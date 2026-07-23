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Google: «Καίει» δισεκατομμύρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι επενδύσεις σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Google έως και στα 205 δισ. δολάρια

Τεχνολογία 23.07.2026, 08:17
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Google: «Καίει» δισεκατομμύρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Η Google «έκαψε» μετρητά στο δεύτερο τρίμηνο για πρώτη φορά από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο πριν από δεκαετίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) για το τρίμηνο έως τα τέλη Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα -5,9 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς αύξησε εκ νέου τις προβλέψεις της για τις δαπάνες σε κέντρα δεδομένων και άλλο εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης.

Τι αναμένει η Google

Η οικονομική διευθύντρια, Ανατ Άσκενάζι, δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) για το 2026 θα διαμορφωθούν μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 180-190 δισ. δολάρια. Η μετοχή υποχώρησε περίπου 3,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

«Αναμένουμε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα συνεχίσουν να δέχονται πιέσεις λόγω των επενδύσεών μας στις τεχνικές υποδομές, οι οποίες μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης και να συνεχίσουμε να αποφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις», δήλωσε η Άσκενάζι.

Η δεύτερη αύξηση του φετινού προϋπολογισμού κεφαλαιουχικών δαπανών της Google έρχεται καθώς η εταιρεία ανταγωνίζεται τις Meta, Microsoft και Amazon στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τους τέσσερις μεγάλους hyperscalers να βρίσκονται σε τροχιά συνολικών δαπανών άνω των 725 δισ. δολαρίων το 2026.

Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τετάρτης, η Google θεωρούνταν ως η εταιρεία που ήταν καλύτερα τοποθετημένη για να αντέξει την «κούρσα εξοπλισμών» στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι ταμειακές ροές από την τεράστια δραστηριότητά της στην αναζήτηση εκτιμάτο ότι θα απορροφούσαν τις οικονομικές πιέσεις.

Ωστόσο, η κατανάλωση μετρητών και η αύξηση κατά 15 δισ. δολάρια του προϋπολογισμού για κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών για το μέγεθος του στοιχήματος που έχει τοποθετήσει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η Google έχει διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών εν μέρει επειδή οι επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε ισχυρότερες πωλήσεις. Η μονάδα cloud ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση εσόδων κατά 82% σε ετήσια βάση, στα 24,8 δισ. δολάρια. Η βασική δραστηριότητα διαφημίσεων μέσω της μηχανής αναζήτησης αυξήθηκε κατά 17%, στα 63,3 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Οι δύο αυτοί τομείς συνέβαλαν ώστε τα συνολικά έσοδα να ανέλθουν στα 120 δισ. δολάρια, έναντι 96,4 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 117 δισ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, δήλωσε στους επενδυτές: «Έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώιμα στάδια μιας διαρθρωτικής αλλαγής σε πολλούς τομείς… Τον τελευταίο χρόνο έχουμε γίνει ακόμη πιο αισιόδοξοι για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας».

Τον Απρίλιο, η Google αύξησε την πρόβλεψή της για τις φετινές κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και στα 190 δισ. δολάρια και ανακοίνωσε ότι θα αυξηθούν περαιτέρω το 2027. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι επενδύσεις αυτές ανήλθαν στα 44,9 δισ. δολάρια, γεγονός που οδήγησε τις ελεύθερες ταμειακές ροές σε αρνητικό έδαφος.

Οι δείκτες

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αποτελούν έναν δείκτη που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές, καθώς αποτυπώνουν τα μετρητά που απομένουν σε μια εταιρεία για την εξυπηρέτηση του χρέους ή την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους, αφού καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Τα καθαρά κέρδη τετραπλασιάστηκαν στα 112 δισ. δολάρια, ενισχυμένα από κέρδη στις επενδύσεις της Google, στις οποίες περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της στη SpaceX. Τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα επενδυτικά κέρδη, αυξήθηκαν κατά 30%, στα 40,8 δισ. δολάρια, ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε στο 34%.

Η Google έχει ενισχύσει τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης χάρη σε μια στρατηγική «full-stack», η οποία συνδυάζει δικά της τσιπ, κέντρα δεδομένων, προηγμένα μοντέλα και καταναλωτικά προϊόντα. Ωστόσο, δέχεται πιέσεις να παρουσιάσει το νέο κορυφαίο μοντέλο της, καθώς οι OpenAI, Anthropic και ανταγωνιστές από την Κίνα ανακοινώνουν συνεχώς τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι η εταιρεία επικεντρώνει πλέον τις προσπάθειες και την υπολογιστική της ισχύ στην εκπαίδευση του Gemini 4, του επόμενου προηγμένου μοντέλου της, προσθέτοντας ότι ο ρυθμός κυκλοφορίας νέων μοντέλων της Google θα επιταχυνθεί.

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