Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα – Πάνω από 320.000 οι εκτοπισμένοι

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Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία, με την κατάσταση να επιδεινώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Περισσότεροι από 320.000 κάτοικοι και τουρίστες και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλύματά τους, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι υπέρ των πυροσβεστών, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ένας ακόμη καύσωνας βρίσκεται προ των πυλών.

Στην Ισπανία, οι φλόγες έχουν καταστρέψει πάνω από 50.000 εκτάρια στην Άβιλα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αυξανόμενη έντασή τους να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Οι πυρκαγιές απειλούν το Μπορντό

Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό, στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας.

Ειδικότερα, η φωτιά έχει καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πόλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Κυριακή το βράδυ.

«Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου», είπε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπορντό εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους εκκένωσης της πόλης, δήλωσε εκπρόσωπος στο Sky News, καθώς «αυτή τη στιγμή μελετά σενάρια για όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η πυρκαγιά».

🔴 Gironde : images aériennes impressionnantes

Depuis un Canadair engagé sur zone, la vidéo révèle un front de feu massif à 15 km de Bordeaux, au-dessus de Le Temple.

La progression des #Incendies 🔥 en #Gironde 🌴 reste fulgurante. ➡️ 42 000 ha détruits

➡️ 220 000 évacués pic.twitter.com/46H4JE4rGR — Actu Aero /// (@AAF_Aviation) July 26, 2026

Να σημειωθεί ότι καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν, η αστυνομία έκανε έρευνες πόρτα-πόρτα όλη τη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστάς, εκκενώνοντας τους κατοίκους ένα σπίτι τη φορά.

Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν πόρτες στο σκοτάδι και να παροτρύνουν τους ανθρώπους να φύγουν.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τη χώρα προέβλεπαν ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές από την Τρίτη.

Εκκενώνονται τα ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Η ξενοδοχειακή ζώνη του αεροδρομίου του Μπορντό έχει εκκενωθεί μέχρι νεωτέρας, καθώς μαίνονται πυρκαγιές που απειλούν την πόλη , αν και το ίδιο το αεροδρόμιο παραμένει σε λειτουργία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το αεροδρόμιο τη νύχτα, ανέφερε ότι όσο οι πτήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν, δεν μπορεί να παρασχεθεί κατάλυμα στο ίδιο το αεροδρόμιο, το οποίο κλείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να κοιτάξουν έξω από τις εκκενωμένες περιοχές ή στο Parc des Expositions.

Γιγαντιαία καταιγίδα πυρκαγιάς

Η κύρια πυρκαγιά της Γαλλίας στην περιοχή της Ζιρόντ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου «πυροσωρητείες» – μια γιγαντιαία καταιγίδα πυρκαγιάς που τροφοδοτείται από τους δικούς της ανέμους και κεραυνούς, δήλωσε η Εθνική Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Γαλλίας (FNSPF).