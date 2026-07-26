 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Wall Street 26.07.2026, 15:16
Σχολιάστε
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Μάικλ Μπέρι δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο άνθρωπος που σόρταρε την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ προβλέποντας την κατάρρευση της το 2οο8 αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Σήμερα προειδοποιεί ακόμη μια φορά για την Wall Street.

Ο επενδυτής που ήταν η έμπνευση για την ταινία The Big Short έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έρχεται το τέλος του μακροχρόνιου ράλι στην Wall Street, με τις μετοχές να βυθίζονται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, συνέχισε να κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τμήματα της αγοράς – ιδιαίτερα για την άνοδο των μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα τελευταία bearish στοιχήματά του εναντίον ορισμένων ονομάτων τεχνολογίας υψηλού προφίλ υπογράμμισαν την πεποίθησή του ότι ο ενθουσιασμός των επενδυτών μπορεί να έχει ωθήσει ορισμένες αποτιμήσεις πολύ μακριά.

Όμως ο Μπέρι δεν προειδοποιεί απλώς για μια κατάρρευση αλλά για μια κατάσταση που οδηγεί σε τύφλωση.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Substack , υποστήριξε ότι η βιασύνη για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει οδηγήσει τους επενδυτές να παραβλέπουν καθιερωμένες εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Το deja vu του Μπέρι

Συνέκρινε την κατάσταση με τις ευκαιρίες που βρήκε αφότου άρχισε να ξετυλίγεται η φούσκα των dot-com, λέγοντας ότι «αποκτούσε υπομονετικά» εταιρείες από τις οποίες η αγορά είχε απομακρυνθεί. Σε μια προηγούμενη ανάρτηση στο Substack, ο Μπέρι είπε ότι ένιωσε deja vu όσον αφορά την αγορά. «Το ότι το είχα ζήσει αυτό πριν, ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό» έγραψε.

«Ο δείκτης NASDAQ 100, πλήρης αναστροφή… Προβλέπω κάτι. Η αγορά έχει ξεπεράσει τα όρια.»

Ένας από τους λόγους για την απαισιόδοξή του στάση είναι η ομοιότητα μεταξύ της σημερινής αγοράς και των τελευταίων σταδίων της φούσκας των dot-com. Οι επενδυτές, πρόσθεσε, αγνοούν τα οικονομικά στοιχεία και τα παγκόσμια γεγονότα για να επικεντρωθούν μόνο σε ένα πράγμα:  την τεχνητή νοημοσύνη, στην περίπτωση αυτή.

«Αδιάκοπη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Κανείς δεν μιλάει για τίποτα άλλο όλη την ημέρα», έγραψε αφού άκουσε οικονομική ραδιοφωνική κάλυψη κατά τη διάρκεια ενός μακρύ ταξιδιού με αυτοκίνητο.

«Οι μετοχές δεν ανεβαίνουν ή πέφτουν λόγω της απασχόλησης ή του κλίματος των καταναλωτών. Ανεβαίνουν κατακόρυφα επειδή έχουν ανεβεί κατακόρυφα. Με βάση μια θεωρία δύο γραμμάτων που όλοι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «μοιάζει με τους τελευταίους μήνες της φούσκας του 1999-2000».

Το αγόρι που φώναζε λύκος

Δεν είναι ο μόνος που αμφισβητεί αν το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεπεράσει τα όρια. Άλλοι βετεράνοι της αγοράς έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ωθήσει τεχνολογικές μετοχές σε υψηλές αποτιμήσεις. Η πρόκληση, όπως πάντα στη Wall Street, είναι να γνωρίζουμε αν μια διόρθωση είναι προ των πυλών – ή αν είναι ακόμα χρόνια μακριά. Ωστόσο, η πρόβλεψη των φούσκες της αγοράς είναι πολύ πιο εύκολη από την ακριβή πρόβλεψη του πότε θα σκάσουν.

Και ενώ το 2008 τον έκανε διάσημο, οι  πρόσφατες προειδοποιήσεις του  Μπέρι δεν έχουν πάντα υλοποιηθεί στο χρονοδιάγραμμα που περίμενε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε στην ανάρτησή του ότι έχει προβλέψει λανθασμένα τις καταρρεύσεις της αγοράς στο παρελθόν. Συνέκρινε το bitcoin με την αγορά κατοικίας τον Μάρτιο του 2021. Τρεις μήνες αργότερα, προειδοποίησε για μια τεράστια φούσκα και μια επικείμενη κατάρρευση της αγοράς που, όπως είπε, θα ήταν η χειρότερη στην ιστορία. Καμία από αυτές τις καταρρεύσεις δεν συνέβη. Ο Μπέρι νέλαβε την ευθύνη για αυτό στην ανάρτησή του επισημαίνοντας ωστόσο το ιστορικό του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών
Καφές: Οι χώρες που καταναλώνουν τον περισσότερο και οι θεριακλήδες κάτοικοι
Commodities

Ποιες χώρες καταναλώνουν τον περισσότερο καφέ
Τζέιμι Ντίμον: Τι σχεδιάζει να κάνει μετά την αποχώρησή του από την JPMorgan
Wall Street

Ο Ντίμον μετά την JPMorgan – Βιβλία, διδασκαλία και... media
Κίνα: Ερευνα για διαφθορά σε πρώην αξιωματούχο της αρχής κινητών αξιών
World

Νέα έρευνα στην Κίνα για διαφθορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.
World

Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.

Οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα κυριαρχούν στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Wall Street
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Καφές: Οι χώρες που καταναλώνουν τον περισσότερο και οι θεριακλήδες κάτοικοι
Commodities

Ποιες χώρες καταναλώνουν τον περισσότερο καφέ

Ο καφές παραμένει το δεύτερο περισσότερο διακινούμενο εμπόρευμα παγκοσμίως, με την Ελλάδα να βρίκσεται στις ψηλότερες θέσεις στην κατανάλωση ανά κάτοικο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζέιμι Ντίμον: Τι σχεδιάζει να κάνει μετά την αποχώρησή του από την JPMorgan
Wall Street

Ο Ντίμον μετά την JPMorgan – Βιβλία, διδασκαλία και... media

Ο ισχυρός άνδρας της Wall Street Τζέιμι Ντίμον αποκλείει εμμέσως την ενασχόλησή του με την πολιτική, την ώρα που η JPMorgan προετοιμάζει τη διαδοχή του

Γιώργος Μανέττας
Κίνα: Ερευνα για διαφθορά σε πρώην αξιωματούχο της αρχής κινητών αξιών
World

Νέα έρευνα στην Κίνα για διαφθορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Η νέα έρευνα διευρύνει τον κατάλογο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του χρηματοπιστωτικού τομέα που ενεπλάκησαν στην σαρωτική εκστρατεία της Κίνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού στις ευρωαγορές

Σχεδόν το 60% της ανόδου του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές

Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά

Δεύτερη εβδομάδα εκροών για τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Latest News
Βρετανία: Ετοιμος να αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Αντι Μπέρναμ
World

Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη στο BBC o Αντι Μπέρναμ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Βρετανία μεταξύ άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, επειδή δεν συμβάλλει στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Καύσιμα: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων με την τιμή της βενζίνης να «καίει»
Economy

Κορύφωση εξόδου αδειούχων με την τιμή της βενζίνης να «καίει»

Κορύφωση της θερινής εξόδου υπό το βάρος μιας πάντα επώδυνης παραμέτρου: της υψηλής τιμής των καυσίμων

Αεροπορικές εταιρείες: Αναστέλλουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή λόγω των νέων συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
World

Αναστολή πτήσεων στη Μ. Ανατολή λόγω επανέναρξης του πολέμου

Οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες διαταραχές, ενώ οι διεθνείς αερομεταφορείς καθυστερούν την επιστροφή στον Κόλπο

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας
Επικαιρότητα

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας

Καταδίκη του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα απο τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε εκδήλωση για την 73η επέτειο της κουβανικής επανάστασης

Λούλα: «Λάθος» οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ – Τι έγραψε στην Washington Post
Επικαιρότητα

«Λάθος» οι νέοι δασμοί - Πυρά Λούλα σε Τραμπ μέσω... Washington Post

Το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε αγαθά και υπηρεσίες ανήλθε σε 428 δισ. δολάρια επί 15 έτη

Ιράν: Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις «για να δώσει χώρο στη διπλωματία» – Και γιατί τελειώνουν τα πυρομαχικά
Κόσμος

Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις στο Ιράν - Αιτία η διπλωματία και τα... πυρομαχικά

Διπλωμάτης δήλωσε ότι η παύση των επιθέσεων στο Ιράν έγινε για να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία. Άλλες πηγές λένε ότι Βανς και Κέιν τον συγκρατούν, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Υπέρ των μοντέλων AI ανοιχτού κώδικα Nvidia, Microsoft και IBM

Τα ανοιχτά μοντέλα ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία, έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ στο X

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσιμα: Άρον, άρον… επιδότηση στο ντίζελ – Φρένο στο Fuel Pass
Πετρέλαιο

Άρον, άρον... επιδότηση στο ντίζελ - Φρένο στο Fuel Pass

Οι τιμές στα καύσιμα καίνε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις - Τρέχει... το Μαξίμου με πυροσβεστική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Χρήστος Κολώνας
Shein: Kαθαρά έσοδα πάνω από 2 δισ. ενόψει της IPO στο Χονγκ Κονγκ
World

Στα 2 δισ. τα έσοδα της Shein - Αντίστροφη μέτρηση για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 8% το 2025, φτάνοντας τα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Κουβέιτ: Συμφωνία μίσθωσης 16 δισ. δολ. για δίκτυο αγωγών πετρελαίου
World

Συμφωνία μίσθωσης 16 δισ. δολ. για δίκτυο αγωγών πετρελαίου απο την KPC

Η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει σημειωθεί ποτέ στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την KPC (Kuwait Petroleum Corporation)

Warner Bros: Αγωγή κατά Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών
World

Στα... μαχαίρια Warner - Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών

H αγωγή της Warner Bros ισχυρίζεται ότι η Amazon «επιδιώκει βεβιασμένα να αποσπάσει έναν αριθμό συμβεβλημένων υπαλλήλων»

Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»
World

Μασκ για δημόσιο χρέος: Να φορολογηθούν όλοι «μέχρι τελικής πτώσης»

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν όσους φόρους κι αν πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
Τεχνολογία

Επενδύσεις 210 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων στη Γαλλία

Σύμφωνα με σχετική μελέτη στη Γαλλία οι επενδυσεις σε data centers θα απαιτήσουν επενδύσεις 210 δισ. ευρώ έως το 2035

Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 

Πώς κινήθηκαν οι ξένες αφίξεις την τριετία 2023-2025 - Ο ρόλος της Ευρώπης και οι τρίτες χώρες 

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies