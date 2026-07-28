Ντόναλντ Τραμπ: Ξαναχτίζει το «δασμολογικό τείχος» του

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Όποιος πίστεψε ότι η εμβληματική εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να καταρρεύσει, όταν τον Φεβρουάριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι λεγόμενοι «δασμοί της Ημέρας της Απελευθέρωσης» του περασμένου έτους ήταν παράνομοι, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει.

Η κυβέρνηση στοχεύει να ξαναχτίσει το δασμολογικό της τείχος πάνω σε πιο σταθερά νομικά θεμέλια

Οι νέοι δασμοί, ύψους 10 έως 12,5%, που επιβλήθηκαν σε 60 εμπορικούς εταίρους και ανακοινώθηκαν την περασμένη Πέμπτη, αποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος δεν έχει εγκαταλείψει την πολιτική του, αλλά την οδηγεί σε μια νέα φάση. Η κυβέρνηση στοχεύει να ξαναχτίσει το δασμολογικό της τείχος πάνω σε πιο σταθερά νομικά θεμέλια, όπως εκτιμούν οι Financial Times. Τα τελευταία της μέτρα επανακαθόρισαν τη βάση αναφοράς — και θα ακολουθήσουν και άλλα.

Για όλα φταίει η… καταναγκαστική εργασία

Αφού το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τον Φεβρουάριο τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δασμοί δικαιολογούνταν από μια «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που προκλήθηκε από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τα προσωρινά μέτρα αντικατάστασης έληξαν την περασμένη εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος είχε προετοιμάσει νέους δασμούς εναντίον 60 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μεξικού και της Ιαπωνίας, βασιζόμενος πλέον στον ισχυρισμό ότι τα καθεστώτα εισαγωγών τους δεν είναι αρκετά αυστηρά όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία. Τα μέτρα φέρεται να είναι αποτέλεσμα τετράμηνης έρευνας των ΗΠΑ. Σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η ιδέα πως οι αγορές τους επιτρέπουν την καταναγκαστική εργασία είναι ψευδής και αδικαιολόγητη.

Η ίδια νομική βάση, το Άρθρο 301, είχε χρησιμοποιηθεί μια εβδομάδα νωρίτερα για την επιβολή δασμών 25% σε επιλεγμένες εισαγωγές από τη Βραζιλία. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τη Βραζιλία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε τομείς που κυμαίνονται από τις ηλεκτρονικές πληρωμές έως την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλοί στη Βραζιλία — η οποία είναι η μεγαλύτερη χαμένη από τους τελευταίους δασμούς — επισήμαναν, αντίθετα, τη διαμάχη του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Μια διαφορετική βάση, το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, χρησιμοποιήθηκε για να απειληθεί η επιβολή δασμών 50% σε πολλά προϊόντα από τον Καναδά. Η κίνηση αυτή φάνηκε να αποτελεί αντίποινα έναντι των αντιποίνων του Καναδά στους αρχικούς δασμούς του Τραμπ — και μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, αναφέρουν οι FT.

Μόλις τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον πόλεμο στο Ιράν να ωθεί εκ νέου προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, οι νέοι γύροι δασμών δεν φαίνονται καθόλου ως μια κίνηση φιλική προς τους ψηφοφόρους.

Νέος γύρος δασμών για 16 χώρες

Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η επιβολή περαιτέρω δασμών για συγκεκριμένες χώρες εναντίον 16 από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μετά από αμερικανική έρευνα σχετικά με τη «διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» — επίσης βάσει του Άρθρου 301. Αφού τα μέτρα της περασμένης εβδομάδας ανανέωσαν τη βάση αναφοράς, αυτό το επόμενο βήμα θα μπορούσε να επιτρέψει στην κυβέρνηση να επαναφέρει τα ανώτατα και κατώτατα όρια των αρχικών δασμών του Τραμπ.

Τι θα μπορούσε να περιορίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ αυτή τη φορά; Για τους ξένους εταίρους, η υποβολή υποθέσεων στον παραλυμένο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι πιθανώς μάταιη, τονίζουν οι FT.

Για χώρες που δεν διαθέτουν αντίκτυπο συγκρίσιμο, ας πούμε, με την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των σπάνιων γαιών, η λήψη αντιποίνων φαίνεται επίσης επικίνδυνη· τα μέτρα κατά του Καναδά φαίνεται να σηματοδοτούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 338 για να ανταποδώσει τα πυρά σε οποιαδήποτε κυβέρνηση επιχειρήσει να προβεί σε αντίποινα.

Ο ρόλος των αμερικανικών δικαστηρίων

Τα αμερικανικά δικαστήρια θα μπορούσαν και πάλι να αποδειχθούν καθοριστικά. Ωστόσο, το νέο κύριο όπλο της κυβέρνησης στον τομέα των δασμών, το Άρθρο 301, παρέχει όντως τη νομική εξουσία για τη λήψη μέτρων ανταπόδοσης κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ξένων χωρών. Όσο αμφίβολες και αν δημιουργούνται από τέτοιου είδους ισχυρισμούς, ορισμένοι αναλυτές υποδεικνύουν ότι τα αμερικανικά δικαστήρια θα επικεντρωθούν περισσότερο στο κατά πόσον τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία παρά στην ουσία της υπόθεσης.

Οι αγορές ομολόγων ενδέχεται επίσης να μην αποτελούν τόσο μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα όσο όταν είχαν πανικοβληθεί από τους δασμούς του Τραμπ πέρυσι. Ορισμένοι στην αγορά φαίνονται πλέον πιο ανήσυχοι για το τι θα συμβεί στα δισεκατομμύρια δολάρια των αναμενόμενων κρατικών εσόδων, σε περίπτωση που οι δασμοί δεν επιβληθούν εκ νέου.

Επομένως, το αν ο πρόεδρος θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη αντίδραση ενδέχεται να εξαρτηθεί από τις επιχειρήσεις και τους ψηφοφόρους. Για τις αμερικανικές εταιρείες, οι νέοι δασμοί συνιστούν ακόμη περισσότερη αναστάτωση και αβεβαιότητα — αν και οι επιχειρήσεις έχουν δείξει απροθυμία να εκφράσουν την αντίθεσή τους έναντι του Τραμπ. Για τους καταναλωτές, οι δασμοί είναι επιζήμιοι εν μέσω της ευρύτερης δυσαρέσκειας για το κόστος διαβίωσης· μια ακαδημαϊκή μελέτη διαπίστωσε ότι οι ευρείς δασμοί του περασμένου έτους συνέβαλαν σωρευτικά κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Μόλις τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον πόλεμο στο Ιράν να ωθεί εκ νέου προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, οι νέοι γύροι δασμών δεν φαίνονται καθόλου ως μια κίνηση φιλική προς τους ψηφοφόρους.