Lavipharm: Τιμή-στόχος 2,08 ευρώ από την Optima Bank – Γιατί βλέπει περιθώριο ανόδου 43%

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Περιθώριο ανόδου 43,4% για τη μετοχή της Lavipharm «βλέπει» η Optima Bank, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εισηγμένης με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο τα 2,08 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Optima Bank, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται στην αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, ο οποίος στηρίζεται τόσο στην οργανική μεγέθυνση όσο και στις εξαγορές, στις διεθνείς συνεργασίες και στην αξιοποίηση της παραγωγικής της βάσης.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η περίοδος 2025-2030 θα χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη

Η Optima χαρακτηρίζει τη Lavipharm ως μια από τις λίγες μικρές εισηγμένες του κλάδου που συνδυάζουν παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνή παρουσία. Κατά την ανάλυση, η επιστροφή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου το 2022 σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή πορείας, η οποία πλέον αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά μεγέθη όσο και στη στρατηγική της.

Οι μοχλοί ανάπτυξης της Lavipharm

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η περίοδος 2025-2030 θα χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των ακαθάριστων πωλήσεων 25,9%, αύξηση του EBITDA κατά 34,5% ετησίως και ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας κατά 59,2%, καθώς οι οικονομίες κλίμακας και η καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας θα διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, οι επενδυτικές ανάγκες αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις τόσο για μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους όσο και για περαιτέρω αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου η Optima αναμένει αύξηση πωλήσεων περίπου 24%, ακόμη και πριν από την ουσιαστική συνεισφορά του Durogesic.

Πέρα από το Durogesic, η Optima εντοπίζει σημαντικές προοπτικές στη συνεργασία με την Tikun Olam Europe για τη φαρμακευτική κάνναβη, μέσω της οποίας η Lavipharm διαθέτει το πρώτο ελληνικής παραγωγής σχετικό φαρμακευτικό προϊόν

Το «game changer» Durogesic

Καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική ιστορία της Lavipharm αποδίδεται στην εξαγορά των δικαιωμάτων του Durogesic, του διαδερμικού αναλγητικού προϊόντος για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου.

Η συμφωνία καλύπτει 24 χώρες και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, μπορεί να προσθέσει περίπου 37 εκατ. ευρώ ετήσιων πωλήσεων, με περιθώριο EBITDA που προσεγγίζει το 60% όταν η παραγωγή μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση των εσόδων άνω του 60% και εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περισσότερο από 150%.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Lavipharm, αξιοποιεί καλύτερα τις υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις και δημιουργεί ισχυρότερη βάση για νέες εξαγορές και συνεργασίες στο μέλλον.

Κάνναβη, Betaoctine και διεθνείς συνεργασίες

Πέρα από το Durogesic, η Optima εντοπίζει σημαντικές προοπτικές στη συνεργασία με την Tikun Olam Europe για τη φαρμακευτική κάνναβη, μέσω της οποίας η Lavipharm διαθέτει το πρώτο ελληνικής παραγωγής σχετικό φαρμακευτικό προϊόν, αποκτώντας πλεονέκτημα σε μια αγορά που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η συμφωνία με την iNova Pharmaceuticals για το αντισηπτικό Betaoctine, το οποίο μπορεί να διατεθεί σε έως και 60 χώρες. Για την υποστήριξη της παραγωγής, η Lavipharm επενδύει σε νέα γραμμή εμφιάλωσης, αυξάνοντας τη δυναμικότητά της από περίπου 3,5 εκατ. σε 20 εκατ. φιάλες ετησίως, ενώ παράλληλα ενισχύει την τεχνολογική της βάση με νέο εξοπλισμό για τα διαδερμικά επιθέματα.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, την αποεπένδυση από δραστηριότητες χαμηλότερης αξίας και τη στροφή προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και από την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και ανάπτυξης νέων προϊόντων.