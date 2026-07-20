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Ryanair: Βουτιά 34% στα κέρδη α’ τριμήνου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα οικονομικά αποτελέσματα της Ryanair

World 20.07.2026, 12:54
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Ryanair: Βουτιά 34% στα κέρδη α’ τριμήνου
Newsroom

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Βουτιά της τάξης του 34% κατέγραψαν τα κέρδη της Ryanair Holdings Plc το πρώτο τρίμηνο, την οποία η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αποδίδει στις αυξημένες τιμές αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της συνακόλουθης πτώσης της ζήτησης, που την ανάγκασαν να μειώσου του ναύλους κατά την περίοδο αιχμής της θερινής ταξιδιωτικής σεζόν.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 538 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα από τα 820 εκατομμύρια ευρώ και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg για περίπου 624 εκατομμύρια ευρώ. Η Ryanair ανέφερε ότι ο πόλεμος έκανε τους καταναλωτές διστακτικούς προτιμώντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εν μέσω ανησυχιών για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών.

Μείωση ναύλων

Ως ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός αερομεταφορέας που ανακοινώνει αποτελέσματα για το τρίμηνο, τα κέρδη της Ryanair δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς έχουν κινηθεί οι αεροπορικές εταιρείες της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Η εταιρεία δήλωσε ότι χρειάστηκε να τονώσει τη ζήτηση και ότι οι ναύλοι στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο είναι ελαφρώς μειωμένοι σε ετήσια βάση, παρά την πρόσφατη ενίσχυση των κρατήσεων.

Η μετοχή υποχώρησε έως και 6,7% στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τα μέσα Απριλίου. Πριν από τη σημερινή ημέρα, οι μετοχές είχαν υποχωρήσει περίπου 12% από την αρχή του έτους, έναντι αύξησης 55% κατά τη διάρκεια του 2025.

Χωρίς προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι δεν έχει σαφή εικόνα για το δεύτερο εξάμηνο, γεγονός που την οδηγεί στο να αποφύγει την παροχή εκτιμήσεων για τις προοπτικές των κερδών της για το σύνολο του έτους. Τυχόν εξελίξεις στους ναύλους κατά το πρώτο εξάμηνο θα εξαρτηθούν από τις κρατήσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σημείωσε.

«Είμαστε καλά τοποθετημένοι για μια καλή, κερδοφόρα χρονιά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να θέσουμε αριθμούς στο πού θα διαμορφωθεί αυτή», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) Neil Sorahan.

Η χωρητικότητα στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα παραμείνει περιορισμένη «τουλάχιστον έως το 2030» εν μέσω ελλείψεων αεροσκαφών από την Boeing και την Airbus, καθώς και προβλημάτων στους κινητήρες ορισμένων αεροσκαφών που καθηλώνουν εν μέρει στόλους στην περιοχή.

Η εξαγορά της EasyJet αλλάζει το τοπίο

Ο Sorahan προέβλεψε επίσης ότι η χωρητικότητα θα συμπιεστεί περαιτέρω λόγω της ενοποίησης της αγοράς, με την ανταγωνίστρια EasyJet να αποτελεί αντικείμενο μάχης εξαγοράς μεταξύ δύο Αμερικανών επενδυτών. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα τοπίο στην Ευρώπη που θα κυριαρχείται από τους τρεις βασικούς αερομεταφορείς καθώς και τη Ryanair, ανέφερε ο Sorahan σε ξεχωριστή συνέντευξη στο Bloomberg Television.

Το μοναδιαίο και το λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, καθώς το μη αντισταθμισμένο μέρος των καυσίμων της Ryanair υπερδιπλασιάστηκε. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών είναι εξασφαλισμένη κατά 80% στα 67 δολάρια το βαρέλι έως τον Μάρτιο, ενώ το μοναδιαίο κόστος για το σύνολο του έτους θα εξαρτηθεί από το 20% του μη αντισταθμισμένου καυσίμου κατά τα επόμενα τρία τρίμηνα.

Η Ryanair ανακοίνωσε ακόμη ότι θα εστιάσει τις δαπάνες της στην επέκταση του στόλου αεροσκαφών Boeing 737 Max-10, στα μερίσματα των μετόχων και στην ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, αποκαθιστώντας παράλληλα το μικτό ταμειακό της απόθεμα στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

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