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Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Business 26.07.2026, 08:00
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Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Πιο επιλεκτικός είναι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής, αφού κινείται με γνώμονα την εξοικονόμηση χρημάτων και την αναζήτηση ποιότητας.

Μάλιστα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα, έναντι 50% στην ΕΕ, και να στραφεί σε πιο οικονομικά προϊόντα. Ενεργή θα παραμείνει και η αναζήτηση προσφορών, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της McKinsey & Company για την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία ακόμη πηγή ανησυχίας για τις βιομηχανίες του κλάδου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι καύσωνες και η ξηρασία θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό των τροφίμων κατά περίπου 0,4 έως 0,9 ποσοστιαίες μονάδες – μια επίπτωση που έχει τη δυνατότητα να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων απαντάνε με στρατηγικές κινήσεις που εκτείνονται από τις επενδύσεις στην ανθεκτικότητα της παραγωγής τους και το λανσάρισμα ανταγωνιστικών προϊόντων εγχώρια αλλά στην διεθνή αγορά μέχρι την αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

Με το βλέμμα στις εξαγωγές η ΜΕΒΓΑΛ

Στον απόηχο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και των προβλημάτων που καταγράφηκαν σε βασικές παραγωγικές περιοχές της χώρας, η ελληνική φέτα βρίσκεται μπροστά σε μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών, ανέφερε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΔΟΦ) Μιχάλης Σαράντης από το βήμα του Dairy Conference.

Παρά τα προβλήματα, η φέτα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής αγροδιατροφής. Σύμφωνα με τον κ. Σαράντη, η συνολική συμβολή του προϊόντος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΕΒΓΑΛ έχει στα σκαριά ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Βιομηχανίες τροφίμων

Πιο ειδικά, η Μαίρη Χατζάκου ανέφερε στο 7ο ΟΤ FORUM ότι η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιό της (στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης) στην καρδιά της γαλακτοπαραγωγικής ζώνης της χώρας.

Πρόκειται για μία επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ η επιλογή της τοποθεσίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς εκεί συγκεντρώνεται τόσο η παραγωγή αγελαδινού όσο και πρόβειου γάλακτος, των δύο βασικών πρώτων υλών για προϊόντα με έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα.

Αναμένεται ότι η νέα μονάδα θα αυξήσει θεαματικά τη δυναμικότητα παραγωγής, -συγκεκριμένα θα την τριπλασιάσει- επιτρέποντας στη ΜΕΒΓΑΛ να ανταποκριθεί στη ζήτηση που καταγράφεται για το ελληνικό γιαούρτι αλλά και τη φέτα.

Στη βιωσιμότητα ποντάρει η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Σε σύγχρονες καλλιεργητικές υποδομές που αυξάνουν την ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής επένδυσε πρόσφατα η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρεία παραγωγής ορεκτικών από ελληνικές πρώτες ύλες.

Η επένδυση αφορά στη δημιουργία ενός νέου διχτυοκηπίου έκτασης 30.000 τ.μ. στην Καρδίτσα, με το ύψος της να ανέρχεται στα 350 χιλ. ευρώ, ενώ αποτελεί την πρώτη εφαρμογή πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας πιπεριάς σε διχτυοκήπιο αυτής της κλίμακας και τεχνολογίας.

Βιομηχανίες τροφίμων

Με την κίνηση αυτή η εταιρεία ποντάρει σε μια πιο βιώσιμη αγροτική παραγωγή μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, επιχειρεί να διασφαλίσει ποιοτικές ελληνικές πρώτες ύλες και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Γιατί η Agrino στρέφεται σε υγιεινά σνακς

Ηγετική θέση στην κατηγορία των ρυζογκοφρετών κατέχει η Agrino, με το συνολικό μερίδιο που έχει στην αγορά να υπερβαίνει το 60% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Την ίδια στιγμή, η σειρά chips από ρύζι και όσπρια διατήρησε την ανοδική της τροχιά, σημειώνοντας σημαντική άνοδο των πωλήσεων κατά το δεύτερο έτος παρουσίας της στην αγορά και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των healthy snacks.

Η επιλογή της εταιρείας να λανσάρει τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς επιλογές υγιεινής διατροφής (36% έναντι 31%). Μάλιστα, η τάση είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες και ιδιαίτερα στη Gen Z.

Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey & Company για την Ελλάδα, η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε φρέσκα προϊόντα και επιλογές υψηλής πρωτεΐνης ή χαμηλών θερμίδων, ενώ τα βιολογικά και φυτικά προϊόντα παραμένουν niche κατηγορίες.

Θεόνη: Στρατηγική επένδυση σε logistic center

Σε μια συνθήκη γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Θεόνη επενδύει στα logistics και σε νέα προϊόντα, με σκοπό τη μείωση κόστους και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά φυσικού μεταλλικού νερού.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, το νέο κέντρο logistics που εγκαινιάστηκε το 2205 στην Καρδίτσα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, μειώνοντας παράλληλα λειτουργικά κόστη και χρόνους παράδοσης.

Βιομηχανίες τροφίμων

Φυσικά δεν μένει εκτός κάδρου ο εμπλουτισμός του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Η Θεόνη θα συνεχίσει και το 2026 το σερί εμπλουτισμού του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, ακολουθώντας τα βήματα του 2025, όπου λάνσαρε τρία νέα προϊόντα –750ml Glass Still, 750ml Glass Sparkling, 2lt Carton

Όπως ανέφερε η εταιρεία, τα εν λόγω εντάχθηκαν επιτυχώς στην αγορά, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.

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