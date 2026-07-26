Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Μάικλ Μπέρι δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο άνθρωπος που σόρταρε την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ προβλέποντας την κατάρρευση της το 2οο8 αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Σήμερα προειδοποιεί ακόμη μια φορά για την Wall Street.

Ο επενδυτής που ήταν η έμπνευση για την ταινία The Big Short έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έρχεται το τέλος του μακροχρόνιου ράλι στην Wall Street, με τις μετοχές να βυθίζονται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, συνέχισε να κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τμήματα της αγοράς – ιδιαίτερα για την άνοδο των μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα τελευταία bearish στοιχήματά του εναντίον ορισμένων ονομάτων τεχνολογίας υψηλού προφίλ υπογράμμισαν την πεποίθησή του ότι ο ενθουσιασμός των επενδυτών μπορεί να έχει ωθήσει ορισμένες αποτιμήσεις πολύ μακριά.

Όμως ο Μπέρι δεν προειδοποιεί απλώς για μια κατάρρευση αλλά για μια κατάσταση που οδηγεί σε τύφλωση.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Substack , υποστήριξε ότι η βιασύνη για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει οδηγήσει τους επενδυτές να παραβλέπουν καθιερωμένες εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Το deja vu του Μπέρι

Συνέκρινε την κατάσταση με τις ευκαιρίες που βρήκε αφότου άρχισε να ξετυλίγεται η φούσκα των dot-com, λέγοντας ότι «αποκτούσε υπομονετικά» εταιρείες από τις οποίες η αγορά είχε απομακρυνθεί. Σε μια προηγούμενη ανάρτηση στο Substack, ο Μπέρι είπε ότι ένιωσε deja vu όσον αφορά την αγορά. «Το ότι το είχα ζήσει αυτό πριν, ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό» έγραψε.

«Ο δείκτης NASDAQ 100, πλήρης αναστροφή… Προβλέπω κάτι. Η αγορά έχει ξεπεράσει τα όρια.»

Ένας από τους λόγους για την απαισιόδοξή του στάση είναι η ομοιότητα μεταξύ της σημερινής αγοράς και των τελευταίων σταδίων της φούσκας των dot-com. Οι επενδυτές, πρόσθεσε, αγνοούν τα οικονομικά στοιχεία και τα παγκόσμια γεγονότα για να επικεντρωθούν μόνο σε ένα πράγμα: την τεχνητή νοημοσύνη, στην περίπτωση αυτή.

«Αδιάκοπη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Κανείς δεν μιλάει για τίποτα άλλο όλη την ημέρα», έγραψε αφού άκουσε οικονομική ραδιοφωνική κάλυψη κατά τη διάρκεια ενός μακρύ ταξιδιού με αυτοκίνητο.

«Οι μετοχές δεν ανεβαίνουν ή πέφτουν λόγω της απασχόλησης ή του κλίματος των καταναλωτών. Ανεβαίνουν κατακόρυφα επειδή έχουν ανεβεί κατακόρυφα. Με βάση μια θεωρία δύο γραμμάτων που όλοι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «μοιάζει με τους τελευταίους μήνες της φούσκας του 1999-2000».

Το αγόρι που φώναζε λύκος

Δεν είναι ο μόνος που αμφισβητεί αν το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεπεράσει τα όρια. Άλλοι βετεράνοι της αγοράς έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ωθήσει τεχνολογικές μετοχές σε υψηλές αποτιμήσεις. Η πρόκληση, όπως πάντα στη Wall Street, είναι να γνωρίζουμε αν μια διόρθωση είναι προ των πυλών – ή αν είναι ακόμα χρόνια μακριά. Ωστόσο, η πρόβλεψη των φούσκες της αγοράς είναι πολύ πιο εύκολη από την ακριβή πρόβλεψη του πότε θα σκάσουν.

Και ενώ το 2008 τον έκανε διάσημο, οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του Μπέρι δεν έχουν πάντα υλοποιηθεί στο χρονοδιάγραμμα που περίμενε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε στην ανάρτησή του ότι έχει προβλέψει λανθασμένα τις καταρρεύσεις της αγοράς στο παρελθόν. Συνέκρινε το bitcoin με την αγορά κατοικίας τον Μάρτιο του 2021. Τρεις μήνες αργότερα, προειδοποίησε για μια τεράστια φούσκα και μια επικείμενη κατάρρευση της αγοράς που, όπως είπε, θα ήταν η χειρότερη στην ιστορία. Καμία από αυτές τις καταρρεύσεις δεν συνέβη. Ο Μπέρι νέλαβε την ευθύνη για αυτό στην ανάρτησή του επισημαίνοντας ωστόσο το ιστορικό του.