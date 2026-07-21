Kαύσωνας και εργασία: Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες

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Οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της χώρας και μίνι καύσωνα, ενώ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, για τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκύκλιο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6).
Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.
Ειδική μέριμνα υπάρχει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπαίθριους χώρους εργασίας.
Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες σε καύσωνα
Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν – κατά την εγκύκλιο του υπουργείου – για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021 περιλαμβάνουν:
– Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.
– Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.
– Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.
– Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
– Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά
αναφέρονται: οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα κ.α (delivery). Εφόσον
εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway) καθώς
και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης εκτός των δίκυκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του
Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις (εφόσον διαθέτουν κλιματισμό).
– Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).