Βραζιλία: Πως θα απαντήσει στους τιμωρητικούς δασμούς 25% των ΗΠΑ

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Τους στενούς δεσμούς της χώρας του με την Κίνα, μετά την πρόταση των ΗΠΑ για νέο τιμωρητικό δασμό 25% σε πολλές εισαγωγές από τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Αν δεν θέλετε να αγοράσετε από εμένα, θα πουλήσω σε κάποιον άλλο», δήλωσε ο Λούλα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πολιτεία Γκόιας.

Ο αριστερός ηγέτης είπε ότι έμαθε για την πρόταση επιβολής δασμών κατά τη διάρκεια εμπορικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας είχαν συναντηθεί τρεις φορές πρόσφατα, αλλά δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Βολές Λούλα εναντίον Ρούμπιο

Ο Λούλα κατηγόρησε τον βραζιλιάνο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του καταδικασμένου για απόπειρα πραξικοπήματος πρωην προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρου, για την πρόταση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον δεξιό υποψήφιο για την προεδρία ότι άσκησε πιέσεις στην Ουάσινγκτον για την επιβολή δασμών.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας επέκρινε επίσης τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας ότι είναι εχθρικός προς τη Λατινική Αμερική και δεν συμπαθεί τη Βραζιλία.

Επανάληψη

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε «επιτεθεί» τον περασμένο Αύγουστο σε τρεις χώρες των BRICS επιβάλοντας τιμωρητικούς δασμούς απο 30 (Νότια Αφρική) έως 50% (Βραζιλία και Ινδία) με μια απόφαση που έδειχνε να υπακούει αρκετά και σε πολιτικούς λόγους.

Ειδικά για την περίπτωση της Βραζιλίας το ζήτημα ήταν η δίκη του πρωην προέδρου Ζαιρ Μπολσονάρου και στενού συμμάχου του Τραμπ, που κατηγορούνταν για πραξικόπημα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαιτούσε να σταματήσει η δίωξή του !

Οι σχέσεις με την Κίνα

Ο Λούλα χαιρέτισε την απόφαση της Κίνας νωρίτερα την ίδια μέρα να αναγνωρίσει τη Βραζιλία ως χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, χαρακτηρίζοντάς την ως τον αντίθετο πόλο της κίνησης των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση των υψηλών δασμών απο την Ουάσιγκτον συνέπεσε με την επίσκεψη του Βραζιλιάνου υπουργου Εξωτερικών Μάουρο Βιέϊρα στην Κίνα και τις συνομιλίες του με τον ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δυο κρατών και στενών συμμάχων στην ομάδα του Παγκόσμιου Νότου.

Ο Βραζιλιάνος υπουργός σημείωσε ότι τόσο η Βραζιλία όσο και η Κίνα είναι σημαντικές δυνάμεις που υποστηρίζουν την πολυμέρεια και το ελεύθερο εμπόριο και πρόσθεσε ότι η Βραζιλία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κίνα για την ενίσχυση του πολυμερούς συντονισμού, την από κοινού προώθηση της μεταρρύθμισης του παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης, την υπεράσπιση της εξουσίας των Ηνωμένων Εθνών και την προώθηση της διεθνούς δικαιοσύνης.

Ο Κινέζος υπουργός Γουάνγκ Γι τόνισε απο την πλευρά του ότι τα τελευταία χρόνια, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση των δύο αρχηγών κρατών, οι σχέσεις Κίνας-Βραζιλίας έχουν γίνει ολοένα και πιο παγκόσμιες, στρατηγικές και με εκτεταμένη επιρροή.

Είπε ακόμη ότι οι δυο χώρες πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την οικοδόμηση μιας κοινότητας Κίνας-Βραζιλίας με κοινό μέλλον, να αντιμετωπίσουν από κοινού διάφορες εξωτερικές προκλήσεις και να οικοδομήσουν μεγαλύτερη συνέργεια για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού η μία της άλλης και την ενότητα και την αυτοβελτίωση των χωρών του Παγκόσμιου Νότου.