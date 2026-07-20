CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup

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Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και η βρετανική κυβέρνηση συμμετείχαν σε νέο γύρο χρηματοδότησης της βρετανικής startup τεχνητής νοημοσύνης CuspAI, η οποία αποτιμάται πλέον σε περίπου 2 δισ. λίρες (2,6 δισ. δολάρια) και φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων υλικών για τη βιομηχανία των ημιαγωγών, της ενέργειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Η εταιρεία, με έδρα το Κέιμπριτζ και ηλικία μόλις δύο ετών, εξασφάλισε 450 εκατ. δολάρια (περίπου 330 εκατ. λίρες) σε χρηματοδότηση Series B. Στους επενδυτές συγκαταλέγονται ο Τζεφ Μπέζος, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα, καθώς και το κρατικό ταμείο τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να στηρίζει ανερχόμενες βρετανικές εταιρείες AI, σημειώνει ο Guardian.

Στόχος της CuspAI είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως μια «μηχανή αναζήτησης για νέα υλικά», επιτρέποντας στους επιστήμονες και τις βιομηχανίες να εντοπίζουν πολύ ταχύτερα ενώσεις με επιθυμητές ιδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία φιλοδοξεί να περιορίσει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων υλικών, μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να διαρκέσει ακόμη και δεκαετίες.

Παράλληλα, η CuspAI παρουσίασε το AI Materials Foundry, έναν διεθνή συνασπισμό περισσότερων από 48 εταιρειών τεχνολογίας, βιομηχανικών ομίλων και ερευνητικών οργανισμών, με στόχο την ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την ανακάλυψη και αξιοποίηση προηγμένων υλικών.

Ποιοι στηρίζουν την CuspAI

Στον συνασπισμό συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και βιομηχανίας, όπως η Nvidia, η Meta και η Hyundai, τα οποία επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και agentic AI για την ανάπτυξη νέων υλικών. Οι εφαρμογές εκτείνονται από πιο αποδοτικές μπαταρίες και ενεργειακά δίκτυα έως τους ημιαγωγούς που αποτελούν τη βάση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας είναι η μείωση ή ακόμη και η εξάλειψη της χρήσης σπάνιων μετάλλων, όπως το ιρίδιο και το ρουθήνιο, τα οποία αποτελούν κρίσιμες αλλά περιορισμένες πρώτες ύλες για την κατασκευή προηγμένων μικροτσίπ. Η εξάρτηση από αυτά τα μέταλλα θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας των ημιαγωγών.

«Αν δεν επιταχύνουμε την πρόοδο, τα επόμενα 50 χρόνια βιομηχανικής εξέλιξης θα περιοριστούν από ένα και μόνο πρόβλημα: ο κόσμος χρειάζεται υλικά που ακόμη δεν υπάρχουν», δήλωσαν οι συνιδρυτές της εταιρείας, Δρ Τσαντ Έντουαρντς και μαξ Γουέλινγ. Όπως τόνισαν, η αποστολή της CuspAI είναι να συνδυάσει την πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, ιδιόκτητα δεδομένα και στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, ώστε να επιταχυνθεί η ανακάλυψη των υλικών που θα στηρίξουν την επόμενη γενιά τεχνολογιών.

Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη διεθνή επέκταση της εταιρείας. Η CuspAI σχεδιάζει να ανοίξει νέο γραφείο στη Σιγκαπούρη και να ενισχύσει τις ομάδες της στο Κέιμπριτζ, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Τόκιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην αναζήτηση νέων υλικών

Ο Τζος Κόιν, εταίρος της Kleiner Perkins, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης, υποστήριξε στον Guardian ότι σχεδόν κάθε σημαντική τεχνολογική επανάσταση ξεκινά από την ανακάλυψη ενός νέου υλικού. «Από τη φθηνότερη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα μέχρι τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες καθαρού νερού, η πρόοδος εξαρτάται από υλικά που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Η CuspAI δημιούργησε μια μηχανή αναζήτησης που μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα», ανέφερε.

Η χρηματοδότηση αυτή ακολουθεί τον γύρο Series A ύψους 100 εκατ. δολαρίων που ολοκλήρωσε η εταιρεία το προηγούμενο έτος. Πρόκειται επίσης για την τέταρτη επένδυση του βρετανικού κρατικού ταμείου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο πραγματοποιεί επενδύσεις από 1 έως 10 εκατ. λίρες σε νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα και ιδρυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση δεν γνωστοποίησε το ύψος της συμμετοχής της στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Κένταλ, δήλωσε ότι η CuspAI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως η ενεργειακή μετάβαση και η κλιματική αλλαγή. Όπως είπε, η στήριξη τέτοιων εταιρειών μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την καινοτομία και να δημιουργήσει τεχνολογίες με σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στο μεταξύ, η CuspAI ενισχύει και τη διοικητική της ομάδα, έχοντας προσελκύσει τον Τζον Τζιανανδρέα, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Apple και της Google, ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, συνεργάζεται με τον Άμπχι Ταλγουόκαρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AMD και πρόεδρο της Lam Research, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της με την παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών.