Λούλα: «Λάθος» οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ – Τι έγραψε στην Washington Post

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Άδικους και στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε τους νέους αμερικανικούς δασμούς ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα «The Washington Post».

Το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ έναντι της Βραζιλίας σε αγαθά και υπηρεσίες ανήλθε συνολικά σε 428 δισ. δολάρια για 15 συνεχόμενα έτη

Ο ηγέτης της Βραζιλίας προειδοποίησε ότι οι νέοι δασμοί θα βλάψουν τη διμερή συνεργασία των δύο χωρών και θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές των ΗΠΑ.

«Αυτόν τον μήνα, αγνοώντας δεκάδες συναντήσεις μεταξύ των ομάδων μας, βάσιμα τεχνικά επιχειρήματα και έγγραφα που παρέδωσα προσωπικά στον πρόεδρο Τραμπ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε νέους δασμούς στη Βραζιλία που κυμαίνονται από 12,5% έως 37,5%», έγραψε ο Λούλα.

Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ των δασμών 50% που είχαν επιβληθεί πέρυσι, σημείωσε ο Λούλα, προσθέτοντας ότι τα τρόφιμα, τα υποδήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και πολλά άλλα προϊόντα θα γίνουν πιο ακριβά για τους καταναλωτές των ΗΠΑ.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βραζιλία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με το άρθρο.

Ο Λούλα επικαλέστηκε επίσης τον «Global Trade Alert», έναν ανεξάρτητο οργανισμό με έδρα την Ελβετία, ο οποίος ανέφερε ότι η Βραζιλία και η Τουρκία είναι πλέον οι δεύτερες χώρες με τους υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ, μετά την Κίνα.

Και αυτό παρά το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ έναντι της Βραζιλίας σε αγαθά και υπηρεσίες, το οποίο ανήλθε συνολικά σε 428 δισεκατομμύρια δολάρια για 15 συνεχόμενα έτη, όπως ανέφερε ο Λούλα.

Σε χαμηλό 30 ετών οι εξαγωγές της Βραζιλίας στις ΗΠΑ

Στο άρθρο γνώμης, που δημοσιεύθηκε την επομένη της έναρξης της προεκλογικής εκστρατείας του Φλάβιο Μπολσονάρο —συμμάχου του Τραμπ και συντηρητικού υποψηφίου για την προεδρία⁠—, ο Λούλα επισήμανε ότι οι εξαγωγές της Βραζιλίας προς τις ΗΠΑ έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1997.

«Μεσοπρόθεσμα, αυτοί οι δασμοί θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού που σήμερα είναι βαθιά ενοποιημένες, και οι βραζιλιάνικες εταιρείες θα αντικαταστήσουν τους αμερικανούς προμηθευτές τους με συνεργάτες από αλλού», δήλωσε ο Λούλα.

Η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ, ανέφερε ο Λούλα, αλλά η χώρα πρέπει να αποφασίσει για το δικό της μέλλον.

«Το πεπρωμένο της Βραζιλίας πρέπει να το καθορίσουν αποκλειστικά οι Βραζιλιάνοι — χωρίς ξένη παρέμβαση ή υποταγή», πρόσθεσε.