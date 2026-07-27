Το crash test των τραπεζών, ο «αντίπαλος» του Μαξίμου, ο Περιστέρης στο Προεδρικό Μέγαρο, το νέο deal από AKTOR, ο Mr Cooke στην Αθήνα και η σκυτάλη στη FED

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Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται από τις πιο κρίσιμες του καλοκαιριού για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Tα βλέμματα στρέφονται στα αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Η Πειραιώς ανοίγει τον κύκλο μεθαύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, ακολουθούν μία ημέρα αργότερα η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα και στις 31 Ιουλίου η Alpha Bank ολοκληρώνει τον κύκλο.

Χρηματιστηριακές πηγές επισημαίνουν στη στήλη ότι η αγορά δεν περιμένει εκπλήξεις ως προς την κερδοφορία.

Τα μηνύματα

Το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στα μηνύματα που θα στείλουν οι διοικήσεις για το δεύτερο εξάμηνο, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές της ενέργειας και η πορεία των επιτοκίων δημιουργούν ένα πιο σύνθετο περιβάλλον.

Παρά τη διόρθωση που προηγήθηκε στο Χρηματιστήριο, αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν ότι το ελληνικό τραπεζικό story εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στήριγμα των ξένων χαρτοφυλακίων.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η οργανική κερδοφορία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Η κερδοφορία…

Αρκετοί διαχειριστές θεωρούν πως τα αποτελέσματα των τραπεζών θα λειτουργήσουν περισσότερο ως επιβεβαίωση του επενδυτικού αφηγήματος παρά ως αφορμή για μεγάλες αναθεωρήσεις αποτιμήσεων.

Εκείνο που θα αναζητήσουν είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους, η πορεία των προμηθειών, οι εκτιμήσεις για τις διανομές προς τους μετόχους αλλά και τα πρώτα σχόλια για το 2027.

Οι τραπεζίτες πάντως έχουν λόγους να είναι αισιόδοξοι. Η ελληνική οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται και η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια και τη νέα άνοδο των ενεργειακών τιμών.

…και το πολιτικό ρίσκο

Δεν αποκλείεται μάλιστα εάν δεν εκτροχιαστεί η κατάσταση οι τράπεζες να βγουν και κερδισμένες από την άνοδο των επιτοκίων.

Σταδιακά όμως στις τηλεδιασκέψεις θα μπαίνει και ένα νέο ερώτημα που θα αφορά τον πολιτικό κίνδυνο. Οι εκλογές πλησιάζουν και οι αναλυτές θα αρχίσουν να ζυγίζουν σενάρια, επιπτώσεις και ενδεχόμενες ανατροπές.

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ΔΕΘ και ακρίβεια

Οι προετοιμασίες για την 90η ΔΕΘ στο Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο συνεχίζονται.

Και ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για την τελευταία ΔΕΘ της κυβερνητικής θητείας του και αναμένεται να ανακοινώσει το καθιερωμένο πακέτο μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων των κοινωνικών στρωμάτων αλλά και της στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το κυβερνητικό αφήγημα έχει έναν όμως αντίπαλο… Την ακρίβεια και την κοινωνική δυσαρέσκεια…

Επιδοτήσεις…

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε χθες κυριακάτικα να αναγγείλει έξτρα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από το κράτος αυτή τη φορά.

Μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίζει την επιδότηση των 0,10 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων (0,05 ερώ ανά λίτρο) το σύνολο της ενίσχυσης θα ανέλθει στα 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Το μέτρο θα ισχύσει για όλον τον Αύγουστο.

… και συμφωνίες για μειώσεις τιμών

Πάντως από αυτήν την εβδομάδα ξεκινά και πιο εντατικά η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη τροφίμων και ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι σήμερα 27 Ιουλίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν στην Αρχή Εποπτείας της Αγορά αναλυτικά τις δεσμεύσεις τους για μειώσεις ανά κωδικό προϊόντος.

Η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά επιλέγει πυροσβεστικά μέτρα και μέτρα με ημερομηνία λήξεως… τα οποία θα αποτελέσουν ένα προσωρινό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια…

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Στο Προεδρικό Μέγαρο

Την περασμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη εκδήλωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Πλήθος προσκεκλημένων παραβρέθηκε στην εκδήλωση με εκπροσώπους του πολιτικού κυρίως και του οικονομικού κόσμου αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας να ανταλλάσσουν απόψεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η παρουσία του Γιώργου Περιστέρη

Στις παρουσίες που ξεχώρισαν στην εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν και αυτή του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος πριν από 24 ώρες στα Γρεβενά εγκαινίαζε παρουσία του πρωθυπουργού τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο Ε65.

Ένα έργο που πέρασε από 40 κύματα… και συνδέθηκε με την περιπέτεια της Ελλάδας στην εποχή των μνημονίων… Περίοδος κατά την οποία εκτός από την οικονομία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα δοκιμάστηκαν και θεσμοί…

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Δικαίωση

Ψήφο επενδυτικής εμπιστοσύνης έλαβε ο Όμιλος AKTOR με την επιτυχημένη έκβαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ο AKTOR άντλησε 650 εκατ. ευρώ και του προσφέρθηκαν 2,32 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά 3,6 φορές το κεφάλαιο που ζητούσε.

Διεθνή θεσμικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR όπως η BlackRock, η Fierra, η Norges, η Blackstone και το Omers, το μεγαλύτερο καναδικό pension fund. Την ίδια στιγμή, με επιτυχημένο τρόπο έκλεισε και το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου, πριν από αυτές τις συναλλαγές είχε πει χαρακτηριστικά στους μετόχους: «Από την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα δείτε έναν διαφορετικό AKTOR». Κι εννοούσε το αποτέλεσμα της ΑΜΚ και του ομολόγου σε συνδυασμό με τη νέα μετοχική σύνθεση και την υλοποίηση του επενδυτικού πράγματος.

Τo πρώτο deal μετά την ΑΜΚ

Πάντως, αυτό που πληροφορείται η στήλη είναι πως την ερχόμενη εβδομάδα εκτός από το καμπανάκι που θα χτυπήσει στο Euronext Athens ο Εξάρχου για την είσοδο των νέων μετοχών αναμένεται να ανακοινώσει και το πρώτο deal στη νέα σελίδα του Ομίλου.

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Ο κρίσιμος Σεπτέμβριος για τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε, όπως αναμενόταν, αμετάβλητα τα επιτόκια, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί τα εισερχόμενα στοιχεία μέχρι να διαμορφώσει σαφή εικόνα για τον πληθωρισμό.

Με γνώμονα πάντα την απόλυτη προσήλωσή της στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ανάλυση του Mohamed El-Erian, ο οποίος περιγράφει ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ, η άνοδος του πετρελαίου και οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες πληθωριστικές πιέσεις, δυσκολεύοντας το έργο των κεντρικών τραπεζών.

Ο Ελ Εριάν για την Fed

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Fed είναι πιθανότερο να διατηρήσει επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης αν οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν πιο επίμονες.

Στην αγορά, πάντως, αρκετοί επαγγελματίες θεωρούν ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στον Σεπτέμβριο. Η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ παραμένει ανοιχτή σε όλα τα… ενδεχόμενα, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών της ενέργειας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου.

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O Mr Cooke στην Αθήνα…

Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού εγκαινιάστηκε η νέα εποχή της Avramar. Ο ιδρυτής και ισχυρός άνδρας της καναδικής Cooke, Glenn Cooke, βρέθηκε στην Αθήνα, επιλέγοντας να δώσει προσωπικά το παρών σε δεξίωση που συνδιοργανώθηκε με την πρέσβειρα του Καναδά στην Ελλάδα, Sonya Thissen.

Η εκδήλωση μόνο τυπική δεν ήταν. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της Enterprise Greece, του Ελληνοκαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αλλά και συνεργάτες και προμηθευτές του ομίλου, σε μια συνάντηση που ερμηνεύθηκε από ανθρώπους της αγοράς ως το πρώτο δημόσιο μήνυμα της νέας ιδιοκτησίας για την επόμενη ημέρα της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών.

… και η νέα εποχή της Avramar

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ αποτυπώνουν την αναδιάταξη της διοικητικής πυραμίδας, καθώς το διοικητικό συμβούλιο διεύρυνε τις εξουσίες εκπροσώπησης, δίνοντας αντίστοιχες αρμοδιότητες στον Eugenio Eduardo Meschini.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Ο Meschini γνωρίζει την Avramar εκ των έσω, καθώς είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πριν αναλάβει την ηγεσία της Cooke Hellas.

Διαθέτει βαθιά γνώση των παραγωγικών μονάδων, της λειτουργίας του ομίλου και των διεθνών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν πώς θα μεταφραστεί αυτή η στρατηγική σε επενδύσεις, παραγωγή και εξαγωγές.