση προς το παρόν. Πρόκειται καθαρά για προληπτικό μέτρο.»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι πιστωτές της Thames Water φέρονταν να εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στην προσφορά τους για την βαρυφορτωμένη με χρέη εταιρεία, ακόμη και αν ο Αντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, προχωρούσε σε προσωρινή κρατικοποίησή της.