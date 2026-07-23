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Εσωτερικός τουρισμός: Σε συγγενείς, φίλους ή στο χωριό οι 7 στις 10 διανυκτερεύσεις

Ανοδικά κινήθηκε ο εσωτερικός τουρισμός το 2025 έναντι του 2024, με τους άνω των 65 ετών να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση.

Τουρισμός 23.07.2026, 23:32
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Εσωτερικός τουρισμός: Σε συγγενείς, φίλους ή στο χωριό οι 7 στις 10 διανυκτερεύσεις
Αφροδίτη Τζιαντζή

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Αυξημένος κατά 7,2% σε αριθμό ταξιδιωτών ήταν ο εσωτερικός τουρισμός το 2025, σύμφωνα με την «Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών»της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα στοιχεία δείχνει ότι πάνω από το ένα στα δύο ταξίδια και πάνω από επτά στις δέκα διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η πλειονότητα των Ελλήνων κάνουν διακοπές σε σπίτια στο χωριό και εξοχικές κατοικίες, είτε δικές τους είτε ως φιλοξενούμενοι σε συγγενείς και φίλους. Η κατηγορία προσωπικών ταξιδιών που αυξήθηκε περισσότερο από όλες είναι οι μονοήμερες ως τριήμερες αποδράσεις, επιβεβαιώνοντας την τάση για όλο και πιο σύντομες διακοπές.

Πάνω από 7 στις 10 διανυκτερεύσεις αφορά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Παρά την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, πάνω από ένας στους δύο κατοίκους της Ελλάδας δεν πήγε ούτε μια μέρα διακοπές. Πρόκειται για το πάγιο εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων των τελευταίων χρόνων, που παρά τις διακυμάνσεις δεν έχει ανατραπεί.

Από όσους δεν πραγματοποίησαν καθόλου ταξίδια για προσωπικούς λόγους ως βασική αιτία αναφέρεται η έλλειψη χρημάτων (56,4%). Ακολουθούν οι λόγοι υγείας και περιορισμένης κινητικότητας (20,8%). Περίπου το 30% αναφέρει ως αιτία την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων (16,7% και 13,2% αντίστοιχα).

τουρισμός

Το 1 στα 2 ταξίδια και οι 7 στις 10 διανυκτερεύσεις γίνονται σε εξοχικά ή σπίτια φίλων – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πόσοι ταξίδεψαν το 2025

Το σύνολο των ατόμων που πραγματοποιήσαν πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους έφτασε τα 5,4 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατά 7,2% σε σχέση με το 2024. Ο αριθμός των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν συνολικά ανήλθε σε 9,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 11%. Οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 85,8 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 5,5%, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 11,3%.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης δαπανών οφείλεται στις πληθωριστικές ανατιμήσεις, οι οποίες ειδικά στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό (εστίαση-καταλύματα, μεταφορές), έτρεξαν με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Εστιάζοντας στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 4,6 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αυξημένους κατά 8,4%.

Πραγματοποιήθηκαν 8,2 εκατομμύρια ταξίδια, δηλαδή 13% περισσότερα από πέρυσι, με τις διανυκτερεύσεις να ανέρχονται σε 74,3 εκατομμύρια και τις δαπάνες σε 3,86 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των μετακινήσεων αφορούσε προσωπικούς λόγους, όπως διακοπές, αναψυχή ή επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, με ποσοστό 97%. Τα επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στο 3% και μάλιστα κινήθηκαν πτωτικά, με τον αριθμό των ατόμων που ταξίδεψαν για επαγγελματικούς λόγους να υποχωρεί κατά 7,1% και τις αντίστοιχες δαπάνες κατά 2,8%.

Στα καθαρά προσωπικά ταξίδια η αύξηση ήταν διάχυτη σε όλους τους δείκτες. Οι ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 8,7%, τα ταξίδια κατά 13,7%, οι δαπάνες κατά 13,3% και οι διανυκτερεύσεις κατά 7,4%.

τουρισμός

Αυξήθηκε ο «ασημένιος» τουρισμός των 65+

Η αύξηση στον εσωτερικό τουρισμό προέρχεται πρωτίστως από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Συγκεκριμένα, το 2025 ο αριθμός των ταξιδιωτών από 65 ετών και πάνω εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση, τόσο σε ποσοστά (24%) όσο και σε απόλυτους αριθμούς (150.000 περισσότεροι ημεδαποί τουρίστες από το 2024).

Ο αριθμός ταξιδιών στους 65+ αυξήθηκε κατά 28,5%, οι δαπάνες τους κατά 21% και οι διανυκτερεύσεις τους κατά 12,1%.

Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες κινήθηκαν με πιο μετριοπαθείς ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες 15 ντόπιων τουριστών αφορά έως 24 ετών αυξήθηκαν κατά 12,8%. Οι τουρίστες μεταξύ 45-64 ετών, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κατηγορία (σχεδόν ο ένας στους τρεις) αυξήθηκαν κατά 6,8%.  Η ομάδα 25 έως 44 ετών παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, με μεταβολή μόλις 2%.

Τουρισμός εξπρές

Ως προς τη διάρκεια, το 2025 ευνόησε καθαρά τα σύντομα ταξίδια. Οι μετακινήσεις διάρκειας από μία έως τρεις διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 26,7%, η μεγαλύτερη μεταβολή ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες διάρκειας, με τις αντίστοιχες δαπάνες να ανεβαίνουν κατά 21,6% και τις διανυκτερεύσεις κατά 27,8%.

Το αυτοκίνητο και γενικότερα τα χερσαία μέσα παρέμειναν η βασική επιλογή μετακίνησης, καλύπτοντας 5,3 εκατομμύρια ταξίδια έναντι 1,4 εκατομμυρίων με αεροπλάνο και 1,3 εκατομμυρίων με πλοίο. Τα χερσαία ταξίδια κατέγραψαν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, στο 12,6%.

Αυξήθηκε ο τουρισμός στο «τζάμπα»

Το 52,1% των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (διακοπές, αναψυχή κ.λπ.) πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα,  παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%. Ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, το 71,6% έγινε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα,

Σημαντικά υψηλότερη είναι η συμμετοχή των μη ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στον συνολικό αριθμό των διανυκτερεύσεων – το 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων.

Αντίστοιχα, για το 47,9% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους έγινε χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Τα ταξίδια αυτά παρουσίασαν αύξηση 14,3% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τους 16,1%. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τα ταξίδια σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και κατοικίες, κατά 18,6% έναντι 7,6%.

Όμως η υποκατηγορία που παρουσιάζει την ισχυρότερη ανοδική τάση, είναι τα «καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους», με αύξηση 19,4% σε ταξίδια και 10,7% σε διανυκτερεύσεις.

Σχεδόν οι έξι στους δέκα από όσους κατέλυσαν σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, ήταν φιλοξενούμενοι σε σπίτια άλλων, έστω για λίγες μέρες. Οι ιδιοκτήτες εξοχικών έχουν το προνόμιο μεγαλύτερων διακοπών, με 32,7 εκατ. διανυκτερεύσεις, έναντι 19,7 εκατ. για τους φιλοξενούμενους.

τουρισμός

Από το 15% των ταξιδιών εκτός Ελλάδας, το ένα στα τέσσερα γίνεται σε Ιταλία και Αλβανία – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες στο εξωτερικό

Τα ταξίδια στο εξωτερικό παρέμειναν μειοψηφία, στο 15% του συνόλου, όμως αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τα εσωτερικά, κατά 18,8% έναντι 12,8%. Η Ιταλία παρέμεινε ο πρώτος προορισμός με μερίδιο 12,9% επί των ταξιδιών εξωτερικού, ακολουθούμενη από την Αλβανία με 11,9%, τη Γερμανία με 6,7%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,5% και τη Γαλλία με 5,4%.

Κόστος διακοπών

Η μέση ημερήσια δαπάνη διέφερε σημαντικά ανάλογα με τη διάρκεια και τον προορισμό. Για ταξίδια εσωτερικού διάρκειας τεσσάρων έως επτά ημερών, που αποτελούν και την πιο δημοφιλή κατηγορία με μερίδιο 40,7%, η μέση ημερήσια δαπάνη διαμορφώθηκε στα 76,7 ευρώ. Στο εξωτερικό, η αντίστοιχη κατηγορία διάρκειας συγκέντρωσε το 49,5% των ταξιδιών με μέση ημερήσια δαπάνη 152,7 ευρώ, διπλάσια σχεδόν από αυτή του εσωτερικού.

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο δημοφιλείς μήνες για διακοπές, όπου πραγματοποιούνται σχεδόν το ένα στα δύο ταξίδια. Το 24,1% των διανυκτερεύσεων γίνεται τον Ιούλιο και το 34,9% τον Αύγουστο.

Το ένα στα τρία ευρώ σε φαγητό

Ως προς την κατανομή του συνολικού κόστους, η εστίαση απορρόφησε το μεγαλύτερο κομμάτι των δαπανών με 32,1%, ακολουθούμενη από τις άλλες δαπάνες με 23,6%, τα μεταφορικά με 22,7% και τη διαμονή με 21,6%. Όλες οι κατηγορίες δαπανών κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με το 2024, με τα μεταφορικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση στο 14,8%.

Πηγή in.gr

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