Τραμπ: Υπέγραψε επιπλέον δασμούς 50% σε σειρά προϊόντων του Καναδά

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Εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών υπέγραψε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο.

Οι δασμοί θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο

Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και το Μεξικό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι δασμοί εμπίπτουν στο άρθρο 338 του νόμου περί δασμών του 1930 και θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες μετά την υπογραφή τους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στους δημοσιογράφους, όπως σημειώνει το thehill.com.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Καναδάς διατήρησε σημαντικά αντίποινα κατά των ΗΠΑ, καθώς εφαρμόζουν εμπορικές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής και την υποστήριξη της μεταποίησης», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

«Συγκεκριμένα, ο Καναδάς πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος γι’ αυτές τις συνεχιζόμενες διακρίσεις», πρόσθεσε.

Οι πυρκαγιές

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στον Καναδά για τον χειρισμό των πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει την εξάπλωση του καπνού σε όλες τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ και ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ συνομίλησαν μεταξύ τους στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή, αλλά ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν συζήτησαν για τους δασμούς.

«Παρόλο που ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός συναντήθηκαν και είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλία, δεν ήταν μια συνάντηση για να συζητήσουμε για το εμπόριο και τους δασμούς από τη δική μας οπτική γωνία», είπε.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε ότι αυτοί οι δασμοί δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές, αλλά ότι στον Τραμπ έχουν δοθεί επιλογές και γι’ αυτόν το ενδεχόμενο.