Μουντιάλ 2026: Μόνο η εστίαση «έσωσε» την οικονομία

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Αν και το Μουντιάλ έδινε συνήθως ώθηση στον τουρισμό στις πόλεις που το φιλοξένησαν, δεν συνέβη το ίδιο και στη φετινή διοργάνωση, καθώς ο όποιος θετικός του αντίκτυπος μετριάστηκε από την οικονομική ύφεση.

Το ποδοσφαιρικό τουρνουά, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι ΗΠΑ, Καναδάς και το Μεξικό, δεν «έσωσε» την κατάσταση στην αμερικανική αγορά όπου οι μέσες τιμές εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 900 δολάρια, σύμφωνα με την TicketData.

Ωστόσο, η τελευταία έκδοση του «Beige Book» της Fed — μια ανασκόπηση των περιφερειακών συνθηκών που δημοσιεύεται οκτώ φορές το χρόνο — έδειξε ότι η διοργάνωση δεν λειτούργησε απαραίτητα ως καταλύτης για ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Με τον αστερίσκο της εστίασης.

Οι κρατήσεις ξενοδοχείων λόγω Μουντιάλ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστώνης ανέφερε ότι οι κρατήσεις ξενοδοχείων στην πόλη που σχετίζονταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αρχικά χαμηλότερες από το αναμενόμενο. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία αυτά είδαν τα επίπεδα διαμονής να αυξάνονται και να ανταποκρίνονται στις προβλέψεις, αφού μείωσαν τις τιμές των δωματίων.

Σύμφωνα με το CNBC, τα μπαρ στην πόλη της Μασαχουσέτης ανέφεραν υψηλότερες πωλήσεις μπύρας που συνδέονταν με το τουρνουά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένα μπαρ της Βοστώνης εξαντλήθηκε η μπίρα όταν οι Σκωτσέζοι οπαδοί κατέκλυσαν την πόλη.

Στις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις οποίες παρακολούθησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο, ο αριθμός των τουριστών ήταν υψηλός. Ωστόσο, σε άλλες αγορές, οι ντόπιοι μείωσαν τις δαπάνες τους σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και ψυχαγωγία.

Συνολικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο, η ζήτηση για καταναλωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες «επιβραδύνθηκε ελαφρώς συνολικά».

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανέφερε ότι η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών περιορίστηκε, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε τους καταναλωτές να κάνουν περικοπές σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με την έκθεση, σε αρκετές περιοχές παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές αναζητούσαν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις για τα προϊόντα ή μείωναν τις προαιρετικές δαπάνες για να εξοικονομήσουν χρήματα.

Οι παμπ

Η περιοχή αρμοδιότητας της Ομοσπονδιακή Τράπεζας της Βοστώνης δέχτηκε περισσότερους επισκέπτες από τον Καναδά σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, η Τράπεζα ανέφερε ότι τα επίπεδα αυτά παρέμεναν πολύ χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους, μια τάση που έπληξε ειδικότερα τις πόλεις στις ακτές του Μέιν και στο βόρειο Βερμόντ.

Ορισμένα εστιατόρια και μπαρ στη Νέα Υόρκη ανέφεραν ότι οι πωλήσεις ήταν «ισχυρές» χάρη στις εκδηλώσεις παρακολούθησης των αγώνων, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, άλλα καταστήματα εστίασης δήλωσαν ότι δέχτηκαν λιγότερους διεθνείς επισκέπτες, με τη συγκεκριμένη επισκεψιμότητα από τον Καναδά να παρουσιάζει πτώση.

Η καναδική κυβέρνηση ανέφερε μείωση του αριθμού των πολιτών που διέσχισαν τα σύνορα με τις ΗΠΑ, μετά την εφαρμογή της δασμολογικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές κατά της κυριαρχίας της χώρας. Αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης μεταξύ των κατοίκων του «Μεγάλου Λευκού Βορρά» να δαπανούν τα χρήματά τους σε υπηρεσίες και προϊόντα εντός της χώρας τους.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, τα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά πληρότητας και τιμές ανά δωμάτιο λόγω του τουρνουά. Ωστόσο, η τράπεζα ανέφερε ότι ορισμένα αξιοθέατα μεσαίας κατηγορίας παρουσιάζουν πτώση, ενώ ένα πολυκατάστημα δήλωσε ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω του τουρνουά δεν οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων.