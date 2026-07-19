Μουντιάλ 2026: Τα αλλεπάλληλα ρεκόρ – 50 εκατομμύρια δολάρια για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή

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Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν κρίνει μόνο την ποδοσφαιρική κυριαρχία του πλανήτη, αλλά και τη διανομή των μεγαλύτερων χρηματικών επάθλων που έχουν δοθεί ποτέ στον αθλητισμό.

Η νικήτρια εθνική ομάδα που θα πανηγυρίσει στο στάδιο MetLife θα εισπράξει από τη FIFA το αστρονομικό ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 43,71 εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό αυτό καταγράφει ιστορικό υψηλό, καθώς είναι κατά 8 εκατομμύρια δολάρια μεγαλύτερο από αυτό που έλαβε η Αργεντινή για τον τίτλο της στο Κατάρ το 2022, και κατά 20 εκατομμύρια αυξημένο σε σχέση με τα χρήματα που πήρε η Ισπανία όταν κατέκτησε το πρώτο της Μουντιάλ το 2010.

Η οικονομική γενναιοδωρία της διοργάνωσης εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της τελικής φάσης. Η ομάδα που θα ηττηθεί στον τελικό και θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα παρηγορηθεί με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 33 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντίστοιχα, η εθνική ομάδα που θα τερματίσει στην τρίτη θέση του μικρού τελικού θα λάβει 29 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η τέταρτη φιναλίστ θα αποχωρήσει από το τουρνουά με 27 εκατομμύρια δολάρια.

Αυξημένα και τα έσοδα για τις ομοσπονδίες

Τα συγκεκριμένα εκατομμύρια του τελικού έρχονται να προστεθούν στα πάγια έσοδα που εξασφάλισε η Διεθνής Ομοσπονδία για κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά, μόνο και μόνο για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση. Μετά τη διεύρυνση του Μουντιάλ σε 48 εθνικές ομάδες, η FIFA αποφάσισε να αυξήσει κατά 15% τον συνολικό προϋπολογισμό των ενισχύσεων, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 871 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι, κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία έλαβε αυτόματα 10 εκατομμύρια δολάρια για την πρόκρισή της, 2,5 εκατομμύρια για τα έξοδα προετοιμασίας, καθώς και επιπλέον ενισχύσεις για τη διαμονή της αποστολής και τα εισιτήρια, ανεβάζοντας το εγγυημένο αρχικό ποσό στα 16 εκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα.

Από αυτόν τον οικονομικό χορό των δισεκατομμυρίων δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι σύλλογοι. Η FIFA αποζημιώνει τις ομάδες με το ποσό των 11.000 ευρώ για κάθε ημέρα που παραχωρούν έναν ποδοσφαιριστή τους στις εθνικές ομάδες.

Με δεδομένο ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα κυριαρχούν στον τελικό, έχοντας εννέα και οκτώ φιναλίστ αντίστοιχα στις συνθέσεις της Ισπανίας και της Αργεντινής, αναδεικνύονται στους μεγάλους νικητές των εσόδων σε συλλογικό επίπεδο, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την επένδυση στους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.

Πηγή: in.gr