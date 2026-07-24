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Ελληνικός τουρισμός: Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 αλλά…

Από ποιες αγορές ενισχύεται περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Τουρισμός 24.07.2026, 16:51
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Ελληνικός τουρισμός: Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 αλλά…
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Ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε το 2026 με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, ωστόσο η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας δημιουργούν νέες αβεβαιότητες για την εξέλιξη της χρονιάς. Αυτό επισημαίνει η ανάλυση «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της Eurobank, η οποία σημειώνει ότι, παρά τους καθοδικούς κινδύνους που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, οι επιδόσεις έως και τον Μάιο παρέμειναν ιδιαίτερα ικανοποιητικές, με την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού να λειτουργεί υποστηρικτικά.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο ελληνικός τουρισμός

Ωστόσο, η αναζωπύρωση των εντάσεων και των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και η εκ νέου αύξηση των τιμών του πετρελαίου εντείνουν την αβεβαιότητα ως προς την πορεία των πραγματικών εισοδημάτων και, κατ’ επέκταση, της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, παρά την αύξηση του προγραμματισμού των αεροπορικών θέσεων στις εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για την περίοδο Μαρτίου–Οκτωβρίου (ΙΝΣΕΤΕ AirData Tracker, στοιχεία 20/7/2026), οι ενεργές κρατήσεις αεροπορικών θέσεων στο τέλος Ιουνίου ήταν μειωμένες κατά 27,9% σε ετήσια βάση. Το κατά πόσο η εξέλιξη αυτή αντανακλά χαμηλότερη ζήτηση ή μετατόπιση των κρατήσεων προς χρονικά εγγύτερες ημερομηνίες αναχώρησης μένει να αποδειχθεί από τα στοιχεία των επόμενων μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από κρουαζιέρα, διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές τον Μάιο, σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 238,3 εκατ. ευρώ ή 10,9%. Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 5.319,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο κατά 1.090,0 εκατ. ευρώ ή 25,8%. Πέρυσι, η αντίστοιχη άνοδος ήταν αρκετά ηπιότερη στο 9,6%, καταδεικνύοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στην αρχή του τρέχοντος έτους.

Αν και η επίδοση των τουριστικών εσόδων στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου ήταν πολύ ικανοποιητική, το μερίδιο της συγκεκριμένης περιόδου στις ετήσιες ταξιδιωτικές εισπράξεις, παρότι είναι ενισχυμένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, παραμένει κοντά στο 18,0%. Συνεπώς, η επίδοση του πρώτου πενταμήνου δεν προδικάζει μια εξίσου θετική εξέλιξη για το σύνολο του έτους.

Οι δύο συνιστώσες

Σε ό,τι αφορά τις δύο βασικές συνιστώσες που συνθέτουν τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, δηλαδή την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και τη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, το συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάγνωση των στοιχείων του Μαΐου και της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου είναι παρόμοιο: η άνοδος των τουριστικών εσόδων ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης, δηλαδή ενός αποτελέσματος κλίμακας (scale effect).

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών ανήλθε στους 3.329,0 χιλ. τον Μάιο, αυξημένος κατά 12,2% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τον ίδιο μήνα η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη διαμορφώθηκε στα 689,4 ευρώ, μειωμένη κατά 1,4% σε σχέση με τον Μάιο 2025. Στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στα 8.569,4 χιλ. άτομα, σημειώνοντας υψηλή ετήσια αύξηση 20,9%. Την ίδια περίοδο, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη ήταν 594,7 ευρώ, αυξημένη σε ετήσια βάση κατά 4,5%.

Οι χώρες

Από ποιες ομάδες χωρών προήλθε η άνοδος των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου; Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι χώρες της ευρωζώνης (+760,8 χιλ. επισκέπτες σε ετήσια βάση), ακολούθησαν οι λοιπές χώρες (+561,9 χιλ. επισκέπτες) και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) εξαιρουμένων των χωρών της ευρωζώνης (+157,5 χιλ. επισκέπτες).

Σε επίπεδο χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ξεχώρισε η αύξηση των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 254,9 χιλ. άτομα ή 35,9%, ενώ και οι αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας κατέγραψαν ικανοποιητικές επιδόσεις (+13,7%, +13,6% και +14,2% αντίστοιχα). Αντιθέτως, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) σημείωσε μείωση κατά 2,0%. Ωστόσο, η συνεισφορά της συγκεκριμένης αγοράς στην αύξηση των τουριστικών εσόδων ήταν θετική, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη αυξήθηκε κατά περίπου 21,4%. Τέλος, αύξηση σημείωσε και η μέση δαπάνη των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο (11,0%) και την Ιταλία (11,7%), οριακά αμετάβλητη παρέμεινε για την αγορά της Γαλλίας (-0,4%), ενώ καθοδικά κινήθηκε για την αγορά της Γερμανίας (-11,7%).

Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία έως τον Μάιο του 2026 καταδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε τη χρονιά με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη διεύρυνση της ταξιδιωτικής κίνησης, ενώ η συμβολή της μέσης δαπάνης ήταν περισσότερο περιορισμένη και διαφοροποιημένη μεταξύ των βασικών αγορών προέλευσης.

Παράλληλα, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και οι ενδείξεις από τις ενεργές αεροπορικές κρατήσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία των τουριστικών εσόδων τους επόμενους μήνες. Η υποχώρηση των ενεργών κρατήσεων μπορεί να αντανακλά είτε επιβράδυνση της ζήτησης είτε μετατόπιση της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών προς κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

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