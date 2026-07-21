Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους

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Τέρμα οι κάψουλες καφές στο γραφείο, αλλά και στο σπίτι. Οι καταναλωτές επιλέγουν «λιγότερο αλλά καλύτερο» καφέ για να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση των τιμών στο αγαπημένο τους «τονωτικό», ενισχύοντας τη ζήτηση για ολόκληρους κόκκους καφέ και μηχανές «bean-to-cup». Αυτό παρατηρεί ο Giuseppe Lavazza, πρόεδρος της οικογενειακής εταιρείας, σύμφωνα με τον οποίο αυτή η στροφή των καταναλωτών είναι η «σημαντικότερη τάση» του τομέα. «Οι άνθρωποι αναζητούν κόκκους καφέ και απολαμβάνουν, ίσως, να αναπαράγουν στο σπίτι την εμπειρία της καφετέριας», είπε, μιλώντας στους FT.

«Ίσως προτιμούν να καταναλώνουν λίγο λιγότερο, αλλά καλύτερης ποιότητας», εκτιμά ο ίδιος.

Ο καφές σε κόκκους κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις ολόκληρων κόκκων καφέ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 20,3% σε όγκο τον Μάιο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τη συνολική αύξηση 2,8% του καφέ για οικιακή χρήση, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen. Οι πωλήσεις κόκκων αυξήθηκαν κατά 36,8% σε αξία, ενώ οι πωλήσεις μηχανών bean-to-cup αυξήθηκαν κατά 33,5%.

Της στροφής αυτής έχει προηγηθεί μια τετραετία αναταράξεων στις αγορές καφέ. Οι κακές καιρικές συνθήκες και οι μειωμένες σοδειές ώθησαν τις τιμές τόσο της ποικιλίας arabica όσο και της robusta σε επίπεδα ρεκόρ το 2025, αναγκάζοντας τις εταιρείες καβουρδίσματος να αυξήσουν πολλές φορές τις τιμές. Οι τιμές του καφέ για οικιακή κατανάλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά ακόμα 6,3% το έτος έως τον Μάιο, σύμφωνα με τη Nielsen.

Η αύξηση στους ολόκληρους κόκκους εκτείνεται πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35% σε αξία στη Γαλλία, 33% στην Ιταλία και 31,2% στη Γερμανία το έτος έως τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Ο Lavazza ανέφερε ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης καφέ στην Ευρώπη, βρίσκεται πιο μπροστά, με τους κόκκους να αποτελούν πλέον μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς από τον παραδοσιακό καβουρδισμένο και αλεσμένο καφέ.

«Οι άνθρωποι αναζητούν καλύτερες εμπειρίες, ακόμα και στο σπίτι», δήλωσε, επισημαίνοντας τη ζήτηση για μηχανές καφέ.

Στην πραγματικότητα, διευρύνεται μια τάση που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν το κλείσιμο των καφέ και η εργασία από το σπίτι ώθησαν τα νοικοκυριά να δαπανήσουν περισσότερα σε εξοπλισμό καφέ. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων τόσο στους κόκκους όσο και στις μηχανές υποδηλώνει ότι η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε και μετά την επιστροφή των καταναλωτών στα γραφεία και τις καφετέριες.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν στροφή προς την ίδια κατεύθυνση, αν και λιγότερο έντονη. Οι πωλήσεις μονάδων ολόκληρων κόκκων αυξήθηκαν κατά 3,2% τις 52 εβδομάδες έως τις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τη NielsenIQ, ενώ οι πωλήσεις καψουλών μειώθηκαν κατά 4,9% και οι πωλήσεις αλεσμένου καφέ μειώθηκαν κατά 3,9%.

Πιθανές νέες ανατιμήσεις

Παρόλο που τα προθεσμιακά συμβόλαια των ποικιλιών arabica και robusta έχουν υποχωρήσει από τα περσινά υψηλά τους, ο Lavazza δήλωσε ότι η αγορά παραμένει πολύ ασταθής για να αρχίσει ο όμιλος να μειώνει τις τιμές λιανικής.

«Πιστεύουμε ότι δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε μια πιθανή μείωση των τιμών», δήλωσε ο Lavazza. «Η πιθανότητα μιας νέας αύξησης στους τιμοκαταλόγους δεν έχει εκλείψει εντελώς».

Η βιομηχανία χρειάζεται τουλάχιστον δύο ισχυρές σοδειές από τη Βραζιλία και το Βιετνάμ για να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι απρόσμενες βροχοπτώσεις επιβράδυναν την τρέχουσα συγκομιδή της Βραζιλίας, ενώ ο παγετός, το Ελ Νίνιο και άλλα καιρικά φαινόμενα μπορεί ακόνα να διαταράξουν τις προμήθειες.

Ανέφερε επίσης ότι οι καλλιεργητές βρίσκονται σε ισχυρότερη οικονομική θέση μετά από αρκετά χρόνια υψηλών τιμών και έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν τη διάθεση του καφέ αντί να πουλήσουν αμέσως, ανεβάζοντας τις τιμές, ενώ οι εταιρείες καβουρδίσματος, στο μεταξύ, αγοράζουν προσεκτικά καθώς περιμένουν μήπως πέσουν οι τιμές.

Θεμελιώδης μετασχηματισμός της αγοράς καφέ

Η αγορά του καφέ έχει υποστεί έναν «θεμελιώδη μετασχηματισμό όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση», σχολίασε ο Lavazza. «Η μεταβλητότητα είναι η νέα σταθερά του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος», είπε, προσθέτοντας ότι ο όμιλος προσπαθεί επίσης να προστατεύσει τη θέση του στον καφέ κάψουλας, καθώς οι καταναλωτές μετακινούνται προς τους κόκκους και οι όγκοι των καψουλών στις ΗΠΑ μειώνονται.

Σχεδιάζει να λανσάρει το Tablì στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, μια συσκευασία που αντικαθιστά το πλαστικό ή αλουμινένιο περίβλημα μιας συμβατικής κάψουλας με μια μικρή ταμπλέτα κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από συμπιεσμένο καφέ.

Παραμένει μια μορφή ατομικής μερίδας που απαιτεί από τους πελάτες να αγοράσουν μια ειδική μηχανή. Ωστόσο, η Lavazza υποστηρίζει ότι η αφαίρεση του περιβλήματος αποφεύγει τα προβλήματα απορριμμάτων και ανακύκλωσης που σχετίζονται με τις συμβατικές κάψουλες.

Σε κάθε περίπτωση κρατάμε τη δήλωση του γνώστη της αγοράς: «Η κάψουλα τελείωσε. Αυτό είναι ένα νέο σημείο αναφοράς».