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Σαμ Νιλ: Ξεπούλησαν τα κρασιά του μετά τον θάνατο του

Οι θαυμαστές του Σαμ Νιλ εκτόξευσαν τις πωλήσεις του κρασιού του Two Paddocks σε ένδειξη τιμής, και κατέθεσαν χιλιάδες δολάρια σε δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, στα οποία συμμετείχε

World 21.07.2026, 23:55
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Σαμ Νιλ: Ξεπούλησαν τα κρασιά του μετά τον θάνατο του
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Οι φιάλες κρασιού του πρόσφατα εκλιπόντος ηθοποιού Σαμ Νιλ έχουν ξεπουλήσει από τα καταστήματα της Νέας Ζηλανδίας, και οι φιλανθρωπικοί σκοποί που αγαπούσε έχουν λάβει μεγάλη υποστήριξη, καθώς οι θαυμαστές βρίσκουν τρόπους να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο ηθοποιό.

Ο 78χρονος Νεοζηλανδός πέθανε στις 13 Ιουλίου από πνευμονία, μόλις τρεις μήνες αφότου ο ίδιος ο Νιλ αποκάλυψε ότι τελικά ήταν απαλλαγμένος από το αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, έναν τύπο καρκίνου του αίματος, με το οποίο διαγνώστηκε το 2022.

Ο εκπρόσωπος του Νιλ, Φίλιπ Γκρενζ, πρότεινε στους θαυμαστές που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του Νιλ να κάνουν δωρεές σε «έναν από τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που τον ενδιέφεραν περισσότερο» αντί να στέλνουν λουλούδια στην οικογένεια.

Ο Νιλ ήταν ένας φανατικός οινοποιός, παράγοντας Pinot Noir, Riesling και Rosé υπό την ετικέτα Two Paddocks, στο Κεντρικό Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας, αναφέρει ο Guardian. Ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του με το κρασί του, δωρίζοντάς το σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δίνοντάς το σε φίλους και συναδέλφους. Τώρα, οι θαυμαστές του υψώνουν ένα ποτήρι Two Paddocks στη μνήμη του.

Η Liquorland, μια εθνική εταιρεία λιανικής πώλησης με 175 καταστήματα, δήλωσε ότι το Two Paddocks Pinot Noir πέρασε από το 423ο κρασί με τις περισσότερες πωλήσεις την εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Νιλ στο νούμερο 5 τις ημέρες μετά την ανακοίνωση της είδησης – αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 1.828% στις πωλήσεις του.

Στο Regional Wines, ένα μπουτίκ κατάστημα στο Γουέλινγκτον, το απόθεμα εξαντλήθηκε την ημέρα που πέθανε, ενώ το Moore Wilson’s, ένα μπουτίκ σούπερ μάρκετ και χονδρέμπορος στο Γουέλινγκτον, πούλησε πέντε φορές τον συνηθισμένο όγκο Two Paddocks.

Σαμ Νιλ: Ο εθνικός σταρ μιας μικρής χώρας

Μια νότα μνήμης φέρνει μια αφίσα του Σαμ Νιλ που δείχνει την υποστήριξή του στον κοινοτικό κινηματογράφο Central Cinema στην Αλεξάνδρα, στο Κεντρικό Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας. «Απλώς ένας ντόπιος»: η αγροτική Νέα Ζηλανδία θυμάται με αγάπη τον Σαμ Νιλ, τον καθημερινό της σταρ.

«Οι πελάτες έχουν μοιραστεί σχέδια να απολαύσουν τις ταινίες του Σερ Σαμ Νιλ με ένα ποτήρι πινό νουάρ του», δήλωσε στο Guardian η Αμάντα Τόμσον, γενική διευθύντρια του Μουρ Ουίλσον. «Άλλοι γεμίζουν το κελάρι και μερικά από τα καφέ και τα εστιατόρια έβαλαν μια ειδική προσφορά για να τιμήσουν τη ζωή του».

Η γενική διευθύντρια των Two Paddocks, Τζάκι Μέρφι, δήλωσε στον Guardian ότι ο Νιλ θα είχε συγκινηθεί. Για τον Νιλ, το να κάθεται γύρω από ένα τραπέζι με φίλους και συγγενείς και ένα ποτήρι καλό κρασί ήταν «ένδειξη καλής ζωής», είπε.

«Είμαι σίγουρη ότι θα μετάνιωνε για τον λόγο που χρειάστηκε να το κάνουν αυτό, αλλά μίλησε για το κρασί ως θέμα συντροφικότητας, της σύνδεσης των ανθρώπων», είπε. «Οπότε νομίζω ότι θα το θεωρούσε πολύ εύστοχο και θα ήταν ακόμη πιο ενθουσιασμένος που, φυσικά, έπιναν το Two Paddocks του».

Ο Ντιν ΜακΧένρι, γενικός διευθυντής της Negociants New Zealand, διανομέα της Two Paddocks, δήλωσε ότι η μάρκα ήταν πάντα δημοφιλής, αλλά υπήρξε μια αύξηση στη ζήτηση την τελευταία εβδομάδα. «Νομίζω ότι αυτό δείχνει τι σήμαινε για εμάς ως έθνος, στο κάτω μέρος του κόσμου», είπε.

Οικολογικός Αγώνας προς τιμή του Σερ Σαμ

Μια ομάδα κατά των μεταλλείων που ονομάζεται Sustainable Tarras έλαβε μια ξαφνική αύξηση άνω των 20.000 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (10.300 λίρες) σε δωρεές μετά την ανακοίνωση της είδησης για τον Νιλ. Ο Νιλ συμμετείχε στον αγώνα της ομάδας για να σταματήσει ένα αμφιλεγόμενο χρυσωρυχείο ανοιχτής εξόρυξης που αναπτύσσεται στα βουνά Dunstan, λίγα χιλιόμετρα από τον αμπελώνα του στο Κεντρικό Οτάγκο, λέγοντας ότι το ορυχείο θα «είναι το τέλος» για την περιοχή.

Οι οπαδοί ορκίζονται τώρα να συνεχίσουν τον αγώνα. «Προς τιμήν του μεγάλου Σαμ Νιλ και για όλους ενάντια σε αυτή την άσχημη ιδέα», έγραψε ένα άτομο που έκανε δωρεά στην ομάδα.

«Για τον Σαμ. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο όνομά σας», έγραψε ένα άλλο.

Ένας οπαδός στη Σκωτία είπε στον Guardian: «Δωρεά στη μνήμη του Σαμ Νιλ, ενός ανθρώπου με ακεραιότητα και τιμή που θα ήθελε να συνεχίσετε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την αποτρόπαια επίθεση σε ένα τόσο υπέροχο τοπίο».

Η πρόεδρος του Sustainable Tarras, Σόιζ Κιμ, είπε ότι ο Νιλ ήταν ένας «ιππότης με απαστράπτουσα πανοπλία» του οποίου η υπεράσπιση του σκοπού επέτρεψε στην ομάδα να καταπολεμήσει καλύτερα την πρόταση φέρνοντας ειδικούς.

Ωστόσο, η υποστήριξη που έδειξαν οι οπαδοί του Νιλ μετά τον θάνατό του ήταν «γλυκόπικρη».

«Είναι τόσο τραγικό που τον χάσαμε… Είναι τόσο ενθαρρυντικό που τόσοι πολλοί άνθρωποι βγήκαν να πουν: “συνεχίστε το, συνεχίστε αυτές τις προσπάθειες, αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να συνεχίσετε αυτές τις προσπάθειες”. Είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο», είπε η Κιθ.

Το Ίδρυμα Νοσοκομείου Dunstan στο Κεντρικό Οτάγκο, όπου ο Νιλ έλαβε θεραπεία για τον καρκίνο, έλαβε επίσης δεκάδες ατομικές δωρεές από όλο τον κόσμο.

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