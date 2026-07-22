Χρυσός: Σε υψηλό δύο εβδομάδων καθώς οι προοπτικές της Fed και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο επίκεντρο

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Σε υψηλό δύο εβδομάδων ανέβηκε ο χρυσός την Τετάρτη λόγω τεχνικών αγορών, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και περίμεναν τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,6% στα 4.139,64 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:07 ώρα Ελλάδος, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της από τις 7 Ιουλίου νωρίτερα την ίδια ημέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 4.144,20 δολάρια, παραθέτει το Reuters.

Οι κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων που οδήγησαν τον χρυσό στην πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Ιουνίου την περασμένη εβδομάδα.

«Οι αγοραστές έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση ενός στρατηγικού σκοπού για την αξία [του χρυσού] μετά την πρόσφατη υποχώρηση, ενώ οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βοηθούν επίσης τις κινήσεις των τιμών», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι εξελίξεις στο Ιράν

Τρία πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό στην Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη μετά από απειλές από τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι της Υεμένης, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διέκοψε τη ναυτιλία μέσω δύο από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από τους μεσολαβητές για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός σε μια προσπάθεια διάσωσης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε τον Ιούνιο. Ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, επισκέφθηκε το μεσολαβητικό Πακιστάν και ζήτησε από την Ισλαμαμπάντ να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

Ο χρυσός «κρέμεται» από τη Fed

Στο μεταξύ, η Fed θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο σταθερό για το υπόλοιπο του 2026, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, αν και η πλειοψηφία όσων απάντησαν σε ξεχωριστή ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αύξησης φέτος περιέγραψαν τώρα την πιθανότητα ως «υψηλή», μια αντιστροφή από τον περασμένο μήνα, όταν οι περισσότεροι την έβλεπαν ως «χαμηλή».

Τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης μη αποδοτικών χρυσών νομισμάτων.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, το ασήμι spot αυξήθηκε κατά 1,9% στα 59,87 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από τις 10 Ιουλίου νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η πλατίνα αυξήθηκε κατά 2,4% στα 1.667,22 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 3% στα 1.320,75 δολάρια.