Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 

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Ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να τροφοδοτείται πρωτίστως από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία να αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους «αιμοδότες» του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδραιωθεί στην τρίτη θέση, ως η σημαντικότερη αγορά εκτός Ευρώπης, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία. Οι πέντε αυτές χώρες αντιπροσώπευσαν το 2025 περίπου το 49% των αφίξεων αλλοδαπών στα ξενοδοχεία, στα κάμπινγκ και στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της χώρας.

Η εικόνα της τριετίας 2023-2025 είναι συνολικά θετική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιβράδυνση. Οι αφίξεις αλλοδαπών στα καταλύματα αυξήθηκαν από 26,28 εκατ. το 2023 σε 27,38 εκατ. το 2024 και σε 28,18 εκατ. το 2025. Ο ρυθμός ανόδου διαμορφώθηκε σε 4,2% το 2024, αλλά περιορίστηκε σε 2,9% το 2025. Μέσα σε δύο χρόνια προστέθηκαν περίπου 1,9 εκατ. αφίξεις, με τη σωρευτική αύξηση να φθάνει το 7,2%.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν οι διανυκτερεύσεις των ξένων επισκεπτών. Από 123,11 εκατ. το 2023 αυξήθηκαν σε 128,18 εκατ. το 2024 και σε 131,05 εκατ. το 2025. Και εδώ, όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε από 4,1% σε 2,2%, δείχνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της μεταπανδημικής ανάκαμψης.

Τα στοιχεία αφορούν καταγεγραμμένες αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής. Δεν ταυτίζονται, επομένως, με τις συνολικές διεθνείς αφίξεις στα σύνορα ούτε αντιστοιχούν κατ’ ανάγκην σε μοναδικούς ταξιδιώτες, καθώς ο ίδιος επισκέπτης μπορεί να καταγραφεί σε περισσότερα από ένα καταλύματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Η Ευρώπη ενισχύει την κυριαρχία της

Το 2025, οι επισκέπτες με μόνιμη διαμονή στην Ευρώπη πραγματοποίησαν 22,72 εκατ. αφίξεις, καλύπτοντας το 80,6% της συνολικής κίνησης αλλοδαπών. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 80,4% το 2024 και 79,5% το 2023, γεγονός που δείχνει ότι η μεγάλη εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από την ευρωπαϊκή δεξαμενή ενισχύθηκε οριακά.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισέφεραν 14,93 εκατ. αφίξεις το 2025, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έφθασαν τα 7,78 εκατ. Η δεύτερη κατηγορία αναπτύχθηκε ταχύτερα, κυρίως χάρη στην άνοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και της Τουρκίας. Συνολικά, οι δέκα μεγαλύτερες αγορές απέφεραν 18,32 εκατ. αφίξεις το 2025, έναντι 17,92 εκατ. το 2024 και 17,08 εκατ. το 2023, καλύπτοντας περίπου το 65% του συνόλου.

Στην κορυφή παρέμεινε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όχι μόνο διατήρησε αλλά και διεύρυνε τη διαφορά του. Οι βρετανικές αφίξεις αυξήθηκαν από 4,06 εκατ. το 2023 σε 4,37 εκατ. το 2024 και σε 4,62 εκατ. το 2025. Μέσα στη διετία προστέθηκαν περίπου 559.000 αφίξεις, με συνολική άνοδο 13,8%. Μόνο το 2025 η βρετανική αγορά ενισχύθηκε κατά 5,7% και αντιπροσώπευσε το 16,4% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Γερμανία, με σαφώς χαμηλότερους αλλά σταθερούς ρυθμούς. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 3,46 εκατ. το 2023 σε 3,52 εκατ. το 2024 και σε 3,59 εκατ. το 2025. Η άνοδος διαμορφώθηκε σε 1,8% και στις δύο ετήσιες συγκρίσεις, ενώ συνολικά στην τριετία έφθασε το 3,7%. Η γερμανική αγορά εξακολουθεί, επομένως, να προσφέρει μεγάλο όγκο και σταθερότητα, χωρίς όμως την πρόσθετη δυναμική που παρουσιάζει η βρετανική.

Υψηλά αλλά στάσιμα οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν η τρίτη μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά για τα ελληνικά καταλύματα και η σημαντικότερη εκτός Ευρώπης. Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 2,394 εκατ. το 2023, αυξήθηκαν κατά 2,1% σε 2,443 εκατ. το 2024, αλλά υποχώρησαν κατά 1,6% το 2025, στα 2,404 εκατ.

Σε ολόκληρη την τριετία η καθαρή αύξηση περιορίστηκε σε μόλις 10.354 αφίξεις ή 0,4%. Η αμερικανική αγορά διατηρεί, συνεπώς, πολύ μεγάλο μέγεθος —αντιστοιχεί περίπου στο 8,5% των ξένων αφίξεων— αλλά δεν εμφανίζει νέα επιτάχυνση. Πρόκειται για μια αγορά υψηλής σημασίας, η οποία φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 2,4 εκατ. αφίξεων.

Στην τέταρτη θέση διατηρήθηκε η Γαλλία, η μοναδική μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων αγορών που έκλεισε το 2025 χαμηλότερα από το 2023. Οι γαλλικές αφίξεις υποχώρησαν από 1,897 εκατ. το 2023 σε 1,816 εκατ. το 2024, καταγράφοντας πτώση 4,2%. Το 2025 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη 0,4%, στα 1,824 εκατ., η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις προηγούμενες απώλειες. Σε σύγκριση με την αφετηρία της τριετίας, η αγορά παρέμεινε μειωμένη κατά 3,8% ή περίπου 73.000 αφίξεις.

Η Ιταλία, στην πέμπτη θέση, ακολούθησε αντίστροφη διαδρομή. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% το 2024, από 1,298 εκατ. σε 1,391 εκατ., αλλά υποχώρησαν κατά 1,6% το 2025, στα 1,369 εκατ. Παρά τη διόρθωση της τελευταίας χρονιάς, η ιταλική αγορά έκλεισε την τριετία με συνολικό κέρδος 5,5%.

Πολωνία, Ολλανδία και Ρουμανία

Στην έκτη θέση βρέθηκε η Πολωνία, μία από τις πλέον σταθερά αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 1,007 εκατ. το 2023 σε 1,080 εκατ. το 2024 και ξεπέρασαν τα 1,105 εκατ. το 2025. Η σωρευτική άνοδος έφθασε το 9,8%, ενισχύοντας τη θέση της Πολωνίας μεταξύ των βασικών αγορών του ελληνικού τουρισμού.

Η Ολλανδία κατέλαβε την έβδομη θέση, με 1,049 εκατ. αφίξεις το 2025, έναντι 1,042 εκατ. το 2024 και 1,006 εκατ. το 2023. Η αύξηση περιορίστηκε σε 0,6% την τελευταία χρονιά, αλλά στο σύνολο της τριετίας διαμορφώθηκε σε 4,2%.

Στην όγδοη θέση ακολούθησε η Ρουμανία. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 919.214 το 2023 σε 958.740 το 2024 και σε 972.671 το 2025. Η συνολική άνοδος έφθασε το 5,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σημασία των βαλκανικών και οδικά προσβάσιμων αγορών για τη Βόρεια Ελλάδα και άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς.

Η εκτόξευση της Σερβίας

Τη θεαματικότερη επίδοση της τριετίας κατέγραψε η Σερβία, η οποία ανέβηκε στην ένατη θέση. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 426.063 το 2023 σε 632.739 το 2024 και σε 705.037 το 2025. Η άνοδος έφθασε το 48,5% το 2024 και συνεχίστηκε με 11,4% το 2025. Συνολικά, μέσα σε δύο χρόνια η σερβική αγορά ενισχύθηκε κατά 65,5%, προσθέτοντας σχεδόν 279.000 αφίξεις.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε η Σουηδία, με 688.179 αφίξεις το 2025, έναντι 661.816 το 2024 και 614.299 το 2023. Η αγορά ενισχύθηκε κατά 12% στην τριετία και κατέλαβε οριακά τη δέκατη θέση, με μόλις 1.869 περισσότερες αφίξεις από την Τουρκία, η οποία έφθασε τις 686.310 αφίξεις το 2025.

Η τουρκική αγορά, μολονότι έμεινε εκτός πρώτης δεκάδας, παρουσίασε επίσης ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη. Η αύξηση κατά 44,5% το 2024 και κατά 4,8% το 2025 την έφερε πολύ κοντά στη Σουηδία, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των γειτονικών αγορών.

Οι πέντε αγορές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Η Σερβία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αφίξεων την τριετία 2023-2025. Από 426.063 αφίξεις το 2023 έφθασε τις 632.739 το 2024 και τις 705.037 το 2025, σημειώνοντας συνολική άνοδο 65,5% και προσθέτοντας σχεδόν 279.000 αφίξεις.

Ακολούθησε η Ισλανδία, με αύξηση 52,4%, από 14.458 σε 22.029 αφίξεις, αν και η μεταβολή προέρχεται από πολύ χαμηλή βάση. Ισχυρή και ουσιαστική σε απόλυτα μεγέθη ήταν η άνοδος της Τουρκίας: από 453.448 αφίξεις το 2023 ανέβηκε στις 655.116 το 2024 και στις 686.310 το 2025, καταγράφοντας αύξηση 51,4% και περίπου 233.000 πρόσθετες αφίξεις.

Η Κίνα ενισχύθηκε κατά 45,3%, από 165.987 σε 241.207 αφίξεις, προσθέτοντας περισσότερες από 75.000. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Ιαπωνία, με άνοδο 21,8%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν από 61.867 το 2023 σε 75.361 το 2025.