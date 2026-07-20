ΓΑΙΑΟΣΕ: ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς

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Στην έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης τριών σημαντικών ακινήτων της σιδηροδρομικής περιουσίας προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., δημοσιεύοντας Προσκλήσεις Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Λάρισας, Πλαταμώνα και Κατάκολου.

Στόχος της εταιρείας, η οποία ανήκει στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), είναι η ανάπτυξη των ακινήτων μέσω μεικτών χρήσεων, με έμφαση στην αστική αναβάθμιση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι προσκλήσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπούν στη συγκέντρωση προτάσεων και στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΓΑΙΟΣΕ: Τα ακίνητα

Το μεγαλύτερο από τα τρία ακίνητα βρίσκεται στη Λάρισα και εκτείνεται σε 233 στρέμματα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες εκτάσεις αστικής ανάπτυξης στη χώρα. Περιλαμβάνει το ιστορικό κτίριο της παλαιάς εμπορευματικής αποθήκης και ανενεργές σιδηροδρομικές εκτάσεις, ενώ προβλέπεται ανάπτυξη χρήσεων φιλοξενίας, κατοικίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής.

Στον Πλαταμώνα, το προς αξιοποίηση ακίνητο καλύπτει έκταση 16 στρεμμάτων και περιλαμβάνει το διατηρητέο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού και τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια του συγκροτήματος. Η αξιοποίηση σχεδιάζεται να συνδυάζει φιλοξενία, εστίαση, πολιτισμό, αναψυχή και εμπόριο, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Στο Κατάκολο, η ΓΑΙΑΟΣΕ προωθεί την αξιοποίηση ακινήτου σχεδόν 13 στρεμμάτων, δίπλα στο λιμάνι κρουαζιέρας και την αφετηρία της σιδηροδρομικής γραμμής προς την Αρχαία Ολυμπία. Η εταιρεία εξετάζει, παράλληλα, συνέργειες με το γειτονικό ακίνητο του λιμένα, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενιαίος επενδυτικός σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι βασικές προπαρασκευαστικές μελέτες, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών.