Πληθωρισμός ΗΠΑ: Πάτησε φρένο για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια

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Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια επιβραδύνθηκε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στις ΗΠΑ τον Ιούνιο καθώς η απότομη πτώση των τιμών της ενέργειας παρείχε τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση από την φετινή αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ανέφερε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κινήθηκε με ρυθμό 3,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος από τον Μάιο και αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

CPI for all items falls 0.4% in June; gasoline down #BLSData https://t.co/mI1WBYOqMt — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) July 14, 2026



Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν πτώση 0,2% και πληθωρισμό 3,8%, μετά την ένδειξη 4,2% τον Μάιο. Η μηνιαία πτώση του γενικού πληθωρισμού ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

Η διάρθρωση του πληθωρισμού

Ο δείκτης ενέργειας υποχώρησε κατά 5,7% τον Ιούνιο, αν και σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο 15,7%. Η βενζίνη και το πετρέλαιο σημείωσαν μειώσεις άνω του 9%.

Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών, το οποίο παρακολουθείται στενά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθωρισμού, μετριάστηκε σημαντικά.

Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους ενέργειας παρέμειναν αμετάβλητες, με τις τιμές στέγασης να αυξάνονται μόλις κατά 0,1% και τις υπηρεσίες μεταφορών να καταγράφουν μείωση 0,3%.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι τιμές των καινούργιων οχημάτων παρέμειναν αμετάβλητες και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών σημείωσαν μείωση 0,2%. Οι τιμές των ενδυμάτων, οι οποίες είναι ευαίσθητες τόσο στις ενεργειακές όσο και στις δασμολογικές εισροές, μειώθηκαν κατά 0,6%.

Η Fed

Οι αξιωματούχοι της Fed πιθανότατα θα καλωσορίσουν τα στοιχεία ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στο τέλος του μήνα, αν και μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εν μέσω ανανεωμένων εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινδυνεύει να παρατείνει τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Η αντίδραση των αγορών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη μετοχών των ΗΠΑ αυξήθηκαν και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Ιούλιο.

Η απόδοση των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου — τα οποία είναι ευαίσθητα στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed — μειώθηκε έως και 14 μονάδες βάσης στο 4,14% και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Φεβρουάριο.

Η πιθανότητα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα, όπως υποδηλώνεται από την αγορά swap επιτοκίων, μειώθηκε σε περίπου 20% από περισσότερο από 40%.

«Είναι μια ευρείας βάσης έκπληξη προς τα κάτω» εξηγεί στο Bloomberg ο Dan Carter, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Fort Washington Investment Advisors. «Οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις έχουν αποκλειστεί. Η αγορά φοβόταν μια «καυτή» ανακοίνωση, επομένως αυτό θα πρέπει να είναι υποστηρικτικό για τα ομόλογα και να ανατρέψει την καμπύλη. Το βασικό μας σενάριο είναι ότι η Fed θα παραμείνει σε αναμονή. Αυτή η ανακοίνωση υποστηρίζει αυτή την ιδέα».