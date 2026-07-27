Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

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Ανοδικά κινείται ο χρυσός καθώς η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου σε χαμηλό μιας εβδομάδας, μετριάζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενόψει της απόφασης των ΗΠΑ για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωνε άνοδο 0,9% στα 4.087,59 δολάρια η ουγγιά , ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν 0,5% στα 4.090 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,1%, καθιστώντας τις τιμές των χρυσών νομισμάτων σε δολάρια πιο προσιτές για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

«Κυρίως αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου έχει μειωθεί από τα 100 δολάρια που είχε φθάσειτην περασμένη εβδομάδα στα 90 δολάρια, και αυτό οδηγεί τις προοπτικές των επιτοκίων χαμηλότερα» εξηγεί στο Reuters ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 6%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο μιας εβδομάδας, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν σταμάτησαν τις επιθέσεις το Σαββατοκύριακο μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμάκωνε τη σύγκρουση και θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ.

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας μετριάζουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και μειώνουν τα στοιχήματα για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ ο χρυσός θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως επηρεάζουν το μη αποδοτικό μέταλλο.

Εν αναμονή της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη, με το 66% των εμπόρων να αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με στοιχεία της CME FedWatch.

Ωστόσο, εκτιμούν περίπου 79% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες των ΗΠΑ για τον Ιούνιο, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Εν τω μεταξύ, οι καθαρές εισαγωγές χρυσού της Κίνας μέσω του Χονγκ Κονγκ υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, αλλά μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής και Στατιστικής του Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα.

Το ασήμι spot αυξήθηκε κατά 1,3% στα 58,92 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,3% στα 1.625,31 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 3,4% στα 1.285,79 δολάρια.