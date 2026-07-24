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Βραχυχρόνια μίσθωση: Οι δηλώσεις καταλυμάτων αυξήθηκαν 7,1% το 2025

Οι μέρες μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 4,7%

Τουρισμός 24.07.2026, 13:45
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Βραχυχρόνια μίσθωση: Οι δηλώσεις καταλυμάτων αυξήθηκαν 7,1% το 2025
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Αύξηση της τάξης του 7,1% σημείωσε ο αριθμός των δηλώσεων στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης της χώρας που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Οι μέρες μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Οι δηλώσεις ανήλθαν σε 2.491,7 χιλιάδες και οι ημέρες μίσθωσης σε 8.647,7 χιλιάδες, σύμφωνα με τη νέα πειραματική στατιστική από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα  το 2025 οι ημέρες μίσθωσης που πραγματοποιήθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 1,4% από τους ημεδαπούς και κατά 5,3% από τους αλλοδαπούς σε σύγκριση με το 2024. Ο μέσος αριθμός ημερών μίσθωσης ανά υποβληθείσα δήλωση διαμορφώθηκε στις 3,5 ημέρες για το 2025, παραμένοντας χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με το 2024.

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων για το 2025, παρατηρείται ότι το 68,1% των ημερών μίσθωσης συγκεντρώνεται την περίοδο Ιουνίου- Οκτωβρίου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται τον Αύγουστο, κατά τον οποίο πραγματοποιείται το 18,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης.

Όσον αφορά στην κατανομή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιφέρεια, με βάση τον αριθμό εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Μάρτιος 2026), το 2025 η υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Σε απόλυτες τιμές ημερών μίσθωσης, το 2025 σε σύγκριση με το 2024, μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (9,3%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (21,1%) και Ιονίων Νήσων (5,5%). Ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών μίσθωσης παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (34,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (14,9%) και Κρήτης (11,3%).

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