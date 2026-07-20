 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Human Resources"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιούσουν ελέγχους σε χώρους εργασίας λόγω του καύσωνα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 20.07.2026, 19:00
Σχολιάστε
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, για τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκύκλιο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6).

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ΕΔΩ

Οι εννέα υποχρεώσεις των εργοδοτών για τα μέτρα προστασίας λόγω καύσωνα

Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος – με βάση τη σχετική βιβλιογραφία,
την εμπειρία από προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών μικροκλίματος – και η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν για την αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να
απασχολείται), σε συνεργασία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπώνονται στη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προβλέπεται βάσειτων παρ. 1- εδάφιο α’ & παρ.
3-7, του άρθρου 43, του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ, ν3850/2010, ΦΕΚ 84 Α’).

2. Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Ενδεικτικός κατάλογος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα 1.

3. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καιτην παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπεται βάσειτων παρ. 1 & 2, του άρθρου 45, του ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010).

4. Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους.

5. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

6. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής
προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το π.δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK” και το π.δ. 16/96, “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK”, όπου και αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής των περίπτωση καύσωνα.

7. Οι εργοδότες οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες
γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και, όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

8. Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας εν ισχύ, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές ΑΥΕ της Επιθεώρησης Εργασίας.

9. Επισημαίνεται ότι συμβάντα στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, αναγγέλλονται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες

Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των  εργαζομένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους συμπεριλαμβανομένων των
ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021 περιλαμβάνουν:

– Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.
– Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.

– Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

– Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

– Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά
αναφέρονται: οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα κ.α (delivery). Εφόσον
εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway) καθώς
και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης εκτός των δίκυκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του
Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις (εφόσον διαθέτουν κλιματισμό).

– Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ
Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών
Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανατροπές στον υπολογισμό του εφάπαξ από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου από το 2027
Ακίνητα

Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ - Τι αλλάζει από το 2027

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τις ανατροπές που έρχονται στον ΕΝΦΙΑ

ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Μισθοί: Παραμένουν στα επίπεδα της εποχής της κρίσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα Μνημόνια έφυγαν, οι μισθοί έμειναν... κολλημένοι

Οι ονομαστικοί μισθοί το 2025 ήταν χαμηλότεροι κατά 12% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Επαγγελματική ασφάλιση: Τι περιλαμβάνει η νέα εικόνα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι περιλαμβάνει η νέα εικόνα της επαγγελματικής ασφάλισης

Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο

Κώστας Παπαδής
Κατασχέσεις: Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις
Tax

Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις από τις κατασχέσεις

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες, κάτι που αφορά και τις καταθέσεις

Latest News
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια, από 650.000 εκτάρια που ήταν το Σαββατοκύριακο

Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει μειώσει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ενισχύσει την έκθεση της Morgan Stanley στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών

Η CuspAI στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μειώνει τον χρόνο έρευνας και τη χρήση σπάνιων μετάλλων στις αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών τσιπ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιούσουν ελέγχους σε χώρους εργασίας λόγω του καύσωνα

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

Οι προσφορές για την ΑΜΚ της AKTOR καλύπτουν πάνω από 2,2 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ - Αύριο 21 Ιουλίου η δεύτερη ημέρα του βιβλίου

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ναυτιλία

Ποιοτική η ελληνική σημαία σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ
Business

Η Nova μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη Nova ICT στον Όμιλο Motor Oil

Η Nova προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση στον χώρο των ψηφιακών λύσεων, μεταβιβάζοντας το 50% που κατείχε στη Nova ICT στην IREON Technologies, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil

Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανατροπές στον υπολογισμό του εφάπαξ από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι

Τι εκτιμά σε ανάλυση του με ημερομηνία 20 Ιουλίου ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons για τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οριακή άνοδος στο ΧΑ, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί

Δύσκολα διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο

Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις, αύξηση παραγωγικότητας και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies