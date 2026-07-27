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FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και στην προστασία της διεθνούς φήμης του τονίζει η FresHellas

AGRO 27.07.2026, 10:38
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FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου
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Την έντονη αντίθεσή της σε πρόταση για την κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής των ακτινιδίων εκφράζει η FresHellas – Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Συσκευασίας και Τυποποίησης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών, με επιστολή της προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η FresHellas επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επί σειρά ετών και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου, στην προστασία της διεθνούς φήμης του και στην εύρυθμη λειτουργία της εμπορίας του.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, ενδεχόμενη κατάργηση της ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη συγκομιδή καρπών που δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη φυσιολογική ωρίμανση, στη διακίνηση προϊόντων με υποβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, εκφράζεται η ανησυχία ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των ξένων αγοραστών, να πλήξει την αξιοπιστία του ελληνικού ακτινιδίου στις διεθνείς αγορές και να δυσχεράνει την άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι ζητά η FresHellas από το υπουργείο

Η FresHellas ζητά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • να απορρίψει την πρόταση κατάργησης της θεσμοθετημένης ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής,
  • να διατηρήσει σε ισχύ το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο,
  • να ενισχύσει τους ελέγχους για την αποτροπή της πρόωρης συγκομιδής και διακίνησης ανώριμων καρπών,
  • και να προηγείται ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς του κλάδου πριν από οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος πλαισίου.

Η προστασία της ποιότητας και της διεθνούς εικόνας του ελληνικού ακτινιδίου αποτελεί, για τη FresHellas, βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δυναμικής του προϊόντος

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