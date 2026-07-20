Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό της Ρωσίας

Δεν έχουν τέλος οι φονικές επιθέσεις

Κατά δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.

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⚡️Russian attack on Zaporizhzhia kills 2, injures 42, including children.https://t.co/Od7B4rx52G

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 20, 2026

Η Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης νοτιοανατολικής περιφέρειας, βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Πάνω από 400 drones από την Ουκρανία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους

Εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησού, στη Μαύρη Θάλασσα.