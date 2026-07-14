 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια

Η μηνιαία πτώση του γενικού πληθωρισμού ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

World 14.07.2026, 15:56
Σχολιάστε
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια επιβραδύνθηκε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στις ΗΠΑ τον Ιούνιο καθώς η απότομη πτώση των τιμών της ενέργειας παρείχε τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση από την φετινή αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ανέφερε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κινήθηκε με ρυθμό 3,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος από τον Μάιο και αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν πτώση 0,2% και πληθωρισμό 3,8%, μετά την ένδειξη 4,2% τον Μάιο. Η μηνιαία πτώση του γενικού πληθωρισμού ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

Η διάρθρωση του πληθωρισμού

Ο δείκτης ενέργειας υποχώρησε κατά 5,7% τον Ιούνιο, αν και σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο 15,7%. Η βενζίνη και το πετρέλαιο σημείωσαν μειώσεις άνω του 9%.

Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών, το οποίο παρακολουθείται στενά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθωρισμού, μετριάστηκε σημαντικά.

Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους ενέργειας παρέμειναν αμετάβλητες, με τις τιμές στέγασης να αυξάνονται μόλις κατά 0,1% και τις υπηρεσίες μεταφορών να καταγράφουν μείωση 0,3%.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι τιμές των καινούργιων οχημάτων παρέμειναν αμετάβλητες και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών σημείωσαν μείωση 0,2%. Οι τιμές των ενδυμάτων, οι οποίες είναι ευαίσθητες τόσο στις ενεργειακές όσο και στις δασμολογικές εισροές, μειώθηκαν κατά 0,6%.

Η Fed

Οι αξιωματούχοι της Fed πιθανότατα θα καλωσορίσουν τα στοιχεία ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στο τέλος του μήνα, αν και μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εν μέσω ανανεωμένων εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινδυνεύει να παρατείνει τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Η αντίδραση των αγορών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη μετοχών των ΗΠΑ αυξήθηκαν και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Ιούλιο.

Η απόδοση των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου — τα οποία είναι ευαίσθητα στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed — μειώθηκε έως και 14 μονάδες βάσης στο 4,14% και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Φεβρουάριο.

Η πιθανότητα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα, όπως υποδηλώνεται από την αγορά swap επιτοκίων, μειώθηκε σε περίπου 20% από περισσότερο από 40%.

«Είναι μια ευρείας βάσης έκπληξη προς τα κάτω» εξηγεί στο Bloomberg ο Dan Carter, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Fort Washington Investment Advisors. «Οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις έχουν αποκλειστεί. Η αγορά φοβόταν μια «καυτή» ανακοίνωση, επομένως αυτό θα πρέπει να είναι υποστηρικτικό για τα ομόλογα και να ανατρέψει την καμπύλη. Το βασικό μας σενάριο είναι ότι η Fed θα παραμείνει σε αναμονή. Αυτή η ανακοίνωση υποστηρίζει αυτή την ιδέα».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed
World

Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed
Άλτμαν: Ενώ τσακώνεται με τον Μασκ τα βάζει και με την Anthropic
World

Ο Άλτμαν τσακώνεται με τον Μασκ αλλά και την Anthropic
Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες
World

«Τίναξαν την μπάνκα» οι τράπεζες της Wall Street
Ινδία: Πιέζει τις τράπεζες να διεκδικήσουν τις καταθέσεις της διασποράς καθώς η ρουπία αποδυναμώνεται
World

Αποδυνάμωση για ρουπία, η Ινδία στρέφεται στις καταθέσεις της διασποράς
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια
World

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια
JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

JPMorgan: Τα κέρδη ανεβαίνουν, αλλά ο Ντίμον βλέπει «τεκτονικούς» κινδύνους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO
World

Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO

Η πολυπόθητη ακρόαση της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed
World

Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed

Ο Γουόρς δεσμεύτηκε για μια ακόμα φορά για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών

Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες
World

«Τίναξαν την μπάνκα» οι τράπεζες της Wall Street

Τα κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές οδήγησαν σε έκρηξη κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Πιέζει τις τράπεζες να διεκδικήσουν τις καταθέσεις της διασποράς καθώς η ρουπία αποδυναμώνεται
World

Αποδυνάμωση για ρουπία, η Ινδία στρέφεται στις καταθέσεις της διασποράς

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στην Ινδία έχουν μειωθεί κατά 54 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια
World

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια

Η μηνιαία πτώση του γενικού πληθωρισμού ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

JPMorgan: Τα κέρδη ανεβαίνουν, αλλά ο Ντίμον βλέπει «τεκτονικούς» κινδύνους

Η JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ
World

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αλλάζει τα στοιχήματα για τα επιτόκια

Latest News
Ταυτότητες: Παράταση για τις παλιές – Πού θα γίνονται δεκτές και μέχρι πότε
Κοινωνία

Πήρε παράταση η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων

Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες, σύμφωνα με το ΦΕΚ, αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος με απόφαση Παπασταύρου
Κλιματική αλλαγή

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος λόγω λειψυδρίας

Η απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω της λειψυδρίας έχει ισχύ 3 μηνών

Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed
World

Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed

Ο Γουόρς δεσμεύτηκε για μια ακόμα φορά για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών

Άλτμαν: Ενώ τσακώνεται με τον Μασκ τα βάζει και με την Anthropic
World

Ο Άλτμαν τσακώνεται με τον Μασκ αλλά και την Anthropic

Ο Σαμ Άλτμαν επέλεξε μια δημόσια μάχη με την Anthropic για μια από τις τελευταίες κοινωνικές πρωτοβουλίες της με κατηγορίες ότι περιόριζε αθόρυβα την πρόσβαση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.

CrediaBank: Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για τη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου
Τράπεζες
Upd: 18:10

Placement για το 10% της CrediaBank - Ποιος πουλάει, ποιοι αγοράζουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής των μετόχων της CrediaBank είναι η Thrivest και αγοραστές Έλληνες και ξένους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες στο ΧΑ

Πτωτικά έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις προσπάθειες αρκετών τίτλων να ανατρέψουν την άκρως αρνητική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent
Commodities

Σε υψηλό 4 εβδομάδων των πετρέλαιο - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Οι τιμές στο πετρέλαιο βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες
World

«Τίναξαν την μπάνκα» οι τράπεζες της Wall Street

Τα κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές οδήγησαν σε έκρηξη κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Seanergy Maritime: Αντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου
Business

Η Seanergy άντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου

Νέες προοπτικές για τη Seanergy Maritime - Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές

Ινδία: Πιέζει τις τράπεζες να διεκδικήσουν τις καταθέσεις της διασποράς καθώς η ρουπία αποδυναμώνεται
World

Αποδυνάμωση για ρουπία, η Ινδία στρέφεται στις καταθέσεις της διασποράς

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στην Ινδία έχουν μειωθεί κατά 54 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Wall Street: Ανακούφιση λόγω πληθωρισμού
Wall Street

Ανακούφιση στη Wall Street λόγω πληθωρισμού

Tα στοιχεία από τον πληθωρισμό έδειξαν αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών και βοήθησαν τη Wall Street

Κρασί: Μήνυμα προς τις Βρυξέλλες– Κάτω τα χέρια από την αγορά οίνου
AGRO

Μήνυμα προς τις Βρυξέλλες– Κάτω τα χέρια από το κρασί

Στο στόχαστρο Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ – Το κρασί σε πρώτο πλάνο

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
Βιομηχανία

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπραρτάκος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του χωροταξικού πλαισίου

Kώτσηρας: Σε πλήρη εξέλιξη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων
Μεταφορές

Η ΟΣΥ ενισχύει τον στόλο της με 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ 
Business

Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η ΑΜΚ της ElvalHalcor

Ισχυρή ζήτηση από ξένους και Έλληνες επενδυτές - Οι προσφορές κινούνται στην περιοχή των 4,50-4,60 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Έριξε άγκυρα… το Capital Group με θέση άνω του 5%
Business

Έριξε άγκυρα… στη ΔΕΗ το Capital Group – Ποιο είναι το fund των 3,3 τρισ. δολ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι εταιρείες του Capital Group κατέχουν το 5,05% των μετοχών - Ποιο ειναι το αμερικανικό fund - Τι σηματοδοτεί η επενδυτική κίνηση

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies