Ρωσία: Στο Κρεμλίνο η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Στο επίκεντρο η Ουκρανία

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Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ‌συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χουί ​στο Κρεμλίνο ​την Κυριακή, ​ευχαριστώντας την για τη βοήθεια σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας βοήθησαν τη Ρωσία να αποκρούσει ⁠μια μεγάλη ουκρανική εισβολή στη δυτική ⁠περιοχή του Κούρσκ το ⁠2024.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στο Κούρσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν πέρα από τα σύνορα τον Αύγουστο του 2024 και διατήρησαν τον έλεγχο σημαντικών τμημάτων εδάφους για μήνες.

Η Τσόε δήλωσε κατά τη συνάντηση ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πρόσφατα επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ασιατικής χώρας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.