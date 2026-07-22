Μπέζος: Φλερτάρει με άλλους υποψηφίους με την εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ

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Ένα νέο σενάριο γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Αγγλία, με τον Τζεφ Μπέζος να συνδέεται με πιθανή επένδυση στον σύλλογο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η επενδυτική ομάδα του Αμίτ Μπάτια, η οποία εξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού των «Reds», έχει προσεγγίσει τον ιδρυτή της Amazon, προτείνοντάς του να συμμετάσχει στο εγχείρημα.

Το σενάριο για Μπέζος και Λίβερπουλ

Exclusive: The Amazon founder – and world’s fourth-richest man – Jeff Bezos has been approached to join a consortium, led by Amit Bhatia, which is in preliminary talks to acquire a minority stake in Liverpool Football Club from owner Fenway Sports Group. https://t.co/6dXYSiPusV — Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) July 21, 2026

Ο Μπέζος μελετά πρόταση ινδικής εταιρείας

Ο Μπέζος έχει δεχτεί την πρόταση του Ινδού επιχειρηματία προκειμένου μαζί να πάρουν μέρος των μετοχών της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ. Ο ιδρυτής της Amazon έχει περιουσία που ανέρχεται στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «Sky Sports» μεταδίδει ότι, ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο επένδυσής του στον αθλητισμό. Προς ώρας όλα παραμένουν ανοιχτά ως προς το τι θα γίνει στο τέλος με τον 62χρονο δισεκατομμυριούχο.

Ο βασικός ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ Τζον Χένρι, το 2023, είχε δηλώσει πως αναζητά «συμπαίκτες». Αργότερα μέσα στο χρόνο η εταιρεία Dynasty Eqyity επένδυσε ποσό μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή in.gr