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Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα – Πάνω από 320.000 οι εκτοπισμένοι

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία μάχονται με σφοδρές πυρκαγιές ενώ οι προβλέψεις για ένα ακόμη κύμα καύσωνα στη νοτιοδυτική Γαλλία απειλούν να δυσχεράνουν τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών. Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί επίσης στην Ιταλία και την Σκωτία

Επικαιρότητα 27.07.2026, 10:30
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Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα – Πάνω από 320.000 οι εκτοπισμένοι
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Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία, με την κατάσταση να επιδεινώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Περισσότεροι από 320.000 κάτοικοι και τουρίστες και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλύματά τους, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι υπέρ των πυροσβεστών, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ένας ακόμη καύσωνας βρίσκεται προ των πυλών.

Στην Ισπανία, οι φλόγες έχουν καταστρέψει πάνω από 50.000 εκτάρια στην Άβιλα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αυξανόμενη έντασή τους να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Οι πυρκαγιές απειλούν το Μπορντό

Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό, στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας.

Ειδικότερα, η φωτιά έχει καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πόλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Κυριακή το βράδυ.

«Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου», είπε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπορντό εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους εκκένωσης της πόλης, δήλωσε εκπρόσωπος στο Sky News, καθώς «αυτή τη στιγμή μελετά σενάρια για όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η πυρκαγιά».

Να σημειωθεί ότι καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν, η αστυνομία έκανε έρευνες πόρτα-πόρτα όλη τη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστάς, εκκενώνοντας τους κατοίκους ένα σπίτι τη φορά.

Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν πόρτες στο σκοτάδι και να παροτρύνουν τους ανθρώπους να φύγουν.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τη χώρα προέβλεπαν ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές από την Τρίτη.

Εκκενώνονται τα ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Η ξενοδοχειακή ζώνη του αεροδρομίου του Μπορντό έχει εκκενωθεί μέχρι νεωτέρας, καθώς μαίνονται πυρκαγιές που απειλούν την πόλη , αν και το ίδιο το αεροδρόμιο παραμένει σε λειτουργία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το αεροδρόμιο τη νύχτα, ανέφερε ότι όσο οι πτήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν, δεν μπορεί να παρασχεθεί κατάλυμα στο ίδιο το αεροδρόμιο, το οποίο κλείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να κοιτάξουν έξω από τις εκκενωμένες περιοχές ή στο Parc des Expositions.

Γιγαντιαία καταιγίδα πυρκαγιάς

Η κύρια πυρκαγιά της Γαλλίας στην περιοχή της Ζιρόντ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου «πυροσωρητείες» – μια γιγαντιαία καταιγίδα πυρκαγιάς που τροφοδοτείται από τους δικούς της ανέμους και κεραυνούς, δήλωσε η Εθνική Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Γαλλίας (FNSPF).

Μια λήψη από drone δείχνει καμένα σπίτια σε μια περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά, στο Le Porge της Gironde, εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών ξηρασίας μετά από ένα κύμα καύσωνα και ελλείψεις νερού σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξαπλωθεί η φωτιά, το μέτωπο της φωτιάς μετατοπίζεται συνεχώς. Δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε άμεσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Έρικ Μπροκάρντι.

«Είναι ένα σενάριο Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», είπε.

Πρόσθεσε ότι για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, θα χρειαστεί να βρέχει «έντονα για τρεις ημέρες» ή να την κατευθύνουν οι πυροσβέστες προς ένα μέρος όπου μπορεί να σβήσει μόνη της, όπως η θάλασσα.

Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει σοβαρά τη Γαλλία. Περίπου 42.000 εκτάρια έχουν καεί στα νοτιοδυτικά, σε μια από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχή του έτους, περίπου 98.000 εκτάρια έχουν καεί.

Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Ισπανία

Εν τω μεταξύ, οι πυροσβέστες στην Ισπανία μάχονται με μια νέα πυρκαγιά την Κυριακή κοντά στην ανατολική παράκτια πόλη της Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Πιλάρ Μπερνάμπε, εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαλένθια, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν «πολύ έντονη» και οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν.

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