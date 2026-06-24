Paramount: Πωλητήριο στην κοινοπραξία με Universal Pictures

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Έτοιμη να εκχωρήσει την κοινοπραξία διανομής ταινιών που διατηρεί με την Universal Pictures δηλώνει η Paramount Skydance προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της ΕΕ σε θέματα ανταγωνισμού σχετικά με την εξαγορά της Warner Bros Discovery αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε την Τετάρτη στο Reuters πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα.

Η πρόταση, η οποία έπεται της συνάντησης με τις αντιμονοπωλιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, θα υποβληθεί την επόμενη Τρίτη, πρόσθεσε η πηγή.

Αυτό θα παρέτεινε την αρχική προθεσμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση της υπόθεσης, που είχε οριστεί για τις 7 Ιουλίου, κατά 10 εργάσιμες ημέρες, έως τις 21 Ιουλίου.

Το Reuters είχε αναφερθεί αποκλειστικά τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία θα εξασφάλιζε εύκολα την έγκριση της ΕΕ, καθώς η Paramount ήταν πρόθυμη να πουλήσει δευτερεύοντα κανάλια, όπως τα παιδικά της κανάλια, αν απαιτηθεί. Αυτό δεν αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης, καθώς δεν υπήρχαν προβλήματα σε αυτό το μέτωπο, ανέφερε η πηγή.

Η εκποίηση της κοινοπραξίας διανομής ταινιών με την Universal Pictures θα μπορούσε να μετριάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι ευρωπαϊκές κινηματογραφικές εταιρείες.

Ένας εκπρόσωπος της Paramount δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει τις εν εξελίξει ρυθμιστικές διαδικασίες.

Yπό εξέταση η συμφωνία

Η συμφωνία εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο ξεχωριστής διαδικασίας βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις, καθώς το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η L’imad Holding Company του Αμπού Ντάμπι και η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ χρηματοδοτούν την προσφορά. Η Paramount αναμένεται να λάβει άνευ όρων έγκριση για την εν λόγω συμφωνία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας ότι είναι απίθανο να βλάψει τον ανταγωνισμό ή τους καταναλωτές.

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ προετοιμάζουν αγωγή για να εμποδίσουν τη συμφωνία, όπως ανέφεραν στο Reuters πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.