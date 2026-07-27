Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή

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Στη διανομή μερίσματος χρήσης 2025 μεικτού ποσού €0,045 ανά μετοχή προχωρά η Qualco.

Ημερομηνία έναρξης της καταβολής από την Παρασκευή, 28.08.2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ανακοίνωση

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου Qualco Group, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,04275 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 24.08.2026, οπότε και οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Τρίτη, 25. 08.2026 (Record Date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 28.08.2026 μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς , ως εξής:

– 1.1 Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

– 1.2 Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.