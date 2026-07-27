Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα

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Ολοκληρώθηκε η εξαγορά ενός σημαντικού εμπορικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας από τη Sirec Energy.

Πρόκειται για ένα εξαώροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 8.047 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 1970 και διαθέτει σήμερα ενεργειακή κλάση Ε. Το ακίνητο βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 14–18, δίπλα στον εμβληματικό Πύργο Αθηνών, και πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως και να επανατοποθετηθεί στην αγορά ως κτίριο γραφείων κατηγορίας Grade A με πιστοποίηση LEED Gold, απευθυνόμενο σε θεσμικούς μισθωτές υψηλών προδιαγραφών.

Η επένδυση αυτή, με συνολική αξία ανάπτυξης (Gross Development Value) περίπου €40 εκατ., πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της Sirec Energy για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων. Παράλληλα, συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, το οποίο ευθύνεται για περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας.

Αντί της κατεδάφισης και της εκ νέου κατασκευής, η επένδυση διατηρεί τον βασικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ενισχύοντας τον και αντικαθιστώντας πλήρως τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και το κέλυφος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που συνεπάγεται μια νέα κατασκευή, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής

απόδοσης του ακινήτου.

Το έργο της Μεσογείων αποτελεί τη δεύτερη κοινή επένδυση της Sirec Energy και της Blend Development. Οι δύο εταιρείες είχαν προηγουμένως συνεργαστεί στο έργο της Σταδίου, όπου ένα παλαιό κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής brown-to-green, σε ξενοδοχειακή μονάδα 129 δωματίων με πιστοποίηση LEED Gold. Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει την κοινή τους πεποίθηση στις δυνατότητες της στρατηγικής brown-to-green και την επιτυχημένη εφαρμογή της σε διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων.

Ο κ. Ευάγγελος Μπάρδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Partner της Sirec Energy, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης. Η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας. Εμπορικά ακίνητα αυτού του τύπου, τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης του Υπουργείου, απαιτούν σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμισή τους και η Sirec Energy σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει δυναμικά στον συγκεκριμένο τομέα».

Ο κ. Πάρις Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Blend Development, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε αυτή τη σύνθετη συναλλαγή, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να επαναξιοποιήσουμε το κτίριο με τρόπο βιώσιμο, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αναγέννηση του κέντρου της Αθήνας. Οι σύγχρονοι χώροι γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυτού του μεγέθους είναι περιορισμένοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε ένα ακίνητο με τόσο σημαντικές δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης».